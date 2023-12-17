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Главный секрет идеальных французских блинов. Смешайте все ингредиенты правильно

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Главный секрет идеальных французских блинов. Смешайте все ингредиенты правильно

Блины известны во всем мире своим вкусом и ароматом. Откуда пришли в общую мировую кухню блины? Этот вопрос остается без должного ответа большое количество времени. Дело в том, что люди не могут определиться, кто первый начал готовить блины.

Есть большое число предположений. Вероятно, блины стали готовить восточные славяне, так как они в древности праздновали Масленицу. Это торжество весны связано непосредственно с готовкой блинов. Но, древние блины славян были похожи на оладьи.

В Англии и Франции тоже существовали аналоги блинов. Они были тонкими, почти прозрачными. Может, это и есть предок настоящих блинов?

Трудно узнать ответ. Легче узнать, как приготовить французские блины.

Ингредиенты для французских блинов:

  • мука — 225 г;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • соль — щепотка;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 500 мл;
  • сливочное масло — 3 ст.л.;
  • ваниль — щепотка.

Приготовление французских блинов:

В миску с мукой высыпаем соль и сахарный песок, разбиваем яйца. Взбиваем яйца в муке, постепенно вливаем в него теплое молоко.

Растапливаем сливочное масло в микроволновке. Взбиваем тесто для блинов венчиком, продолжаем вливать в тесто тонкой струйкой молоко.

Добавляем в тесто сливочное масло и ваниль, перемешиваем до однородности. Выливаем в тесто остатки молока. 

Главный секрет идеальных французских блинов. Смешайте все ингредиенты правильно

Обжариваем тонкие блины на сковороде по 30 секунд с каждой стороны.

Главный секрет идеальных французских блинов. Смешайте все ингредиенты правильно

Таким образом, получаются простые тонкие блины, которые при этом не рвутся. Их можно использовать отдельно или вместе с начинкой.

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