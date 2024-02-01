Фаршированные перцы – это легкое, но питательное блюдо, которое можно приготовить в любое время года. В качестве начинки для перцев могут быть использованы любой фарш, мясо, грибы или рис. А готовить фаршированные перцы можно в сковороде, кастрюле, мультиварке. Блюдо настолько вариативное, что вы можете довольно часто лакомиться любимым блюдом, но так, чтобы оно не приедалось.

Фаршированные перцы с фаршем и рисом в кастрюле

Фаршированные перцы с фаршем и рисом в кастрюле – это классическое исполнение этого блюда. В кастрюле перцы тушатся в ароматной подливке и с ней же подаются. Перцы для фарширования лучше выбирать с толстыми мясистыми стенками примерно одинакового размера.

Ингредиенты –+6 порц.

Перец болгарский 12 шт.

Масло растительное для жарки

Соль по вкусу

Для начинки:

Фарш 400 гр.

Рис белый 150 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Укроп 4 ветки

Для соуса:

Чеснок 3 зуб.

Сливки 600 мл.

Лук зелёный 1 пучок

Томатная паста 2 ст.л.

Укроп 4 ветки

Петрушка 4 ветки

Шаги 60 мин.

Фаршированные перцы готовятся быстро и просто. Помойте перцы, срежьте у каждого верхушку вместе с зеленым хвостиком. Затем удалите сердцевину с семенами и промойте перцы внутри. Верхушки не выбрасывайте. Рис промойте проточной водой и отварите в подсоленной воде в течение 7 минут. Затем откиньте вареную крупу на дуршлаг, чтобы стекла вода. Очистите репчатый лук от шелухи и мелко его нарежьте. Зелень мелко порубите ножом. Репчатый лук обжарьте до мягкости на растительном масле, затем добавьте зелень и жарьте еще минуту. Смешайте в миске фарш, рис и луковую зажарку. Затем начинкой из фарша и риса наполните перечные заготовки. В сковородке приготовьте соус для перцев. Очистите и мелко нарежьте чеснок и лук. Также мелко порубите зелень. В течение 2 минут жарьте на растительном масле лук и чеснок. Затем добавьте томатную пасту и влейте сливки. Соус посолите и поперчите по вкусу, томите его на медленном огне в течение 7 минут, после чего добавьте рубленую зелень. Уберите соус с огня. Фаршированные перцы накройте срезанными ранее верхушками и поместите в кастрюлю. Влейте в кастрюлю соус и тушите фаршированные перцы под крышкой в течение 35 минут. Готовое блюдо оставьте под крышкой на 10 минут. За это время перчики немного остынут. Подавать фаршированные перцы с рисом и фаршем можно со сметаной и хлебом. Приятного аппетита!

Фаршированные перцы, запеченные в духовке

Фаршированные перцы, запеченные в духовке, подойдут для обеда и ужина. Для начинки будем использовать мясной фарш. Такое запеченное блюдо у многих ассоциируется с осенью и завершением дачного сезона, именно в конце лета происходит сбор урожая перцев.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Мясо – 1 кг

Рис – 100 гр.

Перец болгарский сладкий – 10 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Помидоры – 10 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Специи – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо обмойте, нарежьте кубиками и прокрутите через мясорубку.

Шаг 2. Рис отварите до полуготовности в подсоленной воде. Затем промойте его проточной водой, откиньте на дуршлаг. Когда вода стечет, добавьте рисовую крупу в миску к фаршу.

Шаг 3. Посолите и приправьте начинку по вкусу, перемешайте.

Шаг 4. Перцы помойте, срежьте верхушки и очистите их от семян и мягких перегородок.

Шаг 5. Еще раз помойте перцы и просушите их.

Шаг 6. Наполните перцы начинкой из фарша и риса.

Шаг 7. Помидоры помойте и мелко нарежьте.

