ГлавнаяРецептыГастрономическое путешествие на Новый год: рецепт канадского салата Гастрономическое путешествие на Новый год: рецепт канадского салата На чтение: 2 минуты Салат – это незаменимая закуска на новогоднем столе. Нужно совсем немного усилий, чтобы создать вкусное совершенное блюдо. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусный кисло-сладкий канадский салат с козьим сыром, пеканом, шпинатом и яблоком будет хорошим выбором для закуски. Особенно прекрасно он нравится, если полить его соусом с кленовым сиропом. Интересно Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустного блюда Рецепт канадского салата Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 100 грамм орехов пекан; – 1 ложка растопленного масла; – 1 чайная ложка сахара; – щепотка соли; – 4 большие горсти свежего шпината; – 200 граммов козьего сыра; – 1 яблоко; – 1 луковица; для соуса: – 50 миллилитров оливкового масла; – 40 миллилитров яблочного уксуса; – 2 чайные ложки кленового сиропа; – 2 столовые ложки дижонской горчицы; – щепотка соли и перца. Приготовление: Поместите орехи в миску. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли. Слегка перемешайте орехи. Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились. В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус. Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски. Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех. Разложите по тарелкам шпинат, лук и сыр. Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами. Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом. Еще одна замечательная закуска: рецепт хрустящего салат. Поделитесь с друзьями