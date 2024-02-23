Симиты: как приготовить дома вкуснейшие турецкие бублики

Эта выпечка еще мало распростанена среди украинцев, но ее вкус никого не оставит равнодушным.
Симиты — это хлебобулочное изделие типа бублика с кунжутом, широко распространенное на Ближнем Востоке, а также на Балканах. Чаще всего его называют турецким бубликом. Он обычно подается на завтрак к чаю или кофе, отдельно с желе, джемом или сыром. Рекомендуем приготовить такую интересную и необычную выпечку по рецепту из кулинарного блога «Рецепты каждый день».
Симиты
Ингредиенты:
- вода – 120 мл;
- мука – 200 гр;
- сахар – 1 ч. л;
- сухие дрожжи – 1,5 ч. л;
- растительное масло – 2 ст. л;
- соль — 1,5 ч. л.
Для покрытия:
- коричневый сахар – 100 гр;
- вода – 8 ст. л;
- кунжут – 75 гр
Способ приготовления:
В глубокой посуде смешать сахар с дрожжами и теплой водой. Оставить смесь на 5–10 минут в теплом месте.
Муку просеять и смешать с солью. Добавить к сухим ингредиентам воду с дрожжами и масло. Замесить гладкое и эластичное тесто. Скатать его в шар, уложить в большую миску, накрыть полотенцем и оставить на 60–90 минут.
Коричневый сахар смешать с тремя столовыми ложками воды. На небольшом огне, помешивая, проварить смесь до загустения. Довести сироп до консистенции жидкого меда, снять с огня, полностью остудить. Смешать с 3–4 столовыми ложками воды.
Кунжут поджарить на сухой сковороде до золотистого цвета за 2–3 минуты и полностью остудить.
Когда тесто увеличится вдвое, обмять его и разделить на 4–6 равных частей. Из каждой части сформировать жгут длиной 50–60 см.
Каждый жгут сложить пополам, скрутить и растянуть, соединить концы, чтобы получились бублики.
Противень застелить пергаментной бумагой. Каждую заготовку опустить в сироп и со всех сторон обваляйть в кунжуте. Выложите на противень, накрыть влажным полотенцем и оставить в теплом месте на 30–40 минут.
Разогрейть духовку до 200 градусов и выпекать симиты 15–17 минут до золотистого цвета.
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