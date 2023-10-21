Рецепт: Курица с овощами в фольге в духовке — и обязательно с тыквой!

Ингредиенты:

курица — 1 шт.;

картошка средняя — 4 шт.;

лук репчаптый — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

шампиньоны — 5 шт.;

томаты — 2 шт.;

овощная смесь — 100 грамм;

майонез — 1 ст. л;

специи для курицы — по вкусу;

специи для картофеля — по вкусу;

специи для овощей — по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

тыква — 100 гр.

Способ приготовления: Всем привет! Сегодня у меня мой любимый рецепт приготовления курицы в духовке с овощами. Как же я люблю этот рецепт за его быстрота приготовления, за его лёгкость приготовления и конечно же за то, что это просто очень вкусно!

Я уже как-то выставляла рецепт курицы с овощами, но там добавляла соевый соус и бальзамический уксус, да и картошку не добавляла…

А в этом рецепте под овощами уже подразумевается и картошка.

Итак, для начала маринуем курицу разными специями. Тут кто как хочет и кто как любит.

Затем готовим овощи и режем их не сильно мелко в ёмкость для запекания.

У меня сегодня картошка, репчатый лук, грибы шампиньоны красный сладкий перец, смезь замороженная овощей из магазина и самое главное это тыква!

Именно тыква при запекания с овощами и под любым мясом становится необычайно вкусная и делает вкусным всё блюдо!

Затем вход идут также любимые специи для картошки и приправа смесь овощей. Ну и немного совсем майонеза…

И всё перемешиваем…

Получается вот такая красота…

Затем сверху укладываем нашу курицу…

Обязательно накрывает фольгой и ставим в духовку примерно на 25-30 минут.

После этого убираем фольгу и ещё минут на 25-30 в духовку.

Получается так вкусно, что я даже забыла сфотографировать итоговое приготовление этого замечательного блюда)

Ну ничего, я взала эту курицу с овощами на работе и снимок всё таки сделала.

Ну хоть что-то)

В общем, это очень вкусно. Картошка и овощи получается ну просто огонь) А о курице вообще молчу.

Всем советую попробовать так приготовить и не забудьте тыкву!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 300 руб.