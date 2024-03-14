Рецепт: Нут с курицей — в мультиварке

Ингредиенты:
курица — 500 гр;
нут — 300 гр;
лук репчатый — 300 гр;
лимон — половинка;
чеснок — 1 головка;
перец чили — 2-3 шт;
имбирь — 50 гр
Способ приготовления: На скорую руку решили приготовить что-нибудь на ужин.
Для начала приварили до полуготовности нут. Нут предварительно залили водой и дали постоять. Варим приблизительно полчаса.
Берем достаточно большое количество лука (грамм 300).
Сюда пойдут куриные бедрышки, хотя можно использовать любую часть курицы.
Лук очищаем.
Нарезаем.
Также я использовала внутренний жир, но вы можете брать просто масло — сливочное или растительное — для зажарки.
Куриные бедрышки я разрезала на 2 части вдоль кости.
Также сюда на понадобятся некоторые приправы и специи. Чеснок, острый перец, лимон, имбирь, лавровый лист.
Чеснок и имбирь натираем на терке.
Растапливаем смалец.
Засыпаем лук и обжариваем.
Потом туда же добавляем куриное мясо. И также все специи.
Добавляем куркуму и сладкую паприку.
Протушим минут 10. И добавляем приваренный нут вместе с жидкостью. Выдавливаем сок половинки лимона и корочку лимона отправляем в посуду вариться дальше.
Ставим тушить на полчаса.
Получаем очень вкусный ужин.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.