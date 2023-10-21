Рецепт: Курица с овощами в фольге в духовке — и обязательно с тыквой!

Ингредиенты:
курица — 1 шт.;
картошка средняя — 4 шт.;
лук репчаптый — 1 шт.;
перец болгарский — 1 шт.;
шампиньоны — 5 шт.;
томаты — 2 шт.;
овощная смесь — 100 грамм;
майонез — 1 ст. л;
специи для курицы — по вкусу;
специи для картофеля — по вкусу;
специи для овощей — по вкусу;
смесь перцев — по вкусу;
тыква — 100 гр.
Способ приготовления: Всем привет! Сегодня у меня мой любимый рецепт приготовления курицы в духовке с овощами. Как же я люблю этот рецепт за его быстрота приготовления, за его лёгкость приготовления и конечно же за то, что это просто очень вкусно!
Я уже как-то выставляла рецепт курицы с овощами, но там добавляла соевый соус и бальзамический уксус, да и картошку не добавляла…
А в этом рецепте под овощами уже подразумевается и картошка.
Итак, для начала маринуем курицу разными специями. Тут кто как хочет и кто как любит.
Затем готовим овощи и режем их не сильно мелко в ёмкость для запекания.
У меня сегодня картошка, репчатый лук, грибы шампиньоны красный сладкий перец, смезь замороженная овощей из магазина и самое главное это тыква!
Именно тыква при запекания с овощами и под любым мясом становится необычайно вкусная и делает вкусным всё блюдо!
Затем вход идут также любимые специи для картошки и приправа смесь овощей. Ну и немного совсем майонеза…
И всё перемешиваем…
Получается вот такая красота…
Затем сверху укладываем нашу курицу…
Обязательно накрывает фольгой и ставим в духовку примерно на 25-30 минут.
После этого убираем фольгу и ещё минут на 25-30 в духовку.
Получается так вкусно, что я даже забыла сфотографировать итоговое приготовление этого замечательного блюда)
Ну ничего, я взала эту курицу с овощами на работе и снимок всё таки сделала.
Ну хоть что-то)
В общем, это очень вкусно. Картошка и овощи получается ну просто огонь) А о курице вообще молчу.
Всем советую попробовать так приготовить и не забудьте тыкву!
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 300 руб.