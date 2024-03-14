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Рецепт: Нут с курицей — в мультиварке

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Рецепт: Нут с курицей — в мультиварке

Ингредиенты:
курица — 500 гр;
нут — 300 гр;
лук репчатый — 300 гр;
лимон — половинка;
чеснок — 1 головка;
перец чили — 2-3 шт;
имбирь — 50 гр
Способ приготовления: На скорую руку решили приготовить что-нибудь на ужин.

Для начала приварили до полуготовности нут. Нут предварительно залили водой и дали постоять. Варим приблизительно полчаса.

Берем достаточно большое количество лука (грамм 300).

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Сюда пойдут куриные бедрышки, хотя можно использовать любую часть курицы.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Лук очищаем.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Нарезаем.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Также я использовала внутренний жир, но вы можете брать просто масло — сливочное или растительное — для зажарки.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Куриные бедрышки я разрезала на 2 части вдоль кости.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Также сюда на понадобятся некоторые приправы и специи. Чеснок, острый перец, лимон, имбирь, лавровый лист.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Чеснок и имбирь натираем на терке.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Растапливаем смалец.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Засыпаем лук и обжариваем.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Потом туда же добавляем куриное мясо. И также все специи.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Добавляем куркуму и сладкую паприку.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Протушим минут 10. И добавляем приваренный нут вместе с жидкостью. Выдавливаем сок половинки лимона и корочку лимона отправляем в посуду вариться дальше.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Ставим тушить на полчаса.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Получаем очень вкусный ужин.

Рецепт: Нут с курицей - в мультиварке

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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