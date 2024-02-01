Описание приготовления:

Сыр прекрасно и гармонично дополняет все ингредиенты салата своей нежностью и сливочной ноткой. Пикантный вкус маслин делает салат более оригинальным. Мне нравится подача такого салата в порционном виде, когда сам салат мы выкладываем при помощи кулинарного кольца. Берите рецепт на заметку, уверена, салат понравится вам и вашим гостям!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 150 Грамм

Кукуруза консервированная 150 Грамм

Огурцы 100 Грамм

Сыр 80 Грамм (твердый, тертый)

Маслины 50 Грамм

Куриные яйца 2 Штуки

Майонез 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

135 ккал

Калорийность

9 г

Белки

5 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовый салат с сыром и маслинами»

Подготовьте все ингредиенты. Куриные яйца отварите вкрутую, остудите.

Крабовые палочки очистите от пленки, после нарежьте палочки небольшими кубиками.

Свежие огурцы ополосните и просушите, нарежьте небольшими кубиками.

В салатник переложите крабовые палочки, огурцы и добавьте кукурузу.

Вареные куриные яйца нарежьте также небольшими кубиками, добавьте в салат. Твердый сыр, натертый на мелкой терке, добавьте в салат.

Заправьте салат майонезом, добавьте по вкусу соль и перемешайте все.

Маслины нарежьте небольшими кусочками.

Переложите салат на блюдо, посыпьте его подготовленными маслинами, по желанию украсьте свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!