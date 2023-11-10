ГлавнаяРецептыВы не выгоните никого из-за стола: скорый ужин с митболами и спагетти за считанные минуты Вы не выгоните никого из-за стола: скорый ужин с митболами и спагетти за считанные минуты На чтение: 2 минуты Быстрый и вкусный ужин – это козырь, который должен быть в рукаве каждой хозяйки. Особенно эти настройки уместны для выходных, когда точно ни у кого нет желания стоять у плиты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Спагетти – это всегда удачная опция для любой трапезы. Если добавить к ним митболы и соус из помидор черри, то вы получите невероятно вкусное блюдо, от которого не останется ни кусочка. Попытайтесь – и сами в этом убедитесь. Интересно Возвращающий вкус в детство: готовим топовое блюдо с «Куркой по-домашнему» Рецепт спагетти с митболами и соусом черри Время : до 1 часа (в зависимости от митболов) Порций : 4 Ингредиенты : для митболов : – 500 грамм любимого фарша; – 80 грамм панировочных сухарей; – 2 столовые ложки молока; – 1 яйцо; – 100 грамм сыра фета; для соуса: – 2 зубчика чеснока; – 400 грамм помидоров черри; – 1 средний шалот; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 1 столовая ложка бальзамического уксуса; – соль и перец по вкусу; для блюда: – 400 грамм спагетти; – 2 столовые ложки сливочного масла; – 50 грамм сыра фета. Приготовление : Сначала – митболы. Соединяем все ингредиенты, формируем шарики. Запекаем их в духовке или обжариваем на сковороде. Теперь – соус. Чеснок, помидоры и шалот нарезаем на половинки и выкладываем на противень. Солим, перчим, сбрызгиваем растительным маслом и бальзамическим уксусом. Запекаем 25 минут, после чего перекладываем в блендер и взбиваем до однородности. Перекладываем соус в небольшую кастрюлю, выкладываем в него митболы и варим на медленном огне 10 минут. За это время варим спагетти. Выкладываем спагетти на тарелку и поливаем соусом с митболами. В конце украшаем блюдо сыром фета. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями