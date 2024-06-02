Оттенят и дополнят вкус: топ-3 лучших маринадов для блюд на гриле

Уже наступил сезон шашлыков и блюд на гриле. И если любите блюда, приготовленные на открытом огне, то вам точно пригодятся эти вкуснейшие маринады.

Такие маринады подойдут даже начинающим кулинарам. И точно разнообразят ваше гриль-меню. Фокус собрал три лучших маринада для ваших блюд.

Острый маринад для рыбы и морепродуктов

Ингредиенты для 1 кг рыбы или морепродуктов:

1 стручок острого красного перца;

1 стручок зеленого перца чили;

1 лайм;

70 г соуса терияки;

соль.

Мелко нарежьте чили, по желанию удалите семена, так как с ними получится острее. Снимите цедру лайма, выжмите сок и смешайте с чили. Рыбу с кожей опустите в маринад и держите в нем 15–45 минут при комнатной температуре. Для рыбного филе и морепродуктов достаточно 15–20 минут.

Йогуртовый маринад для курицы

Ингредиенты на 1 кг курицы:

200 г натурального йогурта;

2 см свежего корня имбиря;

зеленый лук;

1 ч. л. семян горчицы;

0,5 ч. л. порошка карри;

соль.

Очистите имбирь и натрите на мелкой терке. Очень мелко нарежьте зеленый лук. На сухой сковороде обжарьте семена горчицы и растолките их в ступке. Смешайте все ингредиенты маринада. Погрузите курицу в маринад и оставьте на час при комнатной температуре или на 24 часа в холодильнике.

Чесночный маринад для говядины

Ингредиенты на 1 кг говядины:

1 головка чеснока;

1 средний пучок петрушки;

цедра 1 лимона;

по 0,5 ч. л. семян зиры и крупной соли.

Петрушку и чеснок мелко нарежьте и смешайте с зирой и солью. Крупные куски говядины маринуйте около двух часов, а небольшие около часа. В холодильнике мясо можно мариновать всю ночь.

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