ГлавнаяРецептыЭто лакомство есть на каждой кухне: любимое блюдо Елизаветы II Это лакомство есть на каждой кухне: любимое блюдо Елизаветы II На чтение: 2 минуты В мире монаршей семьи много тайн и интересных деталей. Одним из них является то, что любила смаковать королева, которая могла позволить себе абсолютно все. НОВОСТИ ВКУСНО Правя Великобританией более семидесяти лет, королева Елизавета II стала символом стабильности и преданности. Даже ее вкусовые предпочтения полностью принадлежали британской кухне. Интересно Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней Каким был монарший рацион Королева Елизавета II правила 70 лет и семь месяцев – дольше всех британских монархов. Она была известна своим увлечением британской культурой и традициями, включая кулинарию. Шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший в Кенсингтонском дворце, открыл несколько секретов королевского меню. Для основного блюда она любила дичь, такие как стейк по-гельски, стейк из филе с грибным соусом из виски, особенно если мы делали это с олениной. Королева любила шоколад, поэтому в меню мы бы включили что-нибудь, связанное с шоколадом, – рассказал звездный повар. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Попытайтесь приготовить шоколад, от которого не отказалась даже королева. Рецепт королевского шоколада Время: 10 минут + 2 часа Порций: 4 Королевский вкус / Фото unsplash Ингредиенты: – 80 грамм порошка какао 16%; – 125 грамм кокосового масла; – 50 грамм сахарной пудры; – 5 миллиграмм ванильного экстракта. Приготовление: Растопите кокосовое масло на сковороде и дайте ему остыть. К нему добавьте какао, сахар и ванильный экстракт. Все тщательно перемешайте. Поместите массу в силиконовую форму для шоколада и поставьте в морозилку на 2 часа. Приятного аппетита! Общеизвестно, что королева Елизавета любила лакомиться вареньем. Узнайте, главные ошибки, как не нужно варить эту консервацию. Поделитесь с друзьями