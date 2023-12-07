Вкусный слоеный салат из самых доступных продуктов. Салат «Деревенский»

Большинство людей считает, что одним из самых простых блюд в приготовлении являются салаты. Все, что нужно для приготовления салатов — отварить и нарезать овощи, фрукты, мясо и прочие продукты.

Однако, потом некоторые удивляются, почему салат превратился в кашу.

Вероятно, при готовке не были соблюдены определенные правила.

Для того, чтобы салат получился вкусным, требуется знать некоторые тонкости.

Например, все ингредиенты для салата должны быть одного температурного режима. Лучше использовать ингредиенты комнатной температуры.

Варить овощи для салатов стоит в кожуре и лишь затем ее очищать.

Ингредиенты для салата:

картофель — 3 шт.;

грибы — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

плавленый сыр — 160 г.

Приготовление салата:

Очищаем отваренный заранее картофель, натираем на крупной терке. Можно нашинковать к картошке петрушку и укроп. Выкладываем картофель в кулинарное кольцо, утрамбовываем и смазываем майонезом.

Нарезаем небольшими ломтиками грибы, в сковороде обжариваем до испарения влаги, солим по вкусу. Жареные грибы слегка подсушиваем и остужаем.

Натираем в грибы зубчики чеснока, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Выкладываем грибную массу следующим слоем.

Натираем на крупной терке морковь, нарезаем мелким кубиком лук. В сковороде обжариваем сперва лук, затем добавляем морковь. Обжаренные овощи выкладываем третьим слоем в салат, смазываем майонезом.

Отваренные вкрутую яйца