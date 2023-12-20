Селёдка в «Новой шубе». Знаменитый салат вышел на новый уровень: вкусно и красиво

Салат Сельдь под Шубой является одним из самых узнаваемых салатов во всем мире. В разных странах салат готовят отнюдь не одинаково. В СНГ Сельдь под Шубой принято готовить со свеклой, майонезом и сыром. В Финляндии основной акцент делается на сельди. Считается, что вкус рыбы ничего не должно перебивать.

Придумана Сельдь под Шубой была после революции 1917 года. Этот салат стал ответом рабочего класса на буржуазные салаты прошлого. Так как в блюде сочетались простые ингредиенты, обычный человек мог его приготовить без особых трат. Но, вероятно, данный салат был заимствован и финнов.

Приготовим Сельдь под шубой в виде рулета.

Ингредиенты для рулета Сельдь по Шубой:

Свекла — 300 г;

Морковь — 200 г;

Картофель — 300 г;

Сельдь — 300 г;

Лук шалот — 100 г;

Яйцо — 5 шт.;

Майонез — 200 г;

Соль — 7 г.

Приготовление рулета Сельдь под Шубой:

Запечатываем свеклу, картофель и морковь в фольгу, запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут. Отвариваем яйца вкрутую, слегка раскалываем и отправляем в ледяную воду — так они будут легче чиститься и быстрее остынут.

Нарезаем маленьким кубиком лук и филе сельди, очищенное от костей. Очищаем яйца и нарезаем маленьким кубиком. Очищаем овощи, натираем каждый запеченный вид овощей в отдельную миску.

Солим свеклу, картошку и морковь, заправляем майонезом отдельно. Кладем на поверхность стола пищевую пленку, на ней распределяем прямоугольником свекольный слой.

На свеклу кладем картофельный слой. Заправляем яйца майонезом, выкладываем слой на картофель. На яичный слой кладем морковный, завершаем слои — селедочным с луком.

Заворачиваем оба края пласта внутрь, формируем рулет. Запечатываем рулет внутри пищевой пленки.

Кладем рулет вниз швом, оставляем на 2-3 часа в холодильнике.

Для красивой подачи неровные концы рулета убираем, нарезаем на небольшие порции. Получается эффектный рулет из Сельди под шубой.