Шаг 8. Выложите помидоры на разогретую сковороду и протушите их. Далее влейте воду, добавьте томатную пасту и специи. Перемешайте массу и тушите подливку в течение 5 минут.

Шаг 9. Фаршированные перцы выложите в жаропрочную форму и залейте подготовленной томатной подливкой. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов на час.

Шаг 10. Запеченные фаршированные перцы подавайте в горячем виде вместе с подливкой. Приятного аппетита!

Фаршированные перцы с мясом и рисом со сметаной

Фаршированные перцы с мясом и рисом со сметаной – это простое, нежное и доступное блюдо в оригинальном исполнении. Нежная подливка из сметаны прекрасно дополняет овощи и мясо. Фаршированные перцы можно подавать к столу с кусочком свежего ржаного хлеба.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Сметана – 4 ст.л.

Фарш мясной – 0,5 кг

Перец болгарский сладкий – 8-10 шт.

Рис вареный – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите спелые и плотные болгарские перцы, хорошо помойте их. Затем сверху сделайте небольшое отверстие и вычистите через него овощи от семян и перегородок. Промойте перцы еще раз внутри.

Шаг 2. В миску выложите мясной фарш, добавьте к нему вареный рис, соль и молотый перец.

Шаг 3. Перемешайте начинку.

Шаг 4. Далее аккуратно наполните перцы начинкой.

Шаг 5. Фаршированные перцы сложите в кастрюлю или глубокую сковороду.

Шаг 6. Можно развести сметану водой или влить воду в кастрюлю и положить туда сметану. Посолите блюдо по вкусу и включите огонь. Тушите перцы на медленном огне примерно 40-50 минут.

Шаг 7. Через указанное время фаршированные перцы будут готовы. Подавайте их вместе со сметаной. Приятного аппетита!

Перцы с куриным фаршем и рисом

Перцы с куриным фаршем и рисом – можно назвать это блюдо одним из самых вкусных и популярных. Фаршированные перчики тушатся в ароматной и густой томатной подливке. Они одинаково вкусно получаются на плите и в духовке, вы смело можете экспериментировать.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Рис – 60 гр.

Фарш куриный – 500 гр.

Паста томатная – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Перец болгарский сладкий – 800 гр.

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу

Лук репчатый – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Помидоры – 300 гр.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис варите в подсоленной воде до полуготовности. Затем остудите его и добавьте к куриному фаршу.

Шаг 2. Очистите луковицу и одну морковку. Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковку натрите на терке. В миску к начинке добавьте половину измельченных овощей, приправьте и посолите их по вкусу.

Шаг 3. Хорошо перемешайте начинку.

Шаг 4. Подготовьте болгарский перец. Помойте овощи, срежьте верхушки и очистите их от белых перегородок и семян.

Шаг 5. Наполните перцы подготовленной начинкой. Сложите заготовки в глубокую кастрюлю. Залейте перцы водой и посолите по вкусу. Тушите блюдо под крышкой 10 минут.

Шаг 6. На растительном масле обжарьте до мягкости оставшиеся овощи: лук и морковку.

Шаг 7. Измельчите помидоры через мясорубку. Затем добавьте к обжаренным овощам томатную пасту и измельченные помидоры. Добавьте немного сахара и соль по вкусу, перемешайте и тушите пару минут.

Шаг 8. Затем добавьте лавровый лист, нарезанный чеснок и молотый перец, продолжайте тушить подливку еще пару минут.

Шаг 9. Выложите томатную подливку в кастрюлю с перцами. Накройте кастрюлю и тушите блюдо в течение получаса на умеренном огне.

Шаг 10. Готовые фаршированные перцы украсьте свежей зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Перец с фаршем и рисом в томатном соусе

Перец с фаршем и рисом в томатном соусе влюбляет в себя с первого знакомства. Смесь фарша и вареного риса идеально подходит для фарширования, а также можно оставить верхушки перцев и использовать их в качестве крышечек, чтобы начинка не выпала при тушении.

Время готовки: 1 ч.30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Чеснок – 5 зуб.

Фарш мясной – 800 гр.

Перец болгарский сладкий – 15 шт.

Тимьян – 10 гр.

Рис вареный – 1 ст.

Перец чили – 0,25 шт.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Помидоры – 10 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сметана – 5 ст.л.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовьте томатную подливку. Поставьте на огонь сковороду, прогрейте ее и влейте столовую ложку растительного масла. Обжарьте на нем нарезанные кубиками помидоры в течение 7 минут, затем убавьте нагрев и тушите их в течение 10-15 минут. В середине тушения добавьте измельченный чеснок и перец чили. В конце добавьте соль и сахар.

Шаг 2. Протрите томатный соус через сито, чтобы избавиться от остатков кожицы.

Шаг 3. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук, морковку натрите на терке. Обжарьте эти овощи до готовности на растительном масле.

Шаг 4. Для начинки смешайте в миске фарш, жареные овощи и вареный рис. Начинку посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 5. В начинку добавьте половину стакана холодной воды и еще раз хорошо перемешайте массу.

Шаг 6. Перцы помойте, срежьте верхушки и очистите овощи от перегородок и семян. Наполните перцы мясной начинкой и разместите их в глубокой кастрюле. Перцы прикройте срезанными верхушками.

Шаг 7. Залейте перцы томатным соусом, добавьте пару столовых ложек сметаны, сверху положите веточки свежего тимьяна. Готовить фаршированные перцы можно двумя способами: на плите или в духовке. В духовке доведите блюдо до кипения при максимальной температуре, затем убавьте нагрев до 200 градусов и запекайте перцы в течение часа. На плите доведите соус до кипения, затем тушите перцы под крышкой в течение 40 минут.

Шаг 8. Фаршированные перцы в томатном соусе получаются очень аппетитными и вкусными, подавайте их в горячем виде. Приятного аппетита!

Фаршированные перцы половинками

Фаршированные перцы половинками – это более простой способ приготовления блюда в плане обработки перцев. Вместо того, чтобы тратить время на извлечение семян и белых перегородок из полости перцев через небольшое отверстие, мы просто разрежем овощи пополам и наполним их начинкой.

Время готовки: 75 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Перец болгарский сладкий – 4 шт. + 2 шт. для соуса

Рис – 100 гр.

Фарш мясной – 300 гр.

Масло растительное – для жарки

Сыр твердый – 100 гр.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Вода – 300 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу

Паста томатная – 1 ч.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Кориандр – 0,25 ч.л.

Куркума – 0,25 ч.л.

Помидор – 1 шт.

Зелень – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перцы помойте, разрежьте вдоль пополам, зеленые хвостики удалять не обязательно. Затем половинки очистите от мягких перегородок и семян.

Шаг 2. Рис необходимо отварить до полуготовности в подсоленной воде. Зелень и лук мелко нарежьте. В миске смешайте фарш, вареный рис, одну луковицу и зелень. Начинку посолите и приправьте по вкусу, перемешайте.

Шаг 3. Подготовьте овощи для подливки. Нарежьте четвертинками колец луковицу, морковку натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте соломкой. Пассеруйте измельченные овощи на растительном масле до мягкости. После этого добавьте нарезанный помидор, измельченный чеснок, томатную пасту, соль и молотый перец по вкусу. Влейте 300 миллилитров горячей воды. Перемешайте, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне в течение 5 минут.

Шаг 4. Овощной соус выложите в жаропрочную форму. Перечные половинки наполните мясной начинкой и положите в форму. Запекайте блюдо в духовке при 200 градусах в течение 45 минут.

Шаг 5. Твердый сыр натрите на крупной терке. Извлеките форму с перцами из духовки. Посыпьте каждую фаршированную половинку сырной стружкой и верните форму в духовку на 7 минут.

Шаг 6. Готовые фаршированные перцы-половинки подавайте на стол сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Фаршированные перцы с грибами

Фаршированные перцы с грибами – это блюдо, которое подойдет для постного и вегетарианского питания. Такие варианты блюд хороши еще и тем, что их всегда можно заморозить и держать в холодильнике в качестве домашних полуфабрикатов. В любой момент вы сможете разморозить фаршированные перцы и приготовить их на обед или ужин.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 гр.

Соль – по вкусу

Перец болгарский сладкий – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – для жарки

Сметана – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте овощи и шампиньоны для блюда.

Шаг 2. Шампиньоны помойте и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 3. Очистите головку репчатого лука, нарежьте ее кубиками.

Шаг 4. Очистите морковку и натрите ее на крупной терке.

Шаг 5. На растительном масле обжарьте шампиньоны в течение 5-7 минут.

Шаг 6. Затем добавьте измельченный лук и морковку, перемешайте и продолжайте жарить все вместе в течение 10 минут.

Шаг 7. К грибам и овощам добавьте сметану, соль и перец, перемешайте и тушите 5 минут.

Шаг 8. С перцев срежьте верхушки, очистите их от перегородок и семян.

Шаг 9. Наполните перцы грибной начинкой.

Шаг 10. Фаршированные перцы поместите в жаропрочную форму, прикройте их срезанными верхушками. Запекайте перцы при 180 градусах в течение 25-30 минут.

Шаг 11. Перец, фаршированный грибами, можно подавать на стол в горячем виде со сметаной. Приятного аппетита!

Фаршированные перцы в мультиварке

Фаршированные перцы в мультиварке – это идеальное блюдо: бюджетный состав, сочная текстура и великолепный вкус. Вам необходимо выбрать плотные и спелые овощи, очистить их и фаршировать, а умная кухонная техника сделает все остальное.

Время готовки: 1 ч. 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Перец болгарский сладкий – 6 шт.

Фарш – 400 гр.

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – 1 ст.л.

Рис – 100 гр.

Кукуруза консервированная/замороженная – 100 гр.

Соль – по вкусу

Фасоль консервированная – 100 гр.

Соус томатный – 100 гр.

Сыр твердый – 120 гр.

Зира молотая – 0,5 ч.л.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Кинза – 4 ветки

Сметана – для подачи

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите спелые и плотные перцы примерно одинакового размера. Помойте их, срежьте верхушки и очистите от белых перегородок и семян. Чашу мультиварки смажьте растительным маслом.

Шаг 2. Рис отварите до полуготовности в подсоленной воде, промойте прохладной водой и откиньте на дуршлаг.

Шаг 3. В глубокой миске смешайте фарш, вареный рис, тертый на терке сыр, кукурузу и фасоль. Начинку посолите и приправьте специями.

Шаг 4. Наполните перцы начинкой и расположите их в вертикальном положении в чаше мультиварки. Влейте на дно воду.

Шаг 5. Готовьте фаршированные перцы в мультиварке в режиме «Тушение» в течение часа. При подаче посыпьте перцы измельченной кинзой и полейте сметаной. Приятного аппетита!

Перец с мясом, рисом и подливкой в духовке

Перец с мясом, рисом и подливкой в духовке – это аппетитное блюдо, от которого невозможно отказаться. В классическом рецепте для фарширования перцев используют смесь фарша и вареного риса. Фарш может быть любым на ваше усмотрение. А подливку мы будем делать с томатами на основе мясного бульона.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4-5.

Ингредиенты:

Орех мускатный молотый – 0,5 ч.л.

Помидоры – 10 шт.

Свинина на кости – 1 кг

Смесь перцев молотая – по вкусу

Перец болгарский сладкий – 10 шт.

Соль – по вкусу

Рис – 60 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Лист лавровый – 5 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Паста томатная – 3 ст.л.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые продукты для фаршированных перцев указаны в списке, подготовьте их.

