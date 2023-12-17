Главный секрет идеальных французских блинов. Смешайте все ингредиенты правильно

Блины известны во всем мире своим вкусом и ароматом. Откуда пришли в общую мировую кухню блины? Этот вопрос остается без должного ответа большое количество времени. Дело в том, что люди не могут определиться, кто первый начал готовить блины.

Есть большое число предположений. Вероятно, блины стали готовить восточные славяне, так как они в древности праздновали Масленицу. Это торжество весны связано непосредственно с готовкой блинов. Но, древние блины славян были похожи на оладьи.

В Англии и Франции тоже существовали аналоги блинов. Они были тонкими, почти прозрачными. Может, это и есть предок настоящих блинов?

Трудно узнать ответ. Легче узнать, как приготовить французские блины.

Ингредиенты для французских блинов:

мука — 225 г;

сахар — 3 ст.л.;

соль — щепотка;

яйца — 3 шт.;

молоко — 500 мл;

сливочное масло — 3 ст.л.;

ваниль — щепотка.

Приготовление французских блинов:

В миску с мукой высыпаем соль и сахарный песок, разбиваем яйца. Взбиваем яйца в муке, постепенно вливаем в него теплое молоко.

Растапливаем сливочное масло в микроволновке. Взбиваем тесто для блинов венчиком, продолжаем вливать в тесто тонкой струйкой молоко.

Добавляем в тесто сливочное масло и ваниль, перемешиваем до однородности. Выливаем в тесто остатки молока.

Обжариваем тонкие блины на сковороде по 30 секунд с каждой стороны.

Таким образом, получаются простые тонкие блины, которые при этом не рвутся. Их можно использовать отдельно или вместе с начинкой.