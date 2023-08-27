Этот напиток вызывает тромбоз — дело не в алкоголе или кофе

Новое исследование показало, что энергетики без сахара приводят к закупорке сосудов — тромбоз может развиться всего за час. Выводы ученых опубликовало издание Journal of Surgical Research.

Авторы исследования отметили, что пристрастие к энергетикам приводит к сердечно-сосудистыми заболеваниям, таким как аритмия и инфаркт. Также повышается риск тромбоза из-за увеличения агрегации тромбоцитов — их «слипания».

Для подтверждения гипотезы ученые провели двухнедельный опыт с участием 32 здоровых добровольцев разного возраста — от 18 до 40 лет. Участники получили два напитка — обычную воду и энергетик без сахара. Каждый напиток нужно было выпить утром натощак. В первую неделю исследователи взяли на анализ кровь после употребления воды, а во вторую — после употребления энергетика.

Выяснилось, что энергетики спровоцировали более заметное слипание тромбоцитов друг с другом. Их активность начала повышаться в течение первых 60 минут после употребления напитка.

Ранее эксперты отмечали, что главные «побочки» энергетиков — это лишний вес и нестабильность гормонального фона. Восполнять силы советуют «природными энергетиками», к числу которых относятся железосодержащие продукты: фасоль, желтки, сухофрукты, темный шоколад без добавок, гречку, морепродукты и кунжут.