Шаг 2. Срежьте мясо с косточки, ее саму будем использовать для варки бульона.

Шаг 3. Очистите лук и чеснок. Луковицу разрежьте на крупные дольки, чтобы они прошли во входное отверстие мясорубки.

Шаг 4. Прокрутите мясо вместе с луком и чесноком через мясорубку.

Шаг 5. Промойте рис проточной водой и выложите его в миску к фаршу. Начинку посолите и приправьте специями, перемешайте.

Шаг 6. У перцев срежьте верхушки, удалите мягкие перегородки и семена.

Шаг 7. Фаршируйте перцы мясной начинкой и выложите их в жаропрочную форму.

Шаг 8. Положите косточку в кастрюлю и влейте воду, добавьте лавровый лист, перец горошком и соль. Сварите бульон.

Шаг 9. Прокрутите помидоры через мясорубку. В бульон добавьте томатную пасту и измельченные помидоры. Проварите массу в течение 10 минут на умеренном огне.

Шаг 10. Перцы залейте подготовленной томатной подливкой, форму укройте фольгой и отправьте ее на час в разогретую до 200 градусов духовку.

Шаг 11. Фаршированные перцы подавайте на стол, полив их томатной подливкой. Приятного аппетита!

Болгарские перцы c рыбным фаршем и рисом

Болгарские перцы c рыбным фаршем и рисом – это блюдо с необычным составом, но уверяем вас, его вкус вам точно понравится. К тому же, это отличный способ включить в меню рыбные продукты тем, кто не жалует рыбу или не любит ее запах. В таком тандеме продуктов не останется и следа от рыбного запаха.

Время готовки: 1 ч. 10 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Помидоры – 150 гр.

Филе рыбное – 200 гр.

Масло растительное – для жарки

Перец болгарский сладкий – 4 шт.

Чеснок – 5 гр.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Имбирь молотый – 0,5 ч.л.

Рис – 80 гр.

Морковка – 75 гр.

Лук репчатый – 70 гр.

Яйцо – 1 шт.

Паста томатная – 60 гр.

Вода – 350 мл.

Укроп – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбное филе выбирайте любое на свой вкус, перцы берите среднего размера с плотной и спелой мякотью.

Шаг 2. Промойте рисовую крупу проточной водой пару раз. Варите рис в подсоленной воде в течение 15 минут. Затем слейте воду.

Шаг 3. У перцев вырежьте места крепления плодоножек, разрежьте их вдоль пополам, очистите овощи от перегородок и семян. Обмойте половинки под краном от оставшихся семян.

Шаг 4. Лук нарежьте кубиками и обжарьте его на растительном масле. Жарьте 2-3 минуты, помешивая.

Шаг 5. Морковку натрите на крупной терке и добавьте к луку. Жарьте овощи на медленном огне в течение 5-7 минут.

Шаг 6. Рыбное филе очень мелко нарежьте или прокрутите через мясорубку.

Шаг 7. К рыбе добавьте вареный рис, измельченный чеснок и овощную зажарку.

Шаг 8. Помидоры нарежьте мелкими кубиками и добавьте в миску к начинке. Разбейте куриное яйцо, хорошо перемешайте начинку.

Шаг 9. Также в начинку добавьте измельченный укроп, соль и специи по вкусу, еще раз перемешайте массу.

Шаг 10. Половинки перцев наполните подготовленной начинкой и расположите в объемной сковородке.

Шаг 11. Разведите водой томатную пасту. Влейте в емкость с перцами томатную массу. Поставьте сковороду на огонь и доведите подливку до кипения. Затем накройте сковороду крышкой и тушите перцы на медленном огне в течение 30-40 минут. Если в процессе тушения вода выкипит, долейте еще.

Шаг 12. Готовые перцы, фаршированные рыбным филе, посыпьте при подаче рубленой зеленью. Приятного аппетита!