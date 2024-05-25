Рецепт: Блинчики с творогом — С изюмом.

Ингредиенты:
мука пшеничная — 600 г;
молочная сыворотка — 700 мл;
яйца куриные — 4 шт.;
сахар — по вкусу;
соль — по вкусу;
сода (гашенная лимонной кислотой) — 0,5 ч. л.;
творог — 600 г;
изюм — 100 г;
масло растительное — для обжарки
Способ приготовления: Не буду учить как печь блины, надеюсь, что любая хозяйка это умеет делать. В последнее время нам понравились блинчики на молочной сыворотке. Использую муку, молочную сыворотку, яйца, соль, сахар и гашёную соду. Получаются вот такие блины.
Творог у меня домашний, поэтому не могу указать жирность.
Он совершенно не кислый, из-за этого творог вкусный даже без сахара. Я добавляю в него совсем немного сахара.
Перетираю творог с сахаром и добавляю яйца.
Снова всё перемешиваю. Изюм тщательно мою. Чтобы изюм лучше отмылся, наливаю его водой и оставляю на некоторое время. Вымытый изюм добавляю к творогу.
Перемешиваю изюм с творогом.
Полученную творожную смесь кладу в центр блина.
Мне нравится складывать блин конвертиком.
В сковороду наливаю растительное масло и нагреваю. На разогретую сковороду кладу блинчики, свёрнутым вниз. Таким образом «конвертики» запечатываются. А вот и готовые блинчики.
В разрезе блинчик выглядит так.
Время приготовления: 1 ч. 20 мин.