Главное блюдо на Сочельник: тайны наваристого борща с ушками от легендарной Пани Стефы

Постный борщ с ушками традиционно готовят на Сочельник. Отведав это старинное блюдо, можно вполне понять богатую душу украинской кухни. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Львовская фудблогерка и исследовательница украинского кулинарного наследия Марианна Душар (Пани Стефа) поделилась давним рецептом постного борща с ушками от Дарьи Цвек. Обязательно попробуйте его приготовить – вам понравится. Будет вкусно Вкусно и не банально: подборка оригинальных блюд с куриными слайсами РябChick Рецепт борща с ушками на Сочельник Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 4 Ингредиенты для борща:

– 2 – 3 свеклы;

– лук;

– петрушка;

– морковь;

– ломтик капусты;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 столовая ложка муки;

– 2 сушеных гриба;

– свекольный квас;

– соль, сахар, лавровый лист по вкусу. Свекольный квас:

– красная свекла;

– чеснок;

– соль;

– вода;

– ломтик черного хлеба. Тесто для ушек:

– 300 граммов муки;

– вода. Начинка с сельдью:

– сельдь;

– лук;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 – 2 столовые ложки молотых сухарей из булки;

– соль, перец. Начинка с грибами:

– 50 грамм сушеных белых грибов;

– лук;

– 1 столовая ложка масла;

– соль, перец Приготовление: Чтобы приготовить свекольный квас, почистьте и помойте свеклу, после чего нарежьте ее на мелкие частицы, сложите в литровую банку и залейте холодной водой, чтобы она только укрыла ее. Положите корочку из черного хлеба и завяжите марлей. Оставьте в теплом месте, на 6 – 7 дней, пока квас не получит приятный вкус. Интересно! Свекольный квас можно использовать не только для борща, но и просто пить. Попробуйте добавить в банку корень сельдерея – он обогатит вкус. Свеклу и овощи для борща почистьте, грибы помойте. Свеклу нарежьте на части и вместе с другими овощами и грибами положите в 2 литра кипятка. Варите на медленном огне под плотно накрытой крышкой, пока все не приготовится. Вареную свеклу протрите на грубой терке, сбрызните свекольным квасом или разбавленной водой лимонной кислотой. Муку поджарьте на растительном масле до светлого цвета, заправьте борщ, доведите до кипения и посолите. Тогда снимите с огня, влейте свекольный квас, добавьте свеклу, лавровый лист на 5 минут и дайте настояться борщу. Для улучшения вкуса добавьте к борщу немного сахара. Чтобы приготовить ушки, просейте муку и теплой водой замесите тесто. Месите долго, пока оно не станет эластичным. Затем тонко раскатайте, нарежьте на полоски, а затем – на квадраты 4 на 4 сантиметра. Уложите начинку, сложите в треугольник и залепите. Затем слепите противоположные углы в виде ушка. Разложите на доску, посыпанную мукой, и прикройте, чтобы не высыхали. Варите ушки в большом количестве кипятка, не накрывая крышкой. Когда они всплывут наверх и разбухнут – выберите их на дуршлаг, сполосните холодной водой, дайте, чтобы она стекла, и переложите в миску. Посолите, полейте растительным маслом, чтобы не слипались, накройте и до подачи на стол держите на водяной бане. Чтобы приготовить начинку для ушек из сельди, залейте ее на ночь чаем, тогда почистите, отделите филе от костей и очень мелко порубите. Измельченный лук потушите на растительном масле, добавьте сухари из булки, поджарьте и вымешайте с сельдью. Посолите, поперчите и дайте остыть. Для грибной начинки сушеные белые грибы промойте и замочите в прохладной воде на ночь. Затем сварите их в той же воде, отцедите, мелко порежьте и смешайте с зажаренным на масле лучком. Посолите и поперчите по вкусу. Положите ушки в тарелку и залейте борщом. Не добавляйте сметаны, ведь это блюдо – постное. Ищете вкусные рецепты на Сочельник? Узнайте, какие еще вареники можно приготовить, кроме как с картофелем или капустой.