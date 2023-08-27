Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из кизила без косточек. Ягоды лучше выбирайте спелые, легкая мягкие, темного цвета. Вместо ванильного ароматизатора можно добавить ванильный сахар. Варенье получается густым, сладким и слегка терпким. Оно идеально подойдет для тостов или оладушек.
Основной ингредиент: Ягоды / Кизил Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Кизил 1 Килограмм
- Сахар 425 Грамм
- Вода 250 Миллилитров
- Корица молотая 7 Грамм
- Ванильный ароматизатор 3 Капли
Количество порций 10
Калорийность
150 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из кизила без косточек»
Подготовьте все ингредиенты.
Кизил переберите, удалите мусор и испорченные ягоды. Затем тщательно промойте в холодной воде.
Переложите кизил в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения. Проварите 8-10 минут, пока ягоды не станут мягкими и не начнут лопаться.
Слегка остудите ягоды в кастрюле под закрытой крышкой. А затем проторите их через сито, чтобы удалить шкурки и косточки.
Переложите ягодное пюре в кастрюлю.
Добавьте сахар, корицу и ванильный ароматизатор. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 20-25 минут до загустения. Периодически помешивайте ложкой.
Готовое горячее варенье разложите по чистым стерилизованным банкам и герметично закрутите. Банки укутайте в полотенца и оставьте так до полного остывания.
Варенье из кизила без косточек готово!