Мясной хлеб с кабачком в духовке

Мясной хлеб — традиционное американское блюдо, которое получило свое название из-за сильной схожести с пышной буханкой. Готовят его из говядины, свинины, курицы и индейки. Также к мясу добавляют овощи. В конечном итоге выходит очень сытно и вкусно. Мы советуем вам начать знакомство с этим блюдом, приготовив мясной хлеб с кабачком.

Благодаря добавлению такого овоща закуска получится ну очень сочной и ароматной. Приятная текстура и яркий вкус этого потрясающего блюда покорят сердца абсолютно всех, кто будет его дегустировать.

Как приготовить роскошный мясной хлеб с кабачком

Традиционно к фаршу добавляют панировочные сухари или хлебную крошку. Но такой ингредиент лишает блюдо всей той легкости, о которой мы упоминали ранее. Приготовьте закуску без этих продуктов. Только подойдите к данному процессу со всей серьезностью. Ведь во время приготовления фарша очень важно добиться вязкой консистенции. Благодаря этому после запекания мясной хлеб не будет распадаться. К тому же тогда во время его нарезки никаких проблем не возникнет. Блюдо не начнет крошиться.

Ингредиенты

Свиная лопатка600 г Куриная грудка600 г Кабачок500 г Лук250 г Яйцо4 шт. Паприка1 ч. л. Соль30 г Кориандр0,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем мясо. Обсушиваем его. Нарезаем куриную грудку и свиную лопатку произвольными кусочками. Пропускаем мясо через мясорубку. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его и тщательно промытый кабачок произвольными кусочками. Измельчаем овощи при помощи мясорубки. Соединяем их в глубокой емкости с мясом.Вбиваем к фаршу яйца. Всыпаем соль и черный молотый перец. Добавляем копченую паприку и молотый кориандр. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. Смазываем дно и бока формы для выпекания подсолнечным маслом. Помещаем в нее готовый фарш. Плотно его утрамбовываем. Приглаживаем верх выложенной в форму смеси, используя ложку.Отправляем будущий мясной хлеб в разогретую до 240 градусов духовку на 20 минут. Потом снижаем температуру до 160 градусов. Готовим хлеб еще в течение 50–60 минут.

Выпекать блюдо советуем в форме размером 12 на 22 см. Она может быть керамической, стеклянной, упругой силиконовой или разъемной круглой. Также для такой задачи подойдут глубокий противень или порционные формочки для кексов. Никаких запретов нет.