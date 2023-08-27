Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из кизила без косточек. Ягоды лучше выбирайте спелые, легкая мягкие, темного цвета. Вместо ванильного ароматизатора можно добавить ванильный сахар. Варенье получается густым, сладким и слегка терпким. Оно идеально подойдет для тостов или оладушек.

Основной ингредиент: Ягоды / Кизил Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Кизил 1 Килограмм

Сахар 425 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Корица молотая 7 Грамм

Ванильный ароматизатор 3 Капли

Количество порций 10

Калорийность

150 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из кизила без косточек»

Подготовьте все ингредиенты.

Кизил переберите, удалите мусор и испорченные ягоды. Затем тщательно промойте в холодной воде.

Переложите кизил в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения. Проварите 8-10 минут, пока ягоды не станут мягкими и не начнут лопаться.

Слегка остудите ягоды в кастрюле под закрытой крышкой. А затем проторите их через сито, чтобы удалить шкурки и косточки.

Переложите ягодное пюре в кастрюлю.

Добавьте сахар, корицу и ванильный ароматизатор. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 20-25 минут до загустения. Периодически помешивайте ложкой.

Готовое горячее варенье разложите по чистым стерилизованным банкам и герметично закрутите. Банки укутайте в полотенца и оставьте так до полного остывания.

Варенье из кизила без косточек готово!