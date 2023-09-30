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Диетолог Мухина назвала самую опасную для пожилых ягоду

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Диетолог Мухина назвала самую опасную для пожилых ягоду

Диетолог Марият Мухина посоветовала пожилым людям есть меньше винограда. Слова эксперта передает издание «Москва 24». 

По словам доктора Мухиной, употребление винограда может привести к обострению ряда заболеваний. Молодым людям это не грозит, а вот представители старшего поколения находятся в зоне прямого риска.

Причин у подобной непереносимости винограда после 60 лет несколько. Во-первых, после поедания фрукта в крови повышается уровень сахара. При наличии сахарного диабета или инсулинорезистентности это может быть опасно, так как пораженные клетки не способны нормально усваивать глюкозу. 

Также виноград стимулирует выработку желудочного сока — это «бьет» по ЖКТ, особенно, если у человека есть гастрит или язва. А из-за повышенного содержания калия фрукт не подходит людям с почечной недостаточностью.

Ранее Марият Мухина рассказала, какое масло является самым полезным для пожилых людей: оно избавляет от плохого холестерина и улучшает работу мозга.

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