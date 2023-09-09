Жареные пельмени на сковороде – альтернативный и более вкусный вариант готовки пельменей. Жарят двумя способами: сырыми или отваренными, а вкус дополняют добавлением сметаны, майонеза, разных соусов, овощей и яиц. Хозяйке важно знать, что магазинные пельмени имеют пять категорий: от «А» с содержанием мяса до 80%, до «Д», в которых мяса меньше 20%, а это также определяет вкус готового блюда.

Жареные пельмени со сметаной на сковороде

Жареные пельмени со сметаной на сковороде быстро и просто готовятся, отличаются вкусом от отварных пельменей со сметаной и будут у вас новым и интересным блюдом для семейного стола. Пельмени сначала обжариваются, а затем тушатся с смеси сметаны с водой.

Ингредиенты –+4 порц.

Пельмени 700 гр. (замороженных)

Сметана 20% 200 гр.

Вода 400 мл.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Зелень 4 веточки

Масло растительное для жарки

Шаги 20 мин.

Жареные пельмени на сковороде готовятся быстро и просто. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, простой набор ингредиентов для блюда. В большой сковороде разогреть немного растительного масла, пересыпать замороженные пельмени и обжарить при помешивании на умеренном огне, в течение 2-3 минут до золотистого цвета с обеих сторон. В отдельной посуде хорошо перемешать сметану с водой и по своему вкусу добавить соль с черным перцем или любой приправой. Этим соусом залить обжаренные пельмени, довести до кипения и потомить на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 15 минут. За это время пельмени впитают весь соус и увеличатся в объеме. Посыпать их мелко нашинкованной зеленью. Приготовленные на сковороде жареные пельмени со сметаной разложить по порционным тарелкам и горячими сервировать к столу. Приятного аппетита!

Как вкусно пожарить замороженные пельмени

Чтобы вкусно пожарить замороженные пельмени, нужно выбрать их хорошего качества, тогда блюдо будет действительно вкусным. Более изысканный вкус жареным пельменям придают чеснок, зелень и не содержащиеся в фарше специи. Жарятся пельмени на любом растительном масле и до золотистой корочки с обеих сторон, а затем немного томятся на маленьком огне под крышкой, чтобы фарш пропарился. В этом рецепте жареные пельмени дополняем только зеленью.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Пельмени замороженные – 600 гр.

Соль – 2 щепотки.

Петрушка – 5 веточек.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте простой набор ингредиентов для этого блюда. Пельмени для жарки подходят любого вида, только от их величины будет зависеть время жарки.

Шаг 2. В глубокую сковороду налейте 50 мл. растительного масла и хорошо прогрейте его. Пересыпьте на него замороженные пельмени, немного посолите и на умеренном огне быстро перемешайте, чтобы масло покрыло их со всех сторон.

Шаг 3. Пожарьте пельмени 2-3 минуты на одной стороне, затем каждую пельменьку аккуратно переверните на другую сторону и пожарьте еще 3-5 минут под прикрытой крышкой.

Шаг 4. Затем пельмени еще раз перемешайте и потомите на небольшом огне в течение 3 минут так же под крышкой, чтобы хорошо пропарилась мясная начинка.

Шаг 5. Жареные пельмени сначала переложите на салфетки для удаления лишнего масла, а затем разложите по порционный тарелкам или на общее блюдо и дополните мелко нашинкованной петрушкой.

Шаг 6. Приготовленные, вкусно пожаренные замороженные пельмени, сервируйте к столу горячими, подав к ним любой соус. Приятного аппетита!

Жареные пельмени с сыром и сметаной

Жареные пельмени с сыром и сметаной готовятся просто. Сначала пельмени обжариваются на масле, что сохраняет их целостность и форму. Затем заливаются сметанной смесью, тушатся, посыпаются тертым сыром и готовятся под крышкой до расплавления сыра. В этом рецепте сметанную смесь дополним томатной пастой, чесноком и зеленью.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Пельмени замороженные – 800 гр.

Сметана – 500 гр.

Твердый сыр – 200 гр.

Томатная паста – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубка.

Укроп – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой сковородке разогреть растительное масло. Пересыпать на него замороженные пельмени, активно перемешать, чтобы масло покрыло их со всех сторон. Пожарить пельмени на среднем огне при постоянном помешивании и до легкого золотистого цвета.

Шаг 2 Для соуса: в пиале смешать сметану с томатной пастой и измельченным через чесночницу чесноком.

Шаг 3. Затем соус переложить к обжаренным пельменям, еще раз перемешать и потушить их в продолжение 7 минут на небольшом огне и под прикрытой крышкой.

