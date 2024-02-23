Симиты: как приготовить дома вкуснейшие турецкие бублики

Эта выпечка еще мало распростанена среди украинцев, но ее вкус никого не оставит равнодушным.

Симиты — это хлебобулочное изделие типа бублика с кунжутом, широко распространенное на Ближнем Востоке, а также на Балканах. Чаще всего его называют турецким бубликом. Он обычно подается на завтрак к чаю или кофе, отдельно с желе, джемом или сыром. Рекомендуем приготовить такую интересную и необычную выпечку по рецепту из кулинарного блога «Рецепты каждый день».

Симиты

Ингредиенты:

вода – 120 мл;

мука – 200 гр;

сахар – 1 ч. л;

сухие дрожжи – 1,5 ч. л;

растительное масло – 2 ст. л;

соль — 1,5 ч. л.

Для покрытия:

коричневый сахар – 100 гр;

вода – 8 ст. л;

кунжут – 75 гр

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать сахар с дрожжами и теплой водой. Оставить смесь на 5–10 минут в теплом месте.

Муку просеять и смешать с солью. Добавить к сухим ингредиентам воду с дрожжами и масло. Замесить гладкое и эластичное тесто. Скатать его в шар, уложить в большую миску, накрыть полотенцем и оставить на 60–90 минут.

Коричневый сахар смешать с тремя столовыми ложками воды. На небольшом огне, помешивая, проварить смесь до загустения. Довести сироп до консистенции жидкого меда, снять с огня, полностью остудить. Смешать с 3–4 столовыми ложками воды.

Кунжут поджарить на сухой сковороде до золотистого цвета за 2–3 минуты и полностью остудить.

Когда тесто увеличится вдвое, обмять его и разделить на 4–6 равных частей. Из каждой части сформировать жгут длиной 50–60 см.

Каждый жгут сложить пополам, скрутить и растянуть, соединить концы, чтобы получились бублики.

Противень застелить пергаментной бумагой. Каждую заготовку опустить в сироп и со всех сторон обваляйть в кунжуте. Выложите на противень, накрыть влажным полотенцем и оставить в теплом месте на 30–40 минут.

Разогрейть духовку до 200 градусов и выпекать симиты 15–17 минут до золотистого цвета.

Читайте также:

Бублики с маком: рецепт вкусной выпечки к чаю

Творожная плетенка с орехами: рецепт ароматного и вкусного десерта

Сочники с творогом и бананом: рецепт нежной выпечки