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Рецепт: Пирог с картофелем и грибами — Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

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Рецепт: Пирог с картофелем и грибами — Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

Ингредиенты:
мука пшеничная — 2 стакана;
кефир 2,5% — 2 стакана;
яйцо куриное свежее — 2 шт.;
картофель отваренный — 2 шт.;
грибы — 300 г;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
сметана 15% — 1 ст. ложка;
сода пищевая — 1,5 ч. ложки;
соль — по вкусу;
перец молотый черный. — по вкусу
Способ приготовления: Здравствуйте всем! Сегодня у меня рецепт приготовления пирога с грибами и вареным картофелем. Рецепт очень простой и не трудоёмкий, его приготовить не доставит труда, даже новичку в области выпечки.

Для приготовления теста потребуется мука, кефир, яйцо, сода, соль и сметана.
Для начинки грибы, картофель, лук репчатый, морковь, перец и соль.

1. В емкость наливаем кефир, разбиваем яйцо, перемешиваем вилкой или венчиком.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

2. Добавляем муку, соду, сметану и щепотку соли. Все перемешиваем до однородной массы, тесто не должно быть густым, примерно как для оладьев. Накрываем полотенцем и даем тесту отдохнуть.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

3. А теперь займёмся приготовлением начинки для пирога. У меня в морозилке были нарезанные грибы, я их заблаговременно достала, чтобы они разморозились. Теперь я их потушила на сковороде с маслом.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

4. На сковороде обжарила лук с морковью.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

5. Вареный картофель нарезала на небольшие кусочки.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

6. Ингредиенты для начинки складываем в отдельную емкость, соли, перчим, добавляем по желанию специи. Все аккуратно перемешиваем.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

7. Жаропрочную посуду смазываем растительным маслом и туда выливаем половину подготовленного теста.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

8. На тесто выкладываем начинку.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

9. Верх начинки заливаем остатками теста.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

10. Ставим в прогретую духовку и оставляем выпекаться на 40-45 минут при температуре 180 градусов. Готовность можно проверить вилкой или зубочисткой.

Рецепт: Пирог с картофелем и грибами - Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

Пирог получился румяный, но немного расщепился из-за большого количества начинки, грибов очень много положила.
Пирог очень сытный, его можно кушать и с супом, а также со сладким чаем.

Благодарю за внимание! Желаю добра и душевной гармонии!

Время приготовления: 1 ч.

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