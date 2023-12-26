Гастрономическое путешествие на Новый год: рецепт канадского салата

Салат – это незаменимая закуска на новогоднем столе. Нужно совсем немного усилий, чтобы создать вкусное совершенное блюдо.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вкусный кисло-сладкий канадский салат с козьим сыром, пеканом, шпинатом и яблоком будет хорошим выбором для закуски. Особенно прекрасно он нравится, если полить его соусом с кленовым сиропом.

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Рецепт канадского салата

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 100 грамм орехов пекан;

– 1 ложка растопленного масла;

– 1 чайная ложка сахара;

– щепотка соли;

– 4 большие горсти свежего шпината;

– 200 граммов козьего сыра;

– 1 яблоко;

– 1 луковица;

для соуса:

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 40 миллилитров яблочного уксуса;

– 2 чайные ложки кленового сиропа;

– 2 столовые ложки дижонской горчицы;

– щепотка соли и перца.

Приготовление:

Поместите орехи в миску. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли. Слегка перемешайте орехи. Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились. В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус. Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски. Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех. Разложите по тарелкам шпинат, лук и сыр. Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами. Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.

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