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Фокачча классическая

На чтение: 12 минут
Фокачча классическая

Фокачча – это безумно вкусный и ароматный итальянский хлеб или пшеничная лепешка. Традиционного пекут его в Италии на сухих дрожжах с оливковым маслом и сушеным розмарином. Можно также добавлять в фокаччу маринованные оливки, вяленые помидоры и разные виды сыров. Лепешки очень вкусно подавать в первую очередь к бульонам, салатам и многим видам горячих мясных блюда.

Классическая фокачча в домашних условиях

Классическая фокачча в домашних условиях готовится совсем не сложно и позволит вам здорово разнообразить привычный рацион питания. Мы расскажем, как самостоятельно приготовить фокаччу, чтобы она была такой же вкусной как в Италии.

Фокачча классическая

Ингредиенты –+6 порц.

  • Мука 5.5 ст.
  • Вода 2 ст.
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Сухие дрожжи 2 ч.л
  • Масло оливковое ¾ ст.
  • Масло оливковое  для смазывания
  • Розмарин 2 ветки
  • Соль 1 ч.л.

Шаги 230 мин.

  1. Фокачча классическая

    Как приготовить итальянскую лепешку фокачча в домашних условиях? В теплой воде растворите дрожжи и сахар, оставьте смесь на 5-10 минут.

  2. Фокачча классическая

    В глубокую миску просейте муку и добавьте соль. Тонкой струйкой влейте опару и перемешайте.

  3. Фокачча классическая

    Влейте в полученную массу оливковое масло.

  4. Фокачча классическая

    Вымесите однородное тесто и положите его в миску. Укройте емкость полотенцем и оставьте в тепле на 1-2 часа для подъема.

  5. Фокачча классическая

    Противень смажьте оливковым маслом и выложите на него тесто.

  6. Фокачча классическая

    Руками распределите тесто по всему противню. Затем оставьте его еще на часок в таком виде.

  7. Фокачча классическая

    После этого полейте тесто оливковым маслом, посыпьте солью и розмарином. Отправьте заготовку в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.

  8. Фокачча классическая

    Фокачча получается румяной и пышной, немного остудите ее, нарежьте и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Тонкая хрустящая фокачча с чесноком и сыром

Тонкая хрустящая фокачча с чесноком и сыром – это выпечка, которая представляет собой тонкую пшеничную лепешку. Придумали ее готовить в Италии. Фокаччу можно приправить различными сушеными итальянскими травами и чесноком, дополнить сыром, а также вялеными томатами.

Время готовки: 2 ч 15 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 4-5.

Ингредиенты:

  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Сулугуни – 60 гр.
  • Мука – 300 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Дрожжи быстродействующие – 3 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Вода – 150-180 мл.
  • Специи – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сулугуни натрите на крупной терке, зубчики чеснока очистите от шелухи, муку просейте через сито.

Фокачча классическая

Шаг 2. В глубокую миску всыпьте 250 грамм муки, добавьте соль и сухие дрожжи.

Фокачча классическая

Шаг 3. Влейте столовую ложу оливкового масла. Затем постепенно добавляйте воду и замешивайте жидковатое тесто.

Фокачча классическая

Шаг 4. Готовое тесто укройте и оставьте при комнатной температуре, чтобы оно немного подросло. Обычно хватает часа. После этого подмешайте в него оставшуюся муку и сформируйте лепешку. Застелите противень пергаментом и выложите на него тесто.

Фокачча классическая

Шаг 5. Чеснок нарежьте пластинками и вдавите его в тесто.

Фокачча классическая

Шаг 6. После этого полейте тесто оливковым маслом и посыпьте специями.

Фокачча классическая

Шаг 7. Далее посыпьте заготовку тертым сыром сулугуни или другим влажным сыром. Оставьте тесто на расстойку на 15 минут.

