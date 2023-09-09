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Жареные пельмени на сковороде

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Жареные пельмени на сковороде

Жареные пельмени на сковороде – альтернативный и более вкусный вариант готовки пельменей. Жарят двумя способами: сырыми или отваренными, а вкус дополняют добавлением сметаны, майонеза, разных соусов, овощей и яиц. Хозяйке важно знать, что магазинные пельмени имеют пять категорий: от «А» с содержанием мяса до 80%, до «Д», в которых мяса меньше 20%, а это также определяет вкус готового блюда.

Жареные пельмени со сметаной на сковороде

Жареные пельмени со сметаной на сковороде быстро и просто готовятся, отличаются вкусом от отварных пельменей со сметаной и будут у вас новым и интересным блюдом для семейного стола. Пельмени сначала обжариваются, а затем тушатся с смеси сметаны с водой.

Жареные пельмени на сковороде

Ингредиенты –+4 порц.

  • Пельмени 700 гр. (замороженных)
  • Сметана 20% 200 гр.
  • Вода 400 мл.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Зелень 4 веточки
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 20 мин.

  1. Жареные пельмени на сковороде

    Жареные пельмени на сковороде готовятся быстро и просто. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, простой набор ингредиентов для блюда.

  2. Жареные пельмени на сковороде

    В большой сковороде разогреть немного растительного масла, пересыпать замороженные пельмени и обжарить при помешивании на умеренном огне, в течение 2-3 минут до золотистого цвета с обеих сторон.

  3. Жареные пельмени на сковороде

    В отдельной посуде хорошо перемешать сметану с водой и по своему вкусу добавить соль с черным перцем или любой приправой.

  4. Жареные пельмени на сковороде

    Этим соусом залить обжаренные пельмени, довести до кипения и потомить на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 15 минут.

  5. Жареные пельмени на сковороде

    За это время пельмени впитают весь соус и увеличатся в объеме. Посыпать их мелко нашинкованной зеленью.

  6. Жареные пельмени на сковороде

    Приготовленные на сковороде жареные пельмени со сметаной разложить по порционным тарелкам и горячими сервировать к столу. Приятного аппетита!

Как вкусно пожарить замороженные пельмени

Чтобы вкусно пожарить замороженные пельмени, нужно выбрать их хорошего качества, тогда блюдо будет действительно вкусным. Более изысканный вкус жареным пельменям придают чеснок, зелень и не содержащиеся в фарше специи. Жарятся пельмени на любом растительном масле и до золотистой корочки с обеих сторон, а затем немного томятся на маленьком огне под крышкой, чтобы фарш пропарился. В этом рецепте жареные пельмени дополняем только зеленью.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Пельмени замороженные – 600 гр.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Петрушка – 5 веточек.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте простой набор ингредиентов для этого блюда. Пельмени для жарки подходят любого вида, только от их величины будет зависеть время жарки.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 2. В глубокую сковороду налейте 50 мл. растительного масла и хорошо прогрейте его. Пересыпьте на него замороженные пельмени, немного посолите и на умеренном огне быстро перемешайте, чтобы масло покрыло их со всех сторон.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 3. Пожарьте пельмени 2-3 минуты на одной стороне, затем каждую пельменьку аккуратно переверните на другую сторону и пожарьте еще 3-5 минут под прикрытой крышкой.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 4. Затем пельмени еще раз перемешайте и потомите на небольшом огне в течение 3 минут так же под крышкой, чтобы хорошо пропарилась мясная начинка.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 5. Жареные пельмени сначала переложите на салфетки для удаления лишнего масла, а затем разложите по порционный тарелкам или на общее блюдо и дополните мелко нашинкованной петрушкой.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 6. Приготовленные, вкусно пожаренные замороженные пельмени, сервируйте к столу горячими, подав к ним любой соус. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде

Жареные пельмени с сыром и сметаной

Жареные пельмени с сыром и сметаной готовятся просто. Сначала пельмени обжариваются на масле, что сохраняет их целостность и форму. Затем заливаются сметанной смесью, тушатся, посыпаются тертым сыром и готовятся под крышкой до расплавления сыра. В этом рецепте сметанную смесь дополним томатной пастой, чесноком и зеленью.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Пельмени замороженные – 800 гр.
  • Сметана – 500 гр.
  • Твердый сыр – 200 гр.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Укроп – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой сковородке разогреть растительное масло. Пересыпать на него замороженные пельмени, активно перемешать, чтобы масло покрыло их со всех сторон. Пожарить пельмени на среднем огне при постоянном помешивании и до легкого золотистого цвета.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 2 Для соуса: в пиале смешать сметану с томатной пастой и измельченным через чесночницу чесноком.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 3. Затем соус переложить к обжаренным пельменям, еще раз перемешать и потушить их в продолжение 7 минут на небольшом огне и под прикрытой крышкой.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 4. Любой твердый сыр измельчить на мелкой или средней терке, а количество сыра по своему вкусу можно увеличить. Зелень промыть, мелко нашинковать. Поверх пельменей равномерно разложить натертый сыр. Сковороду опять прикрыть крышкой и потомить пельмени еще 1-2 минуты до расплавления сыра.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 5. Приготовленные жареные пельмени с сыром и сметаной посыпать зеленью и сразу горячими сервировать к столу. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде

Пельмени в сливочном соусе на сковороде

Пельмени в сливочном соусе на сковороде отличаются невероятным вкусом, сочностью и сытностью, а готовить можно как магазинные, так и домашние. Сливки берутся с жирностью не менее 20% и их часто дополняют любым твердым сыром. По желанию, в сливочный соус добавляют разные пряности. В этом рецепте пельмени жарим с луком.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Пельмени – 400 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки 20 % – 1 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Твердый сыр – 100 гр.
  • Приправы – по вкусу.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу очистить, нарезать небольшими кубиками и обжарить до золотистого цвета на разогретом растительном масле.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 2. В сковороду к обжаренному луку пересыпать замороженные пельмени. Пожарить их при помешивании и на среднем огне в продолжение 3-4 минут.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 3. Залить обжаренные пельмени стаканом сливок, стаканом воды, перемешать и потушить их на небольшом огне под прикрытой крышкой в продолжение 15 минут. По своему вкусу добавить любые приправы.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 4. На мелкой или средней терке измельчить твердый сыр. Половину его пересыпать в сковороду с пельменями, перемешать и огонь выключить.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 5. Приготовленные на сковороде пельмени в сливочном соусе разложить по порционным тарелкам, посыпать остальным сыром и сразу горячими сервировать к столу. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде

Жареные пельмени с луком

Простым, бюджетным и очень вкусным вариантом будут у вас жареные пельмени с луком. Лук пельменям придает сочность и свой особенный вкус. В этом рецепте лука берем много. Пельмени обжариваем на растительном масле, затем добавляем лук и тушим все под крышкой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Пельмени – 800 гр.
  • Лук – 5 шт.
  • Вода – 1 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупные луковицы очистить от шелухи и нарезать тонкими четверть кольцами. В сковороде хорошо разогреть достаточное количество растительного масла, пересыпать замороженные пельмени и активно перемешать.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 2. Обжарить пельмени на среднем огне, при помешивании и до румяной корочки с обеих сторон.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 3. Поверх обжаренных пельменей выложить всю нарезку лука и посыпать солью с любой приправой. Налить в сковороду стакан горячей воды и закрыть крышкой.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 4. Тушить пельмени с луком в продолжение 15 минут и за это время 2-3 раза перемешать.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 5. Приготовленные жареные пельмени с луком разложить по порционным тарелкам, дополнить любым соусом и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде

Жареные пельмени с майонезом

Жареные пельмени с майонезом, как быстрая, аппетитная и сытная еда, были популярны с постсоветских времен среди ограниченных во времени работающих людей и особенно студентов. В настоящее время вариант приготовления их используется намного меньше, ведь блюдо высококалорийное, хотя и очень вкусное. В этом рецепте майонеза берем немного и дополним пельмени луком с яйцом, что уменьшит количество калорий, а вкус улучшит.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Пельмени – 500 гр.
  • Лук – 3 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить все ингредиенты для блюда. Пельмени выбрать маленькие, чтобы быстрее приготовились.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 2. Очистить луковицы, нарезать тонкими четверть кольцами и обжарить до мягкости на небольшом количестве растительного масла. Обжаренный лук переложить на тарелку.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 3. В это масло пересыпать замороженные пельмени.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 4. Обжарить их на среднем огне, при помешивании и в продолжение нескольких минут.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 5. Затем поверх обжаренных пельменей равномерно разложить жареный лук и все посыпать солью.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 6. Сверху разбить два куриных яйца.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 7. Покрыть эти ингредиенты ровным тонким слоем майонеза.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 8. Сковороду прикрыть крышкой и потушить пельмени на небольшом огне в течение 5-10 минут и до полной готовности.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 9. Приготовленные жареные пельмени с майонезом сразу и в горячем виде подать к столу. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде

Как приготовить жареные пельмени с грибами

Приготовить жареные пельмени с грибами несложно и достаточно быстро. Пельмени и грибы обжариваются отдельно, а затем соединяются и заправляются сметаной. Эти ингредиенты отлично сочетаются как текстурой, так и вкусом, а сметана делает блюдо сочным и дополняет аромат грибов. Лучше для жарки выбрать пельмени с куриным фаршем, а грибы взять свежие.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Пельмени – 400 гр.
  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 3/4 ст.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Укроп – 5 веточек.
  • Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для блюда. Шампиньоны с укропом промыть и обсушить салфеткой. Нарезать грибы тонкими слайсами, лук небольшими кубиками, укроп маленькими кусочками.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 2. В глубокой сковороде разогреть немного растительного масла и обжарить на нем замороженные пельмени при помешивании и до румяной корочки с обеих сторон.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 3. На другой сковороде обжарить до выпаривания сока слайсы шампиньонов, добавить нарезку лука, столовую ложку растительного масла и пожарить при помешивании еще 3 минуты.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 4. К обжаренным пельменям налить стакан горячей воды, добавить немного соли и в течение двух минут потушить под прикрытой крышкой. Затем к ним переложить жареные с луком шампиньоны. Через одну минуту добавить сметану, приправы, аккуратно перемешать, довести до кипения, потомить пару минут под крышкой и огонь выключить. Дать блюду 10 минут для настаивания и посыпать измельченным укропом.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 5. Приготовленные жареные пельмени с грибами разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде, дополнив нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде

Жареные пельмени с соевым соусом

Бывает, что магазинные пельмени разочаровывают вкусом, но это можно исправить, приготовив жареные пельмени с соевым соусом. Этот соус пельменям, как и другим блюдам, придаст вкус более яркий и насыщенный. Дополнить пельмени можно чесноком, имбирем, острым перцем или другими пряностями, которых нет в мясном фарше.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Пельмени – 300 гр.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Розмарин – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Соевый соус – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковороде хорошо разогреть растительное масло и пересыпать на него замороженные пельмени. Обжарить их в течение 5 минут на одной стороне.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 2. Затем аккуратно перевернуть и обжарить до румяной корочки на второй стороне так же в течение 5 минут.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 3. Обжаренные пельмени посыпать солью с приправами и перемешать.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 4. Затем налить в сковороду к пельменям соевый соус. От него сразу может быть дым, но это нормально, ведь соус быстро выпаривается на горячей сковороде.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 5. При постоянном помешивании пожарить пельмени в соусе еще в течение трех минут.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 6. Приготовленные жареные пельмени с соевым соусом переложить на блюдо и сразу горячими сервировать к столу, дополнив любым соусом, например, терияки. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде

Пельмени с сыром и помидорами на сковороде

Пельмени с сыром и помидорами на сковороде будут у вас вкусным сытным блюдом для семейного стола и приготовить их несложно. В этом рецепте пельмени жарим на сливочном и растительном маслах, затем добавляем помидоры с луком и сметаной и тушим. Посыпаем сыром и выдерживаем пару минут под крышкой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Пельмени – 800 гр.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для блюда. Промыть помидоры, очистить луковицу и нарезать небольшими кубиками. На средней терке измельчить твердый сыр.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 2. Замороженные пельмени обжарить в сковороде на разогретом растительном масле с добавлением сливочного.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 3. К обжаренным пельменям добавить нарезку лука, перемешать и пожарить еще 5 минут.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 4. Затем в сковороду переложить нарезку помидор, перемешать и потушить еще пару минут.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 5. Затем добавить к пельменям две ложки сметаны, немного горячей воды, соль с черным перцем, перемешать и потушить на небольшом огне под прикрытой крышкой еще 5 минут.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 6. Далее пельмени посыпать тертым сыром, еще раз перемешать, выключить огонь и дать им 5-10 минут для настаивания под закрытой крышкой.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 7. Приготовленные на сковороде пельмени с сыром и помидорами разложить по порционным тарелкам и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде

Жареные пельмени на сковороде с яйцом

Жареные пельмени на сковороде с яйцом готовят для сытного завтрака и чаще всего их сначала отваривают или используют отваренные раньше. В этом рецепте жарим замороженные пельмени с помидором и затем добавляем яйцо с зеленью. Все просто, быстро и очень вкусно.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Пельмени – 15 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидор нарежьте небольшими кубиками и обжарьте в сковороде на разогретом растительном масле.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 2. В сковороду к измельченному помидору переложите замороженные пельмени и прикройте крышкой.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 3. Пожарьте пельмени с помидором при помешивании в течение 7 минут и до готовности.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 4. Затем к пельменям разбейте куриное яйцо и насыпьте соль с черным перцем.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 5. Посыпьте пельмени с яйцом мелко нарезанной зеленью и пожарьте еще 3-4 минуты на небольшом огне.

Жареные пельмени на сковороде

Шаг 6. Приготовленные жареные пельмени на сковороде с яйцом переложите на порционную тарелку и подайте к завтраку в горячем виде. Приятного аппетита!

Жареные пельмени на сковороде

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