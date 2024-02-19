Описание приготовления:

Отличный вариант семейного обеда или ужина, такое блюдо надолго прогонит чувство голода и прекрасно разнообразит ваше меню. Сырный суп идеально подойдёт для холодного времени года, так как он не только очень вкусный, но ещё и достаточно питательный и наваристый! Рецепт довольно прост, рекомендую!

Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Говядина 400 Грамм (желательно на кости)

Болгарский перец 1/2 Штуки

Лук репчатый 2 Штуки

Морковь 2 Штуки

Помидоpы 100 Грамм

Чеснок 3 Зубчика

Лавровый лист 2 Штуки

Сыр плавленый 200 Грамм

Картофель 5 Штук (любое количество, в зависимости от желаемой густоты супа)

Вода 2,5 Литра

Растительное масло 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

122 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырный суп с говядиной»

Подготовьте все ингредиенты. Говядину предварительно промойте и обсушите. Можно взять филе, но наваристее получится если мясо будет на косточке.

Переложите мясо в кастрюлю, добавьте воду, одну очищенную морковку, разрезанную на части, перец горошком, лавровый лист и одну луковицу, которую необходимо тщательно помыть, оставив 1-2 слоя верхней шелухи.

Доведите бульон до кипения, снимите пену и на минимальном огне (при слабом кипении) варите около 1-1,5 часов или до готовности мяса.

Готовый бульон процедите, верните в кастрюлю и добавьте нарезанный кубиками картофель. Поставьте на плиту и доведя до кипения готовьте около 20 минут.

Тем временем разогрейте сковороду с маслом. Добавьте оставшуюся морковь, предварительно натерев её на тёрке и нарезанную кубиками вторую луковицу. Обжарьте овощи до мягкости.

Затем добавьте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец и нарезанные дольками помидоры, шкурку можно предварительно снять, обдав помидоры кипятком.

Готовьте овощи около 3 минут.

Отправьте содержимое сковороды в кастрюлю.

Когда картофель будет готов, добавьте плавленый сыр и нарезанный кубиками чеснок. Отрегулируйте на соль и доведя до кипения снимите с плиты. Оставьте настояться под крышкой ещё на 10 минут.

Сырный суп с говядиной готов. Приятного аппетита!