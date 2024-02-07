Салат «Магнолия» на праздничный стол. Гости только его и едят: вкусный и пикантный салат

Большинство ранее известных советских салатов ушло из обихода. На замену таким салатам пришли новые европейские образчики. Например, Греческий салат и Цезарь. Однако, не всегда блюда европейской кухни могут заменить советские. Есть салаты, которые остаются в сердцах и умах людей надолго.
Например, салат Магнолия. Его подавали в столовых и на курортах. Кроме того, салат можно до сих пор увидеть в санаториях с советским уклоном. Это простой закусочный салат, который способен хорошо поработать с метаболизмом.
Приготовим дома салат Магнолия.
Ингредиенты для салата Магнолия:
- картофель отварной — 2 шт.;
- репчатый лук — шт.;
- сырокопченый бекон — 3 шт.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- горчица в зернах — ч.л.;
- укроп — пучок;
- соль — щепотка;
- майонез — ч.л.
Ингредиенты для салата Магнолия:
Нарезаем очищенный картофель на маленькие кубики. Режем полукольцами лук, смешиваем с картошкой.
Нарезаем тонкими пластинками бекон и обжариваем на сковороде без добавления масла. Выкладываем бекон в миску к остальным продуктам.
Круглыми пластинками нарезаем маринованные огурцы, кладем в салат. Пропускаем через пресс в салат зубчики чеснока, кладем горчицу.
Шинкуем мелко укроп, высыпаем в салат вместе с солью, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Получается салат Магнолия — вариант для закуски на праздник.
К салату также можно добавить другие ингредиенты, например, вареную морковь.