Шаг 4. Любой твердый сыр измельчить на мелкой или средней терке, а количество сыра по своему вкусу можно увеличить. Зелень промыть, мелко нашинковать. Поверх пельменей равномерно разложить натертый сыр. Сковороду опять прикрыть крышкой и потомить пельмени еще 1-2 минуты до расплавления сыра.

Шаг 5. Приготовленные жареные пельмени с сыром и сметаной посыпать зеленью и сразу горячими сервировать к столу. Приятного аппетита!

Пельмени в сливочном соусе на сковороде

Пельмени в сливочном соусе на сковороде отличаются невероятным вкусом, сочностью и сытностью, а готовить можно как магазинные, так и домашние. Сливки берутся с жирностью не менее 20% и их часто дополняют любым твердым сыром. По желанию, в сливочный соус добавляют разные пряности. В этом рецепте пельмени жарим с луком.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Пельмени – 400 гр.

Лук – 1 шт.

Сливки 20 % – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Твердый сыр – 100 гр.

Приправы – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу очистить, нарезать небольшими кубиками и обжарить до золотистого цвета на разогретом растительном масле.

Шаг 2. В сковороду к обжаренному луку пересыпать замороженные пельмени. Пожарить их при помешивании и на среднем огне в продолжение 3-4 минут.

Шаг 3. Залить обжаренные пельмени стаканом сливок, стаканом воды, перемешать и потушить их на небольшом огне под прикрытой крышкой в продолжение 15 минут. По своему вкусу добавить любые приправы.

Шаг 4. На мелкой или средней терке измельчить твердый сыр. Половину его пересыпать в сковороду с пельменями, перемешать и огонь выключить.

Шаг 5. Приготовленные на сковороде пельмени в сливочном соусе разложить по порционным тарелкам, посыпать остальным сыром и сразу горячими сервировать к столу. Приятного аппетита!

Жареные пельмени с луком

Простым, бюджетным и очень вкусным вариантом будут у вас жареные пельмени с луком. Лук пельменям придает сочность и свой особенный вкус. В этом рецепте лука берем много. Пельмени обжариваем на растительном масле, затем добавляем лук и тушим все под крышкой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Пельмени – 800 гр.

Лук – 5 шт.

Вода – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупные луковицы очистить от шелухи и нарезать тонкими четверть кольцами. В сковороде хорошо разогреть достаточное количество растительного масла, пересыпать замороженные пельмени и активно перемешать.

Шаг 2. Обжарить пельмени на среднем огне, при помешивании и до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 3. Поверх обжаренных пельменей выложить всю нарезку лука и посыпать солью с любой приправой. Налить в сковороду стакан горячей воды и закрыть крышкой.

Шаг 4. Тушить пельмени с луком в продолжение 15 минут и за это время 2-3 раза перемешать.

Шаг 5. Приготовленные жареные пельмени с луком разложить по порционным тарелкам, дополнить любым соусом и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Жареные пельмени с майонезом

Жареные пельмени с майонезом, как быстрая, аппетитная и сытная еда, были популярны с постсоветских времен среди ограниченных во времени работающих людей и особенно студентов. В настоящее время вариант приготовления их используется намного меньше, ведь блюдо высококалорийное, хотя и очень вкусное. В этом рецепте майонеза берем немного и дополним пельмени луком с яйцом, что уменьшит количество калорий, а вкус улучшит.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Пельмени – 500 гр.

Лук – 3 шт.

Яйцо – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить все ингредиенты для блюда. Пельмени выбрать маленькие, чтобы быстрее приготовились.

Шаг 2. Очистить луковицы, нарезать тонкими четверть кольцами и обжарить до мягкости на небольшом количестве растительного масла. Обжаренный лук переложить на тарелку.

Шаг 3. В это масло пересыпать замороженные пельмени.

Шаг 4. Обжарить их на среднем огне, при помешивании и в продолжение нескольких минут.

Шаг 5. Затем поверх обжаренных пельменей равномерно разложить жареный лук и все посыпать солью.

Шаг 6. Сверху разбить два куриных яйца.

Шаг 7. Покрыть эти ингредиенты ровным тонким слоем майонеза.

Шаг 8. Сковороду прикрыть крышкой и потушить пельмени на небольшом огне в течение 5-10 минут и до полной готовности.

Шаг 9. Приготовленные жареные пельмени с майонезом сразу и в горячем виде подать к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить жареные пельмени с грибами

Приготовить жареные пельмени с грибами несложно и достаточно быстро. Пельмени и грибы обжариваются отдельно, а затем соединяются и заправляются сметаной. Эти ингредиенты отлично сочетаются как текстурой, так и вкусом, а сметана делает блюдо сочным и дополняет аромат грибов. Лучше для жарки выбрать пельмени с куриным фаршем, а грибы взять свежие.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Пельмени – 400 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Сметана – 3/4 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Укроп – 5 веточек.

Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для блюда. Шампиньоны с укропом промыть и обсушить салфеткой. Нарезать грибы тонкими слайсами, лук небольшими кубиками, укроп маленькими кусочками.

Шаг 2. В глубокой сковороде разогреть немного растительного масла и обжарить на нем замороженные пельмени при помешивании и до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 3. На другой сковороде обжарить до выпаривания сока слайсы шампиньонов, добавить нарезку лука, столовую ложку растительного масла и пожарить при помешивании еще 3 минуты.

Шаг 4. К обжаренным пельменям налить стакан горячей воды, добавить немного соли и в течение двух минут потушить под прикрытой крышкой. Затем к ним переложить жареные с луком шампиньоны. Через одну минуту добавить сметану, приправы, аккуратно перемешать, довести до кипения, потомить пару минут под крышкой и огонь выключить. Дать блюду 10 минут для настаивания и посыпать измельченным укропом.

Шаг 5. Приготовленные жареные пельмени с грибами разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде, дополнив нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!

Жареные пельмени с соевым соусом

Бывает, что магазинные пельмени разочаровывают вкусом, но это можно исправить, приготовив жареные пельмени с соевым соусом. Этот соус пельменям, как и другим блюдам, придаст вкус более яркий и насыщенный. Дополнить пельмени можно чесноком, имбирем, острым перцем или другими пряностями, которых нет в мясном фарше.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Пельмени – 300 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Розмарин – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Соевый соус – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковороде хорошо разогреть растительное масло и пересыпать на него замороженные пельмени. Обжарить их в течение 5 минут на одной стороне.

Шаг 2. Затем аккуратно перевернуть и обжарить до румяной корочки на второй стороне так же в течение 5 минут.

Шаг 3. Обжаренные пельмени посыпать солью с приправами и перемешать.

Шаг 4. Затем налить в сковороду к пельменям соевый соус. От него сразу может быть дым, но это нормально, ведь соус быстро выпаривается на горячей сковороде.

Шаг 5. При постоянном помешивании пожарить пельмени в соусе еще в течение трех минут.

Шаг 6. Приготовленные жареные пельмени с соевым соусом переложить на блюдо и сразу горячими сервировать к столу, дополнив любым соусом, например, терияки. Приятного аппетита!

Пельмени с сыром и помидорами на сковороде

Пельмени с сыром и помидорами на сковороде будут у вас вкусным сытным блюдом для семейного стола и приготовить их несложно. В этом рецепте пельмени жарим на сливочном и растительном маслах, затем добавляем помидоры с луком и сметаной и тушим. Посыпаем сыром и выдерживаем пару минут под крышкой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Пельмени – 800 гр.

Помидоры – 3 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Лук – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для блюда. Промыть помидоры, очистить луковицу и нарезать небольшими кубиками. На средней терке измельчить твердый сыр.

Шаг 2. Замороженные пельмени обжарить в сковороде на разогретом растительном масле с добавлением сливочного.

Шаг 3. К обжаренным пельменям добавить нарезку лука, перемешать и пожарить еще 5 минут.

Шаг 4. Затем в сковороду переложить нарезку помидор, перемешать и потушить еще пару минут.

Шаг 5. Затем добавить к пельменям две ложки сметаны, немного горячей воды, соль с черным перцем, перемешать и потушить на небольшом огне под прикрытой крышкой еще 5 минут.

Шаг 6. Далее пельмени посыпать тертым сыром, еще раз перемешать, выключить огонь и дать им 5-10 минут для настаивания под закрытой крышкой.

Шаг 7. Приготовленные на сковороде пельмени с сыром и помидорами разложить по порционным тарелкам и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде с яйцом

Жареные пельмени на сковороде с яйцом готовят для сытного завтрака и чаще всего их сначала отваривают или используют отваренные раньше. В этом рецепте жарим замороженные пельмени с помидором и затем добавляем яйцо с зеленью. Все просто, быстро и очень вкусно.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Пельмени – 15 шт.

Яйцо – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидор нарежьте небольшими кубиками и обжарьте в сковороде на разогретом растительном масле.

Шаг 2. В сковороду к измельченному помидору переложите замороженные пельмени и прикройте крышкой.

Шаг 3. Пожарьте пельмени с помидором при помешивании в течение 7 минут и до готовности.

Шаг 4. Затем к пельменям разбейте куриное яйцо и насыпьте соль с черным перцем.

Шаг 5. Посыпьте пельмени с яйцом мелко нарезанной зеленью и пожарьте еще 3-4 минуты на небольшом огне.

Шаг 6. Приготовленные жареные пельмени на сковороде с яйцом переложите на порционную тарелку и подайте к завтраку в горячем виде. Приятного аппетита!