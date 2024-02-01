Описание приготовления:
Сыр прекрасно и гармонично дополняет все ингредиенты салата своей нежностью и сливочной ноткой. Пикантный вкус маслин делает салат более оригинальным. Мне нравится подача такого салата в порционном виде, когда сам салат мы выкладываем при помощи кулинарного кольца. Берите рецепт на заметку, уверена, салат понравится вам и вашим гостям!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 150 Грамм
- Кукуруза консервированная 150 Грамм
- Огурцы 100 Грамм
- Сыр 80 Грамм (твердый, тертый)
- Маслины 50 Грамм
- Куриные яйца 2 Штуки
- Майонез 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
135 ккал
Калорийность
9 г
Белки
5 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крабовый салат с сыром и маслинами»
Подготовьте все ингредиенты. Куриные яйца отварите вкрутую, остудите.
Крабовые палочки очистите от пленки, после нарежьте палочки небольшими кубиками.
Свежие огурцы ополосните и просушите, нарежьте небольшими кубиками.
В салатник переложите крабовые палочки, огурцы и добавьте кукурузу.
Вареные куриные яйца нарежьте также небольшими кубиками, добавьте в салат. Твердый сыр, натертый на мелкой терке, добавьте в салат.
Заправьте салат майонезом, добавьте по вкусу соль и перемешайте все.
Маслины нарежьте небольшими кусочками.
Переложите салат на блюдо, посыпьте его подготовленными маслинами, по желанию украсьте свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!