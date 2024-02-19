Фокачча классическая

Фокачча – это безумно вкусный и ароматный итальянский хлеб или пшеничная лепешка. Традиционного пекут его в Италии на сухих дрожжах с оливковым маслом и сушеным розмарином. Можно также добавлять в фокаччу маринованные оливки, вяленые помидоры и разные виды сыров. Лепешки очень вкусно подавать в первую очередь к бульонам, салатам и многим видам горячих мясных блюда.

Классическая фокачча в домашних условиях

Классическая фокачча в домашних условиях готовится совсем не сложно и позволит вам здорово разнообразить привычный рацион питания. Мы расскажем, как самостоятельно приготовить фокаччу, чтобы она была такой же вкусной как в Италии.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 5.5 ст.

Вода 2 ст.

Сахар-песок 1 ч.л.

Сухие дрожжи 2 ч.л

Масло оливковое ¾ ст.

Масло оливковое для смазывания

Розмарин 2 ветки

Соль 1 ч.л.

Шаги 230 мин.

Как приготовить итальянскую лепешку фокачча в домашних условиях? В теплой воде растворите дрожжи и сахар, оставьте смесь на 5-10 минут. В глубокую миску просейте муку и добавьте соль. Тонкой струйкой влейте опару и перемешайте. Влейте в полученную массу оливковое масло. Вымесите однородное тесто и положите его в миску. Укройте емкость полотенцем и оставьте в тепле на 1-2 часа для подъема. Противень смажьте оливковым маслом и выложите на него тесто. Руками распределите тесто по всему противню. Затем оставьте его еще на часок в таком виде. После этого полейте тесто оливковым маслом, посыпьте солью и розмарином. Отправьте заготовку в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут. Фокачча получается румяной и пышной, немного остудите ее, нарежьте и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Тонкая хрустящая фокачча с чесноком и сыром

Тонкая хрустящая фокачча с чесноком и сыром – это выпечка, которая представляет собой тонкую пшеничную лепешку. Придумали ее готовить в Италии. Фокаччу можно приправить различными сушеными итальянскими травами и чесноком, дополнить сыром, а также вялеными томатами.

Время готовки: 2 ч 15 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 4-5.

Ингредиенты:

Масло оливковое – 2 ст.л.

Сулугуни – 60 гр.

Мука – 300 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Дрожжи быстродействующие – 3 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Вода – 150-180 мл.

Специи – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сулугуни натрите на крупной терке, зубчики чеснока очистите от шелухи, муку просейте через сито.

Шаг 2. В глубокую миску всыпьте 250 грамм муки, добавьте соль и сухие дрожжи.

Шаг 3. Влейте столовую ложу оливкового масла. Затем постепенно добавляйте воду и замешивайте жидковатое тесто.

Шаг 4. Готовое тесто укройте и оставьте при комнатной температуре, чтобы оно немного подросло. Обычно хватает часа. После этого подмешайте в него оставшуюся муку и сформируйте лепешку. Застелите противень пергаментом и выложите на него тесто.

Шаг 5. Чеснок нарежьте пластинками и вдавите его в тесто.

Шаг 6. После этого полейте тесто оливковым маслом и посыпьте специями.

Шаг 7. Далее посыпьте заготовку тертым сыром сулугуни или другим влажным сыром. Оставьте тесто на расстойку на 15 минут.

Шаг 8. Далее выпекайте фокаччу в духовке при 150-180 градусах в течение 15-20 минут. Когда лепешка хорошо зарумянится, извлеките ее, укройте полотенцем и оставьте на 10-20 минут. Фокаччу подавайте просто, как закуску или вместо хлеба к первым блюдам. Приятного аппетита!

Фокачча на закваске в духовке

Фокачча на закваске в духовке – это оригинальная альтернатива традиционному пшеничному хлебу. Итальянцы точно знают толк в выпечке, поэтому их рецепты так охотно перенимаются во многих кухнях мира. Мы будем готовить вкуснейшую фокаччу с розмарином и помидорами.

Время готовки: 4 ч.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Мед – 1 ч.л.

Закваска пшеничная – 125 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло оливковое – 2 ст.л. + 15 мл.

Мука – 250 гр. + для подпыла.

Вода – 190 мл. + 50 мл.

Маслины без косточек – 7-8 шт.

Розмарин – 1 щепотка.

