Описание приготовления:

Готовя вьетнамский суп Фо бо уделите большое внимание приготовлению бульона. Чем дольше томится бульон, тем концентрирование, ароматнее и вкуснее у вас получится блюдо.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Супы География кухни: Вьетнамская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 700 Грамм

Лук 1 Штука

Имбирь 20 Грамм

Гвоздика 3 Штуки

Бадьян 1 Штука

Вода 2 Литра

Корица 1/2 Штуки (в палочках)

Соль 1 Ст. ложка

Сахар 1/2 Ст. ложки

Лук зеленый 1 Пучок

Перец чили 1 Штука

Лапша рисовая 300 Грамм

Пак чой 2 Штуки

Лук красный 1/2 Штуки

Лайм 1/2 Штуки

Яйцо 2 Штуки

Количество порций 6

Калорийность

222 ккал

Калорийность

12 г

Белки

21 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фо бо (классический рецепт)»

Чтобы приготовить настоящий классический вьетнамский суп Фо бо в первую очередь сварите бульон. Для этого необходимо взять говядину на кости и вырезку. Бульон на ребрах получается крепким, ароматным и наваристым. Помимо отварного мяса в суп добавляются тонкие ломтики сырой говядины. Поэтому для этой цели лучше взять вырезку или тонкий край.

Вырезку зачистите от лишнего жира и соединительной ткани. Это мясо не будет подвергаться варке. Что бы его можно было нарезать тонкими слайсами, подморозьте в морозильной камере.

Остальное мясо выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. По мере кипения, удаляйте образующуюся пену. Варите бульон на медленном огне 2 часа.

Чтобы бульон приобрел красивый золотистый цвет разрежьте пополам репчатый лук и хорошенько поджарьте его на раскаленной сухой сковороде. В бульон для усиления вкуса и аромата добавьте луковицу, красный острый перец, бадьян, гвоздику, кусочек корицы, стебли кинзы и имбирь. Варите бульон еще в течение 30 минут. Отрегулируйте вкус бульона с помощью сахара и соли.

После того как бульон будет готов. Извлеките из него мясо и отделите его от костей. Бульон процедите через сито и удалите все специи и травы. Снимите с бульона лишний жир.

Достаньте из морозильной камеры подмороженное говяжье филе и нарежьте его тонкими слайсами.

Рисовую лапшу отварите, согласно инструкции на упаковке и откинув в дуршлаг, промойте холодной водой.

Отварите яйца вкрутую. Зеленый лук, листья кинзы измельчите. Нарежьте колечками перец чили. Красный лук нарежьте тонкими перышками. Хрустящую текстуру супу можно придать используя проросшие соевые ростки или пак-чой.

Бульон доведите до кипения так как все составляющие супа, включая сырое мясо, заливаются именно кипящим бульоном. Если вы сомневаетесь, можно предварительно баланшировать в нем пак-чой и сырую говядину.

В глубокую тарелку выложите подготовленные составляющие супа: рисовую лапшу, отварное мясо, зеленый лук, перья красного лука, половинки яйца, пак-чой, ломтики сырой говядины, колечки острого перца чили.

Влейте кипящий бульон, стараясь попасть на слайсы сырой говядины. Под действием горячего бульона мясо поменяет цвет и дойдет до готовности.

Подавайте суп горячим с кусочком лайма. Дополнительно подайте хлопья чили перца, возможно кто-то захочет блюдо сделать погорячее.

Обязательно попробуйте приготовить вкуснейшее блюдо азиатской кухни. Оно действительно впечатляет!