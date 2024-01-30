Описание приготовления:

Основа такого сэндвича — хрустящий тост. Начинка в клубном сэндвиче может быть разной, мы же приготовим классический вариант с курицей, ветчиной, хрустящим салатом, луком, помидором и сыром. В качестве соуса выступает майонез и горчица. Сочетание ингредиентов очень вкусное. Сочный и одновременно хрустящий сэндвич не оставит равнодушным никого!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Закуски / Сэндвич

Состав / Ингредиенты:

Хлеб 3 Ломтика (для тостов)

Помидор 1 Штука

Лук красный 1/2 Штуки

Майонез 1 Ст. ложка

Горчица 1 Ст. ложка

Листья салата 2 Штуки

Ветчина 20 Грамм

Сыр 30 Грамм

Отварная курица 50 Грамм (филе)

Количество порций 2

Калорийность

159 ккал

Калорийность

7 г

Белки

9 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клубный сэндвич с курицей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриное филе накануне отварите 25 минут в подсоленной воде.

Нарежьте куриное филе пластинами, ветчину также нарежьте пластинами, лук нарежьте полукольцами, томаты нарежьте кружочками.

Тостовый хлеб поджарьте в тостере до румяной корочки, или же отправьте на сковороду, и жарьте до золотистости, с каждой стороны по 2 минуты. Смешайте отдельно майонез и горчицу. Переложите первый ломтик тоста на тарелку, смажьте его соусом.

Поверх соуса выложите салат и нарезанную куриную грудку.

Поверх грудки выложите красный лук и немного соуса.

Прикройте все вторым ломтиком тоста, на него выложите ветчину.

Поверх ветчины выложите нарезанные помидоры.

На помидоры выложите пластины сыра.

Поверх сыра выложите третий тост. Вот и все, сэндвич готов.

Вот и все, сэндвич готов.

Подавайте к столу.

Приятного аппетита!