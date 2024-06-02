ГлавнаяРецептыЭтот вкус детства знают все: готовим знаменитый салат из капусты и редьки Этот вкус детства знают все: готовим знаменитый салат из капусты и редьки На чтение: 1 минута Этот вкус вы точно хорошо помните. Простые ингредиенты, но далеко не обычный результат – вот как можно характеризовать этот салат. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат был популярен не только на нашей территории, его вариации можно встретить во многих кухнях мира. Сейчас он несколько подзабыт, а зря – он прекрасно дополнит любую трапезу. К теме Легко, вкусно и питательно: наслаждаемся выходными с салатом из авокадо Рецепт из капусты и редьки Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: –450 грамм капусты; – 2 – 3 редьки; – 2 морковки; – маленький пучок укропа; – 2 столовые ложки бальзамического или винного уксуса; – соль и перец по вкусу; – оливковое масло. Приготовление: Овощи моем и чистим. Капусту мелко шинкуем. Редьку и морковь грубо натираем. Зелень измельчаем. В глубоком салатнике соединяем все ингредиенты. Заправляем растительным маслом, солим и добавляем уксус. Вкус салата также можно регулировать щепоткой сахара. Приятного аппетита! Это очень вкусно: рецепт вишневого лимонада. Поделитесь с друзьями