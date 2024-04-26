ГлавнаяРецептыВкусность к Пасхе: быстрый вафельный торт без выпечки Вкусность к Пасхе: быстрый вафельный торт без выпечки На чтение: 1 минута Любое праздничное угощение должно заканчиваться сладким чаепитием. Но это не значит, что приготовление вкусности должно отнимать много времени и энергии. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кроме того, что этот вафельный торт порадует гостей, он еще и вернет их в детство. Этот вкус невозможно забыть, и Пасха – уместный шанс всем о нем напомнить. Читайте также Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Рецепт вафельного торта Время: 30 минут + ночь Порций: 8 Ингредиенты: – 10 вафельных коржей; – 100 грамм сливочного масла; – две банки вареного сгущенного молока (по 370 грамм); – щепотка соли; – 100 грамм обжаренных грецких орехов. Приготовление: Масло комнатной температуры взбиваем миксером. Добавляем сгущенное молоко и еще раз взбиваем, пока крем не станет воздушным. Делим крем на две части и добавляем к одному немного соли. Перемазываем вафли, чередуя крем. Затем тщательно смазываем стороны торта. Орехи надо измельчить. После этого украшаем ими стороны торта. Отправляем его на ночь в холодильник, чтобы хорошо пропитался. Приятного аппетита! Пасху можно сделать в чашке за считанные минуты: чудо-рецепт, с которым стоит поэкспериментировать. Поделитесь с друзьями