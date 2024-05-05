Описание приготовления:
Кулури — любимое хлебобулочное изделия греков. Чаще всего их подают на завтрак, этакий греческий бублик посыпанный со всех сторон кунжутом, с вкуснейшей хрустящей ароматной корочкой сверху. Едят кулури, пока он ещё тёплый, а лучше свежеиспечённым. Хоть выпечка и вкусная сама по себе, но подавать кулури можно к любым продуктам. Делюсь достойным и простым рецептом!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка География кухни: Греческая / Европейская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Мука 220 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 1 Ст. ложка (+ 1 ст.л. дополнительно)
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Дрожжи 1 Чайная ложка (сухие)
- Кунжут 60 Грамм
- Вода 125 Миллилитров (+ 150 мл. дополнительно)
Количество порций 4
Калорийность
294 ккал
Калорийность
9 г
Белки
11 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кулури выпечка греческая рецепт»
Подготовьте все ингредиенты по списку.
В глубокой миске соедините 125 мл. тёплой воды, 1 ст.л. сахара и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 15 минут.
Затем добавьте соль и растительное масло.
Частями добавьте муку. Муки может уйти чуть больше, но старайтесь тесто не забивать, оно должно быть мягкое и чуть липкое.
Соберите тесто в шар, смажьте растительным маслом, накройте и оставьте в тёплом месте на 1,5-2 часа.
Кунжут обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета и переложите в плоскую тарелку.
Когда тесто увеличится почти в два раза, его необходимо обмять.
Затем разделите тесто на 3-4 равные кусочка.
Каждый кусочек теста раскатайте в жгут и соедините края, формируя бублик.
В глубокой миске соедините 150 мл. воды и 1 ст.л. сахара. Окуните поочерёдно каждый бублик в эту воду.
А затем обваляйте в кунжуте со всех сторон.
Выложите на застеленный противень и выпекайте в духовке при температуре 170 градусов около 20 минут.
Вкуснее всего кулури свежеиспечённый. Приятного аппетита!