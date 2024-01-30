Куриные бедрышки с медом и томатным соусом: как приготовить вкусное блюдо

В маринаде есть все, чтобы куриное мясо стало сочным и нежным. Приготовить так можно любую часть курицы.
Если любите курицу и пробовать новые маринады, то этот рецепт точно придется вам по душе. Маринад придает куриному мясу мягкость и пикантность. Это блюдо идеально подходит для гарнира из белого риса, или его можно подать к картофельному пюре. Рецептом поделились на сайте Telegraph.
Его можно приготовить в духовке, или использовать для летнего пикника и пожарить таким образом замаринованные бедрышки на гриле.
Куриные бедрышки с медом
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки томатного пюре;
- сок ½ лимона;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка паприки;
- 1 чайная ложка порошка пажитника;
- ½ стакана томатного кетчупа;
- 4 столовые ложки жидкого меда;
- 8 куриных бедрышек без кожи и костей.
Поместите все ингредиенты, кроме курицы, в большую миску и перемешайте. Можно также добавить приправу гарам масала, если вам хочется придать блюду пряные нотки индийской кухни.
Положите курицу в миску и руками втирайте маринад в мясо, пока не убедитесь, что все кусочки мяса равномерно покрыты маринадом и приправами.
Отправьте курицу в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
После готовьте курицу на гриле по 6–8 минут с каждой стороны или пока курица не станет мягкой, золотистой и не начнет слегка обугливаться по краям. Подавайте горячим с салатом на ваш выбор.
Если готовите в духовке, то это займет минут 20. Но в любом случае проверьте готовность, перед тем, как подавать курицу к столу.
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