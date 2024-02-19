Описание приготовления:
Отличный вариант семейного обеда или ужина, такое блюдо надолго прогонит чувство голода и прекрасно разнообразит ваше меню. Сырный суп идеально подойдёт для холодного времени года, так как он не только очень вкусный, но ещё и достаточно питательный и наваристый! Рецепт довольно прост, рекомендую!
Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 400 Грамм (желательно на кости)
- Болгарский перец 1/2 Штуки
- Лук репчатый 2 Штуки
- Морковь 2 Штуки
- Помидоpы 100 Грамм
- Чеснок 3 Зубчика
- Лавровый лист 2 Штуки
- Сыр плавленый 200 Грамм
- Картофель 5 Штук (любое количество, в зависимости от желаемой густоты супа)
- Вода 2,5 Литра
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
122 ккал
Калорийность
6 г
Белки
10 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сырный суп с говядиной»
Подготовьте все ингредиенты. Говядину предварительно промойте и обсушите. Можно взять филе, но наваристее получится если мясо будет на косточке.
Переложите мясо в кастрюлю, добавьте воду, одну очищенную морковку, разрезанную на части, перец горошком, лавровый лист и одну луковицу, которую необходимо тщательно помыть, оставив 1-2 слоя верхней шелухи.
Доведите бульон до кипения, снимите пену и на минимальном огне (при слабом кипении) варите около 1-1,5 часов или до готовности мяса.
Готовый бульон процедите, верните в кастрюлю и добавьте нарезанный кубиками картофель. Поставьте на плиту и доведя до кипения готовьте около 20 минут.
Тем временем разогрейте сковороду с маслом. Добавьте оставшуюся морковь, предварительно натерев её на тёрке и нарезанную кубиками вторую луковицу. Обжарьте овощи до мягкости.
Затем добавьте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец и нарезанные дольками помидоры, шкурку можно предварительно снять, обдав помидоры кипятком.
Готовьте овощи около 3 минут.
Отправьте содержимое сковороды в кастрюлю.
Когда картофель будет готов, добавьте плавленый сыр и нарезанный кубиками чеснок. Отрегулируйте на соль и доведя до кипения снимите с плиты. Оставьте настояться под крышкой ещё на 10 минут.
Сырный суп с говядиной готов. Приятного аппетита!