Салат «Магнолия» на праздничный стол. Гости только его и едят: вкусный и пикантный салат

Большинство ранее известных советских салатов ушло из обихода. На замену таким салатам пришли новые европейские образчики. Например, Греческий салат и Цезарь. Однако, не всегда блюда европейской кухни могут заменить советские. Есть салаты, которые остаются в сердцах и умах людей надолго.

Например, салат Магнолия. Его подавали в столовых и на курортах. Кроме того, салат можно до сих пор увидеть в санаториях с советским уклоном. Это простой закусочный салат, который способен хорошо поработать с метаболизмом.

Приготовим дома салат Магнолия.

Ингредиенты для салата Магнолия:

картофель отварной — 2 шт.;

репчатый лук — шт.;

сырокопченый бекон — 3 шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

горчица в зернах — ч.л.;

укроп — пучок;

соль — щепотка;

майонез — ч.л.

Ингредиенты для салата Магнолия:

Нарезаем очищенный картофель на маленькие кубики. Режем полукольцами лук, смешиваем с картошкой.

Нарезаем тонкими пластинками бекон и обжариваем на сковороде без добавления масла. Выкладываем бекон в миску к остальным продуктам.

Круглыми пластинками нарезаем маринованные огурцы, кладем в салат. Пропускаем через пресс в салат зубчики чеснока, кладем горчицу.

Шинкуем мелко укроп, высыпаем в салат вместе с солью, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Получается салат Магнолия — вариант для закуски на праздник.

К салату также можно добавить другие ингредиенты, например, вареную морковь.