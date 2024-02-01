Рецепт: Пирог с картофелем и грибами — Сытный и вкусный пирог для всей семьи!

Ингредиенты:
мука пшеничная — 2 стакана;
кефир 2,5% — 2 стакана;
яйцо куриное свежее — 2 шт.;
картофель отваренный — 2 шт.;
грибы — 300 г;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
сметана 15% — 1 ст. ложка;
сода пищевая — 1,5 ч. ложки;
соль — по вкусу;
перец молотый черный. — по вкусу
Способ приготовления: Здравствуйте всем! Сегодня у меня рецепт приготовления пирога с грибами и вареным картофелем. Рецепт очень простой и не трудоёмкий, его приготовить не доставит труда, даже новичку в области выпечки.
Для приготовления теста потребуется мука, кефир, яйцо, сода, соль и сметана.
Для начинки грибы, картофель, лук репчатый, морковь, перец и соль.
1. В емкость наливаем кефир, разбиваем яйцо, перемешиваем вилкой или венчиком.
2. Добавляем муку, соду, сметану и щепотку соли. Все перемешиваем до однородной массы, тесто не должно быть густым, примерно как для оладьев. Накрываем полотенцем и даем тесту отдохнуть.
3. А теперь займёмся приготовлением начинки для пирога. У меня в морозилке были нарезанные грибы, я их заблаговременно достала, чтобы они разморозились. Теперь я их потушила на сковороде с маслом.
4. На сковороде обжарила лук с морковью.
5. Вареный картофель нарезала на небольшие кусочки.
6. Ингредиенты для начинки складываем в отдельную емкость, соли, перчим, добавляем по желанию специи. Все аккуратно перемешиваем.
7. Жаропрочную посуду смазываем растительным маслом и туда выливаем половину подготовленного теста.
8. На тесто выкладываем начинку.
9. Верх начинки заливаем остатками теста.
10. Ставим в прогретую духовку и оставляем выпекаться на 40-45 минут при температуре 180 градусов. Готовность можно проверить вилкой или зубочисткой.
Пирог получился румяный, но немного расщепился из-за большого количества начинки, грибов очень много положила.
Пирог очень сытный, его можно кушать и с супом, а также со сладким чаем.
Благодарю за внимание! Желаю добра и душевной гармонии!
Время приготовления: 1 ч.