Фокачча классическая

Шаг 8. Далее выпекайте фокаччу в духовке при 150-180 градусах в течение 15-20 минут. Когда лепешка хорошо зарумянится, извлеките ее, укройте полотенцем и оставьте на 10-20 минут. Фокаччу подавайте просто, как закуску или вместо хлеба к первым блюдам. Приятного аппетита!

Фокачча классическая

Фокачча на закваске в духовке

Фокачча на закваске в духовке – это оригинальная альтернатива традиционному пшеничному хлебу. Итальянцы точно знают толк в выпечке, поэтому их рецепты так охотно перенимаются во многих кухнях мира. Мы будем готовить вкуснейшую фокаччу с розмарином и помидорами.

Время готовки: 4 ч.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Мед – 1 ч.л.
  • Закваска пшеничная – 125 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л. + 15 мл.
  • Мука – 250 гр. + для подпыла.
  • Вода – 190 мл. + 50 мл.
  • Маслины без косточек – 7-8 шт.
  • Розмарин – 1 щепотка.
  • Помидоры черри – 7 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое и можно приступать.

Фокачча классическая

Шаг 2. В теплую воду выложите закваску и разведите ее.

Фокачча классическая

Шаг 3. Затем добавьте в миску просеянную муку, начинайте замешивать тесто ложкой.

Фокачча классическая

Шаг 4. К полученной массе добавьте столовую ложку оливкового масла, мед, соль и все хорошо перемешайте.

Фокачча классическая

Шаг 5. Чтобы закваска активировалась и процесс пошел быстрее, установите миску с тестом в кастрюлю с горячей водой, оставьте на час.

Фокачча классическая

Шаг 6. Рабочую поверхность посыпьте мукой и выложите на нее тесто. Обомните его путем сложения 2-3 раза.

Фокачча классическая

Шаг 7. Затем из теста сформируйте лепешку и переложите ее на пергамент. Установите противень на кастрюлю с горячей водой и оставьте в таком положении на 2 часа. Тесто прикройте полотенцем.

Фокачча классическая

Шаг 8. В небольшой миске смешайте 15 миллилитров оливкового масла и воды, добавьте щепотку соли.

Фокачча классическая

Шаг 9. В тесте сделайте небольшие углубления пальцем и вложите в них помидоры и маслины, полейте тесто заправкой и посыпьте розмарином.

Фокачча классическая

Шаг 10. Выпекайте фокаччу в духовке при 170 градусах в течение 25-30 минут.

Фокачча классическая

Шаг 11. Фокачча получается румяной, хрустящей с сочными вкраплениями помидоров и маслин. Приятного аппетита!

Фокачча классическая

Фокачча с моцареллой и помидорами

Фокачча с моцареллой и помидорами – это знаменитый итальянский тонкий хлеб, который довольно просто готовить. Его можно печь с различными добавками, но на наш взгляд, помидоры и моцарелла – это наиболее органичный и вкусный вариант для хлеба.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

  • Помидоры черри – 100 гр.
  • Картошка – 100 гр.
  • Базилик – 2 ветки.
  • Сахар-песок – 1 щепотка.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Вода – 50 мл.
  • Дрожжи свежие – 15 гр.
  • Мука – 200 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Моцарелла – 100 гр.
  • Вода минеральная – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сварите картошку в мундире. Затем очистите и разомните толкушкой.

Фокачча классическая

Шаг 2. Дрожжи разведите в теплой воде, добавьте сахар и оставьте на 5-7 минут.

Фокачча классическая

Шаг 3. Картофельное пюре переложите в миску, добавьте муку и соль, влейте столовую ложку оливкового масла и немного подогретую минералку. Замесите мягкое и чуть липкое тесто.

Фокачча классическая

Шаг 4. Тесто выложите на присыпанную мукой поверхность, обомните руками и сформируйте шар. Смажьте тарелку оливковым маслом и выложите в нее тесто.

Фокачча классическая

Шаг 5. Затяните миску пищевой пленкой и оставьте на час-полтора для подъема.

Фокачча классическая

Шаг 6. Противень смажьте оливковым маслом, выложите на него тесто, присыпьте его мукой и раскатайте в лепешку толщиной 1 сантиметр. Поместите тесто в теплую и влажную духовку с температурой 40 градусов.

Фокачча классическая

Шаг 7. Помойте прохладной водой помидоры и базилик. Каждую помидорину разрежьте на 4 части, базилик мелко порубите ножом, а моцареллу нарежьте тонкими ломтиками.

Фокачча классическая

Шаг 8. Тесто смажьте оливковым маслом, разложите на нем черри, слегка их вдавливая. Затем разложите моцареллу и посыпьте рубленым базиликом.

Фокачча классическая

Шаг 9. Выпекайте фокаччу в духовке при 200 градусах в течение 25-30 минут. Снимите хлеб с противня на деревянную доску и дайте ему немного остыть. Приятного аппетита!

Фокачча классическая

Фокачча с вялеными помидорами

Фокачча с вялеными помидорами – это выпечка с очень долгой и интересной историей. Еще древние римляне приносили ее в качестве дара своим богам. А вам когда-нибудь предоставлялось удовольствие пробовать еще теплую свежеиспеченную фокаччу? После этого вы точно не захотите другого хлеба.

Время готовки: 2 ч. 15 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Базилик – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Масло оливковое – для смазывания.
  • Моцарелла – 200 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Помидоры вяленые – 200 гр.
  • Дрожжи сухие – 2 ч.л.
  • Мука – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкости соедините теплую воду и растительное масло.

Фокачча классическая

Шаг 2. Сначала просеянную муку, дрожжи, соль и сахар смешайте в отдельной миске. В полученную смесь влейте масло с водой. Всю муку сразу можете не брать, начните с 250 граммов, затем подсыпайте остальную муку в процессе замеса теста.

Фокачча классическая

Шаг 3. Вымесите тесто до однородного состояния, оно должно перестать липнуть к рукам. Положите ком теста в миску, укройте его и оставьте на час в теплом месте.

Фокачча классическая

Шаг 4. В подросшее тесто вмешайте половину вяленых томатов, предварительно можно их нарезать. После этого еще раз оставьте тесто для расстойки на полчаса.

Фокачча классическая

Шаг 5. Подошедшее тесто обомните руками и разделите на две части.

Фокачча классическая

Шаг 6. Каждую часть теста раскатайте в лепешку толщиной 5-7 миллиметров. На половину каждой лепешки положите ломтики моцареллы, базилик и оставшиеся вяленые помидоры. Сложите тесто пополам и закрепите края.

Фокачча классическая

Шаг 7. Противень застелите пергаментом и положите тесто на него. Заготовки фокаччи смажьте оливковым маслом.

Фокачча классическая

Шаг 8. Выпекайте фокаччу с вялеными помидорами в течение 20-30 минут при 190 градусах. Остудите итальянский хлеб на решетке.

Фокачча классическая

Шаг 9. Фокачча получается очень вкусной, подавайте ее с первыми блюдами, салатами или мясными нарезками. Приятного аппетита!

Фокачча классическая

Фокачча с розмарином

Фокачча с розмарином – это традиционная итальянская, чаще дрожжевая выпечка. Ее можно подавать с кофе на завтрак. На обед фокачча прекрасно дополнит любые первые блюда. А вечером с ней можно быстро приготовить несложные бутерброды с сыром, зеленью и овощами.

Время готовки: 80 мин

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Дрожжи свежие – 20 гр.
  • Мука – 300 гр.
  • Сахар-песок – 0,5 ч.л.
  • Розмарина – 3 ветки
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Соль крупная – 1 ч.л.
  • Вода – 180 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для фокаччи.

Фокачча классическая

Шаг 2. В миске смешайте 300 грамм просеянной муки с половиной чайной ложки сахара и чайной ложкой соли. Затем раскрошите дрожжи, влейте подсолнечное масло и теплую воду.

Фокачча классическая

Шаг 3. Замесите мягкое и эластичное тесто. Чтобы тесто сильно не липло к рукам, смазывайте их растительным маслом. Тесто соберите в шар и оставьте в тепле на 40-45 минут для расстойки.

Фокачча классическая

Шаг 4. Обомните тесто руками и раскатайте его в лепешку.

Фокачча классическая

Шаг 5. У лепешки приподымите края и сформируйте бортики по всему диаметру.

Фокачча классическая

Шаг 6. На тесте разложите листики розмарина, посыпьте крупной солью и полейте оливковым маслом.

Фокачча классическая

Шаг 7. Готовьте фокаччу с розмарином в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. Затем выпечку слегка остудите и подавайте на стол к бульону или супу. Приятного аппетита!

Фокачча классическая

Фокачча с пармезаном и соусом песто

Фокачча с пармезаном и соусом песто – это довольно простая выпечка. Главное в ней не тесто, а ароматные дополнения к нему. Именно в этом гармоничном тандеме дрожжевого теста, ароматного соуса песто и нежного пармезана рождается великолепный вкус, который отражает яркие краски итальянской кухни.

Время готовки: 14 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Соус песто – 220 гр.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Вода – 2 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр твердый тертый – 3 ст.
  • Мука кукурузная – 2 ст.л.
  • Мука – 4 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миске смешайте просеянную муку, дрожжи, воду и соль. Смесь оставьте на 12-14 часов в теплом месте.

Фокачча классическая

Шаг 2. Когда тесто подымится, разделите его на две части.

Фокачча классическая

Шаг 3. Противень застелите фольгой, растяните на нем одну половину теста по всей площади, так же поступите и со второй половиной.

Фокачча классическая

Шаг 4. По тесту распределите соус песто, тертый на терке сыр и нарезанные кружочками помидоры.

Фокачча классическая

Шаг 5. Запекайте фокаччу в духовке при 220 градусах в течение 15 минут. Когда выпечка немного остынет, разрежьте ее на порции и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Фокачча классическая

Фокачча без дрожжей

Фокачча без дрожжей – это наиболее простой способ приготовления итальянской выпечки. С ароматными итальянскими приправами хлеб получается очень вкусным. Для тех, кто не употребляет дрожжевую выпечку, фокачча является самой лучшей альтернативой хлебу.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Разрыхлитель для теста – 1 ст.л.
  • Розмарин свежий измельченный – 1 ст.л.
  • Масло оливковое – 3 ст.л. + для смазывания противня
  • Вода – 240 мл.
  • Мука – 290 гр. + для обсыпки
  • Соль морская – 1,5 ч.л.
  • Соль мелкая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты.

Фокачча классическая

Шаг 2. Духовку разогрейте до 220 градусов. Противень смажьте оливковым маслом.

Фокачча классическая

Шаг 3. В миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель для теста и мелкую соль.

Фокачча классическая

Шаг 4. В мучную смесь влейте воду и столовую ложку оливкового масла.

Фокачча классическая

Шаг 5. Начинайте замешивать тесто ложкой, затем выложите его на присыпанную мукой поверхность и продолжайте замешивать тесто руками до однородной консистенции.

Фокачча классическая

Шаг 6. Тесто переложите на противень и раскатайте в прямоугольный пласт толщиной примерно сантиметр. Кончиками пальцев сделайте по всей площади небольшие углубления.

Фокачча классическая

Шаг 7. Смажьте тесто оставшимся оливковым маслом.

Фокачча классическая

Шаг 8. Посыпьте тесто измельченным розмарином и крупной морской солью. Отправьте противень с тестом в разогретую духовку.

Фокачча классическая

Шаг 9. Выпекайте фокаччу в течение 20-25 минут. Золотистую и ароматную выпечку остудите, разрежьте на порции и подавайте к обеду. Приятного аппетита!

Фокачча классическая

Фокачча с бурратой

Фокачча с бурратой – это способ подачи знаменитой итальянской выпечки, которая может быть отдельной довольно сытной закуской. В тесто мы добавим помидоры и маслины, чтобы придать выпечке яркий вкус. А перед тем, как подать, выложите на еще горячую выпечку буррату, чтобы сыр немного подтаял.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Буррата – 4 шт.
  • Орегано – 0,5 ч.л.
  • Дрожжи сухие – 4 гр.
  • Вода – 160 мл.
  • Мука – 250 гр.
  • Маслины – 10 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые вам понадобятся для фокаччи, указаны в списке.

Фокачча классическая

Шаг 2. В миску влейте воду, столовую ложку оливкового масла, всыпьте дрожжи и щепотку соли, все перемешайте.

Фокачча классическая

Шаг 3. Далее всыпьте просеянную муку и начинайте замешивать тесто.

Фокачча классическая

Шаг 4. Тесто должно получиться эластичным и нелипким, вымешивайте его не менее 5-7 минут. Затем поместите его в миску и оставьте на 40 минут для роста.

Фокачча классическая

Шаг 5. Через 40 минут тесто увеличится в объеме примерно в два раза.

Фокачча классическая

Шаг 6. Тесто раскатайте в лепешку толщиной около полутора сантиметров, смажьте ее столовой ложкой оливкового масла.

Фокачча классическая

Шаг 7. Маслины нарежьте колечками, а помидоры кубиками.

Фокачча классическая

Шаг 8. Маслины и половину помидоров распределите по тесту, немного вдавливая их во внутрь. Заготовку оставьте на расстойку еще на 40 минут. После этого поместите противень в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 25-30 минут.

Фокачча классическая

Шаг 9. С оставшейся части помидоров слейте сок и уберите семена. Горячую фокаччу извлеките из духовки, смажьте оставшимся оливковым маслом, посыпьте орегано, положите сверху помидоры и буратту. Подождите пару минут, пока сыр не начнет плавиться, затем подавайте к столу. Приятного аппетита!

Фокачча классическая

Итальянская фокачча с оливками

Итальянская фокачча с оливками имеет восхитительный вкус. Приготовим выпечку по всем традициям, чтобы вы смогли сами прочувствовать и понять эту грандиозную и богатую кухню. Очень важно не передержать фокаччу в духовке, чтобы она не подгорела и не пересохла.

Время готовки: 1 ч.15 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

  • Оливки – 50 гр.
  • Мука – 150 гр.
  • Масло оливковое – 20 мл.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Вода – 100 мл.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Дрожжи сухие – 6 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое для приготовления итальянской фокаччи.

Фокачча классическая

Шаг 2. В миску влейте теплую воду температурой примерно 35 градусов. Добавьте в воду дрожжи, сахар, соль, пару столовых ложек муки и перемешайте. Оставьте смесь минут на 25, пока на поверхности не появится пена.

Фокачча классическая

Шаг 3. В миску просейте муку и влейте дрожжевую массу и оливковое масло.

Фокачча классическая

Шаг 4. Вымесите мягкое и однородное тесто, при необходимости можете еще немного подсыпать муки. Затем тесто необходимо оставить на 40-60 минут в теплом месте для расстойки.

Фокачча классическая

Шаг 5. Противень застелите фольгой и смажьте ее оливковым маслом. Выложите тесто на противень и распределите его по всей площади противня.

Фокачча классическая

Шаг 6. Оливки распределите по всему тесту, немного притапливая их. Отправьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.

Фокачча классическая

Шаг 7. Готовую фокаччу с оливками немного остудите, а затем подавайте к супу или бульону, также ее можно употреблять в качестве перекуса. Приятного аппетита!

Фокачча классическая

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