Помидоры черри – 7 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое и можно приступать.

Шаг 2. В теплую воду выложите закваску и разведите ее.

Шаг 3. Затем добавьте в миску просеянную муку, начинайте замешивать тесто ложкой.

Шаг 4. К полученной массе добавьте столовую ложку оливкового масла, мед, соль и все хорошо перемешайте.

Шаг 5. Чтобы закваска активировалась и процесс пошел быстрее, установите миску с тестом в кастрюлю с горячей водой, оставьте на час.

Шаг 6. Рабочую поверхность посыпьте мукой и выложите на нее тесто. Обомните его путем сложения 2-3 раза.

Шаг 7. Затем из теста сформируйте лепешку и переложите ее на пергамент. Установите противень на кастрюлю с горячей водой и оставьте в таком положении на 2 часа. Тесто прикройте полотенцем.

Шаг 8. В небольшой миске смешайте 15 миллилитров оливкового масла и воды, добавьте щепотку соли.

Шаг 9. В тесте сделайте небольшие углубления пальцем и вложите в них помидоры и маслины, полейте тесто заправкой и посыпьте розмарином.

Шаг 10. Выпекайте фокаччу в духовке при 170 градусах в течение 25-30 минут.

Шаг 11. Фокачча получается румяной, хрустящей с сочными вкраплениями помидоров и маслин. Приятного аппетита!

Фокачча с моцареллой и помидорами

Фокачча с моцареллой и помидорами – это знаменитый итальянский тонкий хлеб, который довольно просто готовить. Его можно печь с различными добавками, но на наш взгляд, помидоры и моцарелла – это наиболее органичный и вкусный вариант для хлеба.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Помидоры черри – 100 гр.

Картошка – 100 гр.

Базилик – 2 ветки.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Вода – 50 мл.

Дрожжи свежие – 15 гр.

Мука – 200 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Моцарелла – 100 гр.

Вода минеральная – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сварите картошку в мундире. Затем очистите и разомните толкушкой.

Шаг 2. Дрожжи разведите в теплой воде, добавьте сахар и оставьте на 5-7 минут.

Шаг 3. Картофельное пюре переложите в миску, добавьте муку и соль, влейте столовую ложку оливкового масла и немного подогретую минералку. Замесите мягкое и чуть липкое тесто.

Шаг 4. Тесто выложите на присыпанную мукой поверхность, обомните руками и сформируйте шар. Смажьте тарелку оливковым маслом и выложите в нее тесто.

Шаг 5. Затяните миску пищевой пленкой и оставьте на час-полтора для подъема.

Шаг 6. Противень смажьте оливковым маслом, выложите на него тесто, присыпьте его мукой и раскатайте в лепешку толщиной 1 сантиметр. Поместите тесто в теплую и влажную духовку с температурой 40 градусов.

Шаг 7. Помойте прохладной водой помидоры и базилик. Каждую помидорину разрежьте на 4 части, базилик мелко порубите ножом, а моцареллу нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 8. Тесто смажьте оливковым маслом, разложите на нем черри, слегка их вдавливая. Затем разложите моцареллу и посыпьте рубленым базиликом.

Шаг 9. Выпекайте фокаччу в духовке при 200 градусах в течение 25-30 минут. Снимите хлеб с противня на деревянную доску и дайте ему немного остыть. Приятного аппетита!

Фокачча с вялеными помидорами

Фокачча с вялеными помидорами – это выпечка с очень долгой и интересной историей. Еще древние римляне приносили ее в качестве дара своим богам. А вам когда-нибудь предоставлялось удовольствие пробовать еще теплую свежеиспеченную фокаччу? После этого вы точно не захотите другого хлеба.

Время готовки: 2 ч. 15 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 1 ч.л.

Вода – 250 мл.

Базилик – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Масло оливковое – для смазывания.

Моцарелла – 200 гр.

Соль – 1 ч.л.

Помидоры вяленые – 200 гр.

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Мука – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкости соедините теплую воду и растительное масло.

Шаг 2. Сначала просеянную муку, дрожжи, соль и сахар смешайте в отдельной миске. В полученную смесь влейте масло с водой. Всю муку сразу можете не брать, начните с 250 граммов, затем подсыпайте остальную муку в процессе замеса теста.

Шаг 3. Вымесите тесто до однородного состояния, оно должно перестать липнуть к рукам. Положите ком теста в миску, укройте его и оставьте на час в теплом месте.

Шаг 4. В подросшее тесто вмешайте половину вяленых томатов, предварительно можно их нарезать. После этого еще раз оставьте тесто для расстойки на полчаса.

Шаг 5. Подошедшее тесто обомните руками и разделите на две части.

Шаг 6. Каждую часть теста раскатайте в лепешку толщиной 5-7 миллиметров. На половину каждой лепешки положите ломтики моцареллы, базилик и оставшиеся вяленые помидоры. Сложите тесто пополам и закрепите края.

Шаг 7. Противень застелите пергаментом и положите тесто на него. Заготовки фокаччи смажьте оливковым маслом.

Шаг 8. Выпекайте фокаччу с вялеными помидорами в течение 20-30 минут при 190 градусах. Остудите итальянский хлеб на решетке.

Шаг 9. Фокачча получается очень вкусной, подавайте ее с первыми блюдами, салатами или мясными нарезками. Приятного аппетита!

Фокачча с розмарином

Фокачча с розмарином – это традиционная итальянская, чаще дрожжевая выпечка. Ее можно подавать с кофе на завтрак. На обед фокачча прекрасно дополнит любые первые блюда. А вечером с ней можно быстро приготовить несложные бутерброды с сыром, зеленью и овощами.

Время готовки: 80 мин

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Дрожжи свежие – 20 гр.

Мука – 300 гр.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Розмарина – 3 ветки

Масло оливковое – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Соль крупная – 1 ч.л.

Вода – 180 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для фокаччи.

Шаг 2. В миске смешайте 300 грамм просеянной муки с половиной чайной ложки сахара и чайной ложкой соли. Затем раскрошите дрожжи, влейте подсолнечное масло и теплую воду.

Шаг 3. Замесите мягкое и эластичное тесто. Чтобы тесто сильно не липло к рукам, смазывайте их растительным маслом. Тесто соберите в шар и оставьте в тепле на 40-45 минут для расстойки.

Шаг 4. Обомните тесто руками и раскатайте его в лепешку.

Шаг 5. У лепешки приподымите края и сформируйте бортики по всему диаметру.

Шаг 6. На тесте разложите листики розмарина, посыпьте крупной солью и полейте оливковым маслом.

Шаг 7. Готовьте фокаччу с розмарином в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. Затем выпечку слегка остудите и подавайте на стол к бульону или супу. Приятного аппетита!

Фокачча с пармезаном и соусом песто

Фокачча с пармезаном и соусом песто – это довольно простая выпечка. Главное в ней не тесто, а ароматные дополнения к нему. Именно в этом гармоничном тандеме дрожжевого теста, ароматного соуса песто и нежного пармезана рождается великолепный вкус, который отражает яркие краски итальянской кухни.

Время готовки: 14 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Соус песто – 220 гр.

Помидоры – 2 шт.

Вода – 2 ст.

Соль – по вкусу.

Сыр твердый тертый – 3 ст.

Мука кукурузная – 2 ст.л.

Мука – 4 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миске смешайте просеянную муку, дрожжи, воду и соль. Смесь оставьте на 12-14 часов в теплом месте.

Шаг 2. Когда тесто подымится, разделите его на две части.

Шаг 3. Противень застелите фольгой, растяните на нем одну половину теста по всей площади, так же поступите и со второй половиной.

Шаг 4. По тесту распределите соус песто, тертый на терке сыр и нарезанные кружочками помидоры.

Шаг 5. Запекайте фокаччу в духовке при 220 градусах в течение 15 минут. Когда выпечка немного остынет, разрежьте ее на порции и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Фокачча без дрожжей

Фокачча без дрожжей – это наиболее простой способ приготовления итальянской выпечки. С ароматными итальянскими приправами хлеб получается очень вкусным. Для тех, кто не употребляет дрожжевую выпечку, фокачча является самой лучшей альтернативой хлебу.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Разрыхлитель для теста – 1 ст.л.

Розмарин свежий измельченный – 1 ст.л.

Масло оливковое – 3 ст.л. + для смазывания противня

Вода – 240 мл.

Мука – 290 гр. + для обсыпки

Соль морская – 1,5 ч.л.

Соль мелкая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты.

Шаг 2. Духовку разогрейте до 220 градусов. Противень смажьте оливковым маслом.

Шаг 3. В миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель для теста и мелкую соль.

Шаг 4. В мучную смесь влейте воду и столовую ложку оливкового масла.

Шаг 5. Начинайте замешивать тесто ложкой, затем выложите его на присыпанную мукой поверхность и продолжайте замешивать тесто руками до однородной консистенции.

Шаг 6. Тесто переложите на противень и раскатайте в прямоугольный пласт толщиной примерно сантиметр. Кончиками пальцев сделайте по всей площади небольшие углубления.

Шаг 7. Смажьте тесто оставшимся оливковым маслом.

Шаг 8. Посыпьте тесто измельченным розмарином и крупной морской солью. Отправьте противень с тестом в разогретую духовку.

Шаг 9. Выпекайте фокаччу в течение 20-25 минут. Золотистую и ароматную выпечку остудите, разрежьте на порции и подавайте к обеду. Приятного аппетита!

Фокачча с бурратой

Фокачча с бурратой – это способ подачи знаменитой итальянской выпечки, которая может быть отдельной довольно сытной закуской. В тесто мы добавим помидоры и маслины, чтобы придать выпечке яркий вкус. А перед тем, как подать, выложите на еще горячую выпечку буррату, чтобы сыр немного подтаял.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Буррата – 4 шт.

Орегано – 0,5 ч.л.

Дрожжи сухие – 4 гр.

Вода – 160 мл.

Мука – 250 гр.

Маслины – 10 шт.

Помидоры – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые вам понадобятся для фокаччи, указаны в списке.

Шаг 2. В миску влейте воду, столовую ложку оливкового масла, всыпьте дрожжи и щепотку соли, все перемешайте.

Шаг 3. Далее всыпьте просеянную муку и начинайте замешивать тесто.

Шаг 4. Тесто должно получиться эластичным и нелипким, вымешивайте его не менее 5-7 минут. Затем поместите его в миску и оставьте на 40 минут для роста.

Шаг 5. Через 40 минут тесто увеличится в объеме примерно в два раза.

Шаг 6. Тесто раскатайте в лепешку толщиной около полутора сантиметров, смажьте ее столовой ложкой оливкового масла.

Шаг 7. Маслины нарежьте колечками, а помидоры кубиками.

Шаг 8. Маслины и половину помидоров распределите по тесту, немного вдавливая их во внутрь. Заготовку оставьте на расстойку еще на 40 минут. После этого поместите противень в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 25-30 минут.

Шаг 9. С оставшейся части помидоров слейте сок и уберите семена. Горячую фокаччу извлеките из духовки, смажьте оставшимся оливковым маслом, посыпьте орегано, положите сверху помидоры и буратту. Подождите пару минут, пока сыр не начнет плавиться, затем подавайте к столу. Приятного аппетита!

Итальянская фокачча с оливками

Итальянская фокачча с оливками имеет восхитительный вкус. Приготовим выпечку по всем традициям, чтобы вы смогли сами прочувствовать и понять эту грандиозную и богатую кухню. Очень важно не передержать фокаччу в духовке, чтобы она не подгорела и не пересохла.

Время готовки: 1 ч.15 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Оливки – 50 гр.

Мука – 150 гр.

Масло оливковое – 20 мл.

Соль – 1 щепотка.

Вода – 100 мл.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Дрожжи сухие – 6 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое для приготовления итальянской фокаччи.

Шаг 2. В миску влейте теплую воду температурой примерно 35 градусов. Добавьте в воду дрожжи, сахар, соль, пару столовых ложек муки и перемешайте. Оставьте смесь минут на 25, пока на поверхности не появится пена.

Шаг 3. В миску просейте муку и влейте дрожжевую массу и оливковое масло.

Шаг 4. Вымесите мягкое и однородное тесто, при необходимости можете еще немного подсыпать муки. Затем тесто необходимо оставить на 40-60 минут в теплом месте для расстойки.

Шаг 5. Противень застелите фольгой и смажьте ее оливковым маслом. Выложите тесто на противень и распределите его по всей площади противня.

Шаг 6. Оливки распределите по всему тесту, немного притапливая их. Отправьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.

Шаг 7. Готовую фокаччу с оливками немного остудите, а затем подавайте к супу или бульону, также ее можно употреблять в качестве перекуса. Приятного аппетита!