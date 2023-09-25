Врач рассказал, что есть для очищения организма от токсинов

Гастроэнтеролог Павел Колтупов рассказал изданию «Кубанские новости», как очистить организм и не заработать тяжелые проблемы со здоровьем из-за переедания.

Специалист отметил, что первыми «звоночками», намекающими на ухудщающееся состояние, будет утренняя тошнота, головокружение, не пропадающий вздувшийся живот и одышка. Эти симптомы прямо говорят о том, что ЖКТ перестал справляться со своими базовыми функциями.

Чтобы восстановить желудок, кишечник и печень, эксперт советует налегать на сельдерей, салат, свежую зелень. За счет высокого содержания клетчатки эти продукты способны нормализовать работу органов. В рацион следует добавить еще и свежие фрукты — груши, яблоки, хурму. Это натуральные источники витаминов и антиоксидантов.

Есть еще несколько продуктов, которые, по словам гастроэнтеролога, помогут очистить организм. К таким натуральным сорбентам относятся артишоки, богатые ценарином, свекла, снимающая метеоризм, а также имбирь и чеснок, восстанавливающие поджелудочную.

Кроме того, доктор Колтупов посоветовал следить за водным балансом: при нормальном поступлении жидкости в организм метаболизм будет работать, как часы.