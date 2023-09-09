Это лакомство есть на каждой кухне: любимое блюдо Елизаветы II

В мире монаршей семьи много тайн и интересных деталей. Одним из них является то, что любила смаковать королева, которая могла позволить себе абсолютно все.

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Правя Великобританией более семидесяти лет, королева Елизавета II стала символом стабильности и преданности. Даже ее вкусовые предпочтения полностью принадлежали британской кухне.

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Каким был монарший рацион

Королева Елизавета II правила 70 лет и семь месяцев – дольше всех британских монархов. Она была известна своим увлечением британской культурой и традициями, включая кулинарию.

Шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший в Кенсингтонском дворце, открыл несколько секретов королевского меню.

Для основного блюда она любила дичь, такие как стейк по-гельски, стейк из филе с грибным соусом из виски, особенно если мы делали это с олениной. Королева любила шоколад, поэтому в меню мы бы включили что-нибудь, связанное с шоколадом,

– рассказал звездный повар.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Попытайтесь приготовить шоколад, от которого не отказалась даже королева.

Рецепт королевского шоколада

Время : 10 минут + 2 часа

: 10 минут + 2 часа Порций: 4

Королевский вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 80 грамм порошка какао 16%;

– 125 грамм кокосового масла;

– 50 грамм сахарной пудры;

– 5 миллиграмм ванильного экстракта.

Приготовление:

Растопите кокосовое масло на сковороде и дайте ему остыть.

К нему добавьте какао, сахар и ванильный экстракт.

Все тщательно перемешайте.

Поместите массу в силиконовую форму для шоколада и поставьте в морозилку на 2 часа.

Приятного аппетита!

Общеизвестно, что королева Елизавета любила лакомиться вареньем. Узнайте, главные ошибки, как не нужно варить эту консервацию.