Описание приготовления:
Основа такого сэндвича — хрустящий тост. Начинка в клубном сэндвиче может быть разной, мы же приготовим классический вариант с курицей, ветчиной, хрустящим салатом, луком, помидором и сыром. В качестве соуса выступает майонез и горчица. Сочетание ингредиентов очень вкусное. Сочный и одновременно хрустящий сэндвич не оставит равнодушным никого!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Закуски / Сэндвич
Состав / Ингредиенты:
- Хлеб 3 Ломтика (для тостов)
- Помидор 1 Штука
- Лук красный 1/2 Штуки
- Майонез 1 Ст. ложка
- Горчица 1 Ст. ложка
- Листья салата 2 Штуки
- Ветчина 20 Грамм
- Сыр 30 Грамм
- Отварная курица 50 Грамм (филе)
Количество порций 2
Калорийность
159 ккал
Калорийность
7 г
Белки
9 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клубный сэндвич с курицей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриное филе накануне отварите 25 минут в подсоленной воде.
Нарежьте куриное филе пластинами, ветчину также нарежьте пластинами, лук нарежьте полукольцами, томаты нарежьте кружочками.
Тостовый хлеб поджарьте в тостере до румяной корочки, или же отправьте на сковороду, и жарьте до золотистости, с каждой стороны по 2 минуты. Смешайте отдельно майонез и горчицу. Переложите первый ломтик тоста на тарелку, смажьте его соусом.
Поверх соуса выложите салат и нарезанную куриную грудку.
Поверх грудки выложите красный лук и немного соуса.
Прикройте все вторым ломтиком тоста, на него выложите ветчину.
Поверх ветчины выложите нарезанные помидоры.
На помидоры выложите пластины сыра.
Поверх сыра выложите третий тост. Вот и все, сэндвич готов.
Вот и все, сэндвич готов.
Подавайте к столу.
Приятного аппетита!