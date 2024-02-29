Пирог из лаваша с творогом: рецепт быстрой выпечки

Такой пирог можно готовить как отдельное блюдо или как дневной перекус. Он вкусен как в теплом, так и в холодном виде.

Если у вас есть пара листов лаваша и немного творога в холодильнике, обязательно приготовьте вкуснейший пирог, добавив к ингредиентам зелень и твердый сыр. Блюдо вкусное, полезное и не грозит вашей фигуре. Своим рецептом такого пирога поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. По ее словам, это может быть как перекус, так и полноценное блюдо.

Пирог из лаваша, с сыром и зеленью

Ингредиенты:

лаваш круглый – 2 шт;

яйцо – 1 шт;

сыр твердый – 50 гр;

кунжут.

Для начинки:

сыр кисломолочный – 300 гр;

яйцо – 1 шт;

сыр твердый/мягкий – 30 гр;

зелень (укроп, лук зеленый) – пучок;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить начинку. Для этого к творогу добавить натертый сыр, вся размять вилкой, добавить яйцо, соль, зелень и перемешать.

Теперь приступаем к основе. Круглый лаваш смазать слегка взбитым яйцом, посыпать сыром потертым. Сверху выложить второй лаваш и слегка придавить. Разрезать, как показано на видео, на восемь треугольников. Выложить начинку и завернуть края. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. При подаче порезать.

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