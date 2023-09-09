Диетолог рассказала о 5 продуктах, которые спасут от морщин и помогут выглядеть моложе

По мнению нутрициолога Кейт Букер, некоторые продукты способны защитить кожу от преждевременного старения. Рекомендации эксперта передает Daily Mirror.

В число «омолаживающих» входят продукты, богатые цинком: рыба и морепродукты (особенно устрицы), красное мясо, субпродукты, птица и семена кунжута. Они работают как антиоксиданты и противовоспалительные средства, обновляют кожу и поддерживают ее здоровье. Вычислить дефицит цинка проще простого.

«Белые пятна на ногтях могут быть признаком того, что в вашем рационе не хватает этого элемента», — объяснила доктор Букер.

Для обновления клеток кожи требуется также витамин А, который часто присутствует в косметических продуктах в виде производного вещества ретинола.

«Морковь, тыква, манго, шпинат и сладкий картофель являются растительными источниками витамина А, или каротиноидов», — заметила эксперт.

Полезно добавить в свой рацион и животные источники витамина А: масло, яичные желтки, печень, моллюсков, скумбрию и лосося.

Кроме этого, рыба — отличный источник белка и витаминов, особенно витамина Е, который необходим для восстановления кожи. Витамин С можно найти в помидорах, перце, ягодах и цитрусовых: он делает кожу сияющей и защищает ее от ультрафиолета.

Последний по списку, но не по значимости продукт — это костный бульон. Кейт Букер отмечает, что это настоящая «коллагеновая бомба». Коллаген отвечает за эластичность кожи, он полезен для суставов, волос и ногтей. Бульон готовят из вареных рыбных или животных костей: о том, как его приготвоить, мы рассказывали в материале.