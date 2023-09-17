Мороженое в домашних условиях — это восхитительное лакомство, от которого трудно отказаться, даже если вы не любите сладкое. В подборке достаточно несложных рецептов. Угощение станет освежающим завершением дружеского ужина или изумительным десертом на праздничном событии. Вкуснейшие рецепты позволят навсегда отказаться от покупного мороженого.

Как сделать мороженое пломбир в домашних условиях

Как сделать мороженое пломбир в домашних условиях, подробным образом описано в данном рецепте. Внимательно следуя инструкции, ваш десерт будет на высоте. Успешный результат зависит от жирности, качества и свежести продуктов. Домашний десерт в разы аппетитнее магазинных аналогов.

Ингредиенты –+3 порц.

Сливки 200 мл. (33%)

Молоко коровье 100 мл.

Желток 2 шт.

Сахар-песок 60 гр.

Ванилин 1 пакетик

Шаги 8 ч.

Мороженое в домашних условиях готовится очень просто. В толстостенную кастрюлю или сотейник высыпаем сахарный песок и заливаем молоком. Из стручка ванили вынимаем семена, разрезав его вдоль. Отправляем к компонентам. Пломбир приобретет изумительный аромат. Если нет натуральной ванили, заменяем ванильным сахаром или ванилином. Разместив на умеренном огне, доводим до горячего состояния, но не кипятим. Отдельно взбалтываем желтки до однородной консистенции, не взбивая. К желтковой массе постепенно заливаем горячее молоко, продолжая размешивать. Жидкую смесь выливаем в кастрюлю, размещаем на маленьком огне. Варим основу до тех пор, пока масса не начнет густеть. Не забываем размешивать массу, для удобства используя силиконовую лопатку. Проведя пальцем по лопатке, проверяем, пора ли отключать нагрев. Когда след будет четким, убираем крем с плиты. Важно, чтобы желтки не свернулись, в этом случае у пломбира будет отчетливый яичный вкус, что испортит впечатление о десерте. Заварную основу охлаждаем, оставив на столе. Тем временем холодные сливки выливаем в чистую емкость и хорошо взбиваем миксером до плотного состояния. К взбитым сливкам вводим остывшую заварную массу и вымешиваем до гладкости. Убираем миску в морозилку на 3 часа. Каждые полчаса достаем и размешиваем заготовку, чтобы не образовались льдинки, а пломбир не потерял гладкую текстуру. Спустя время масса будет напоминать мягкое мороженое, а перемешивать будет сложнее. Перекладываем заготовку в пластиковый контейнер или силиконовую форму. Закрываем и помещаем в морозилку на 4 часа или на ночь. После полного застывания и охлаждения достаем мороженое и даем постоять на столе. Ложкой для мороженого накладываем десерт в креманки. Мороженое в домашних условиях готово! Украшаем по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Классическое сливочное мороженое в домашних условиях

Классическое сливочное мороженое в домашних условиях потребует для своего исполнения всего лишь два ингредиента. Сливки обязательно использует с повышенным содержанием жира. Рецепт не требует перемешивания во время заморозки, что упрощает процесс. Холодное лакомство доставит массу впечатлений. Попробовав его, гости одарят хозяйку комплиментами.

Время готовки – 8 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Сливки 33% – 500 мл.

Сгущённое молоко – 1 банка.

Вафли круглые – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 500 миллилитров 33% сливок выливаем в высокую емкость.

Шаг 2. Воспользовавшись миксером, взбиваем 4 минуты до загустения на максимальной скорости.

Шаг 3. При непрерывном взбивании постепенно вводим качественное сгущенное молоко.

Шаг 4. Когда сгущенное молоко объединится со взбитыми сливками, размешиваем содержимое миски 2 минуты до густой консистенции.

Шаг 5. Разъемное кольцо размещаем на разделочной доске или плоском поддоне. Стенки предварительно промазываем маслом и выстилаем ацетатной пленкой или порезанным файлом. Так пленка хорошо прилипнет.

Шаг 6. На дно по своему усмотрению укладываем вафельный корж. Если коржей нет, берем форму с дном или формируем его из нескольких слоев фольги. Распределяем сверху сливочную массу и выравниваем силиконовой лопаткой.

Шаг 7. Сверху укладываем второй вафельный корж, слегка придавливая. Перемещаем в морозильную камеру на 8 часов или на ночь.

Шаг 8. Спустя время убираем разъемное кольцо.

Шаг 9. Аккуратно снимаем пленку.

Шаг 10. Готовое мороженое нарезаем порционно и дегустируем сливочный десерт. Приятного аппетита!

Домашнее мороженое из сливок и сгущенки

Домашнее мороженое из сливок и сгущенки готовится элементарно. Рецепт можно взять за основу и по своему усмотрению дополнить ароматизаторами, красителями и любимыми добавками. Подают домашнее мороженое с топпингами и сиропами, посыпают шоколадной крошкой или печеньем.

Время готовки – 2 ч. 05 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Сливки от 33% – 300 мл.

Молоко сгущенное – 3-4 ст.л.

Ванильный сахар – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем основные ингредиенты. По своему усмотрению регулируем количество сгущенного молока.

Шаг 2. Холодные сливки с повышенным содержанием жира от 33% выливаем в глубокую миску. Вооружившись миксером, взбиваем на средних оборотах до пышной массы.

Шаг 3. Продолжая взбивать, вливаем сгущенное молоко и сдабриваем ванильным сахаром.

Шаг 4. Сливочную массу разливаем по силиконовым формам, предварительно установленные на блюдо. Перемещаем конструкцию в морозилку. Лучше оставить на ночь. Можно использовать одну большую форму.

Шаг 5. Замерзший десерт извлекаем из форм.

Шаг 6. Раскладываем десерт по креманкам.

Шаг 7. Дополняем мороженое любимыми топпингами. Приятного аппетита!

Фруктовое мороженое в домашних условиях

Фруктовое мороженое в домашних условиях обладает насыщенным вкусом. Сегодня я предлагаю приготовить мороженое с бананом. При желании фрукты можно заменить персиками, нектаринами, ананасом или киви. Экспериментируя, каждый найдет свой любимый вкус.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Сливки 33% – 250 мл.

Молоко сгущенное (вареное) – 50 гр.

Бананы – 2 шт.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Пищевой краситель гелевый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Очищенные бананы нарезаем ломтиками. Забрасываем в стакан блендера и сбрызгиваем лимонным соком. Пробиваем до состояния пюре и убираем в холод.

Шаг 3. В холодную емкость выливаем охлажденные сливки.

Шаг 4. Используя миксер на больших оборотах, доводим сливки до воздушного состояния и выливаем сгущенку. Объединяем компоненты.

Шаг 5. К воздушной массе вводим банановое пюре. Аккуратно вымешиваем.

Шаг 6. Подкрашиваем массу гелевым красителем и размешиваем лопаткой, чтобы цвет равномерно разошелся по заготовке.

Шаг 7. Заготовку переливаем в емкость для заморозки. Разравниваем и убираем в морозильную камеру. Лучше оставить на ночь.

Шаг 8. Готовое мороженое достаем и оставляем постоять. Специальной ложкой для мороженого формируем шарики и раскладываем по креманкам.

Шаг 9. Фруктовое мороженое по усмотрению посыпаем дроблеными орешками. Приятного аппетита!

Как приготовить домашнее мороженое в мороженице

Как приготовить домашнее мороженое в мороженице – вопрос, который решается максимально просто при наличии электроприбора. Всего час и масса для заморозки готова. Останется набраться терпения, чтобы мороженое застыло. Подавать лакомство можно с любыми сладостями, орехами, фруктами или ягодами.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Сливки 33% – 500 мл.

Молоко сгущенное – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты и достаем мороженицу. Сливки должны быть жирными и хорошо охлажденными.

Шаг 2. В мороженицу наливаем сливки и сгущенное молоко. Количество сгущенки регулируем в зависимости от желаемой сладости десерта. На приборе выбираем необходимый режим.

Шаг 3. В зависимости от используемого прибора время приготовления может отличаться. В данной модели на процесс уходит 40 минут.

Шаг 4. После завершения процесса распределяем массу по креманкам или стеклянным бокалам и помещаем в морозилку на несколько часов. Время застывания лакомства зависит от желаемого результата.

Шаг 5. Холодный десерт дополняем ягодами и всем, что нравится. Приятного аппетита!

Мороженое из молока и банана

Мороженое из молока и банана приготовит даже ребенок. Нежная мягкая текстура и насыщенный банановый вкус сведут с ума каждого сладкоежку. Максимально простой рецепт не отнимет много времени. Предлагаю готовить мороженое с вечера, чтобы утром насладиться шикарным десертом.

Время готовки – 6 ч. 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Сметана – 1 ст.л.

Молоко – 50 мл.

Бананы – 2 шт.

Сахарная пудра – по желанию.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На свободной поверхности собираем продукты для вкуснейшего лакомства.

Шаг 2. Очистив от кожуры спелые бананы, нарезаем их кругляшами. Разложив по застеленной пищевой пленкой доске, убираем подморозиться. Несколько часов будет достаточно.

Шаг 3. Замороженные фрукты пересыпаем в емкость измельчителя и пробиваем до образования крошки.

Шаг 4. Поливаем лимонным соком. Вводим молоко и столовую ложку сметаны.

Шаг 5. Закрыв крышкой, доводим массу до воздушной консистенции. При желании добавляем сахарную пудру, если недостаточно сладости.

Шаг 6. Наполняем формы для мороженого получившейся смесью.

Шаг 7. Вставив палочки, перемещаем конструкцию в морозилку на 6 часов или на ночь.

Шаг 8. Спустя время достаем мороженое из морозильной камеры и извлекаем из форм, предварительно опустив их в горячую воду на пару секунд.

Шаг 9. Наслаждаемся десертом. Приятного аппетита!

Шоколадное мороженое в домашних условиях

Шоколадное мороженое в домашних условиях готовится из четырех ингредиентов и украшается по желанию. Домашнее мороженое сможет приготовить любой, если следовать описанию, не отходя от инструкции. Занимательный процесс потребует около часа. Воплощайте рецепт в жизнь и наслаждайтесь!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Молоко 3,2-3,6% – 250 мл.

Яйца куриные крупные – 1 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Посыпка – 4 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Берем какао-порошок, крупное яйцо и молоко с повышенным содержанием жира. Количество сладости регулируем по своему усмотрению, при необходимости заменив сахарный песок подсластителем (стевия, эритрит).

Шаг 2. В посуду с толстым дном насыпаем по две ложки сахарного песка и какао. Заливаем молоком и хорошо размешиваем. Размещаем на плите и доводим до кипения. Провариваем минуту при постоянном помешивании и отключаем нагрев. Охлаждаем, поставив на досточку.

Шаг 3. Разбиваем яйцо в емкость и взбалтываем венчиком до однородности.

Шаг 4. Яичную эмульсию вводим к шоколадной. Установив на огне ниже среднего, варим, пока основа не станет густеть. Активно перемешиваем, чтобы смесь не подгорела.

Шаг 5. Загустевшую основу убираем с плиты и остужаем. Переливаем в контейнер. Закрыв крышкой, убираем в морозильную камеру. Одного часа для застывания вполне хватит.

Шаг 6. После застывания шоколадное мороженое делим на порции. По желанию присыпаем кондитерской посыпкой, дроблеными орешками, поливаем карамелью, растопленным шоколадом для более насыщенного вкуса или дополняем ягодами. Приятного аппетита!

Простое мороженое с ягодами

Простое мороженое с ягодами сможет приготовить каждый. Опережая вопросы, скажу сразу, что вместо клубники можно взять малину, чернику или другие ягоды. Приготовление холодного десерта не обременит своим процессом, но заставит набраться терпения, прежде чем полакомиться угощением.

Время готовки – 4 ч. 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Клубника – 500 гр.

Молоко сгущенное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Перебираем ягоды, удаляя соринки. Тщательно промываем, а затем отрываем хвостики. Обсушив ягоды, режем их на части. Заливаем сгущенкой. Количество продукта зависит от натуральной сладости ягод. Допустимо использовать замороженную клубнику.

Шаг 3. Измельчаем массу в однородную, применяя погружной блендер. На этом этапе регулируем вкус, при необходимости добавляя сгущенное молоко.

Шаг 4. Душистую массу распределяем по формочкам. При их отсутствии используем пластиковые стаканы.

Шаг 5. В центр вставляем деревянные палочки для мороженого и перемещаем на 4 часа в морозильник. Можно оставить на ночь.

Шаг 6. Замороженный десерт достаем из морозильной камеры и опускаем в миску с горячей водой на пару секунд. Так проще будет извлечь мороженое из стаканчиков. Пробуем десерт. Приятного аппетита!

ПП мороженое в домашних условиях

ПП мороженое в домашних условиях обладает необыкновенным вкусом и умопомрачительным ароматом. Приготовление занимает буквально 10 минут. Остальное время понадобится, чтобы десерт хорошо застыл. С холодным лакомством не страшны лишние килограммы.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Творог жирный – 300 гр.

Молоко любой жирности – 60-70 мл.

Бананы – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Выбираем спелый банан. Творог должен содержать не менее 5% жира.

Шаг 2. Творог выгружаем в комбайн или в высокую чашу, если для измельчения используем погружной агрегат.

Шаг 3. Очистив банан от кожицы, режем кружочками и пересыпаем к творогу.

Шаг 4. Добавив молоко, закрываем комбайн. Для сливочного вкуса допускается использовать 10% сливки.

Шаг 5. Пробиваем массу 3 минуты до гладкости.

Шаг 6. Взбитую основу перекладываем в широкую емкость и перемещаем в морозилку на 2 часа. Каждые полчаса достаем и перемешиваем, чтобы мороженое не заморозилось цельным куском.

Шаг 7. Правильное мороженое распределяем по креманкам.

Шаг 8. Промываем и обсушиваем апельсин. Нарезаем фрукт ломтиками. Украшаем мороженое.

Шаг 9. Дополняем веточкой мяты или базилика.

Шаг 10. Наслаждаемся полезным десертом. Приятного аппетита!

Вкусное мороженое из йогурта

Вкусное мороженое из йогурта на свое исполнение потребует всего лишь три продукта. Максимально простой рецепт под силу абсолютно всем. Домашнее мороженое – это отличная альтернатива магазинным аналогам. Йогурт можно использовать натуральный или с любимым вкусом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Клубника – 2 ст.

Сахар-песок –3 ст.л.

Йогурт – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем клубнику от испорченных ягод. Промываем ягоды, удаляем хвостики. Оставляем ягоды в дуршлаге или в сите и даем постоять, чтобы избавиться от влаги.

Шаг 2. Пересыпаем ягоды в высокую миску и сдабриваем сахарным песком, количество определяем по вкусу. Используя погружной электроприбор, доводим ягоды до состояния пюре.

Шаг 3. Выливаем стакан йогурта.

Шаг 4. Смешиваем компоненты все тем же погружным блендером.

Шаг 5. Ароматную субстанцию распределяем по одноразовым стаканам или силиконовым формам. Вставляем в центр палочки. Убираем заготовки в морозильную камеру на 6 часов или на ночь.

Шаг 6. Замороженный десерт опускаем на несколько секунд в емкость с горячей водой и извлекаем лакомство из формочек. Наслаждаемся десертом. Приятного аппетита!