Описание приготовления:

Кулури — любимое хлебобулочное изделия греков. Чаще всего их подают на завтрак, этакий греческий бублик посыпанный со всех сторон кунжутом, с вкуснейшей хрустящей ароматной корочкой сверху. Едят кулури, пока он ещё тёплый, а лучше свежеиспечённым. Хоть выпечка и вкусная сама по себе, но подавать кулури можно к любым продуктам. Делюсь достойным и простым рецептом!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка География кухни: Греческая / Европейская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Мука 220 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 1 Ст. ложка (+ 1 ст.л. дополнительно)

Растительное масло 1 Ст. ложка

Дрожжи 1 Чайная ложка (сухие)

Кунжут 60 Грамм

Вода 125 Миллилитров (+ 150 мл. дополнительно)

Количество порций 4

Калорийность

294 ккал

Калорийность

9 г

Белки

11 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кулури выпечка греческая рецепт»

Подготовьте все ингредиенты по списку.

В глубокой миске соедините 125 мл. тёплой воды, 1 ст.л. сахара и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 15 минут.

Затем добавьте соль и растительное масло.

Частями добавьте муку. Муки может уйти чуть больше, но старайтесь тесто не забивать, оно должно быть мягкое и чуть липкое.

Соберите тесто в шар, смажьте растительным маслом, накройте и оставьте в тёплом месте на 1,5-2 часа.

Кунжут обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета и переложите в плоскую тарелку.

Когда тесто увеличится почти в два раза, его необходимо обмять.

Затем разделите тесто на 3-4 равные кусочка.

Каждый кусочек теста раскатайте в жгут и соедините края, формируя бублик.

В глубокой миске соедините 150 мл. воды и 1 ст.л. сахара. Окуните поочерёдно каждый бублик в эту воду.

А затем обваляйте в кунжуте со всех сторон.

Выложите на застеленный противень и выпекайте в духовке при температуре 170 градусов около 20 минут.

Вкуснее всего кулури свежеиспечённый. Приятного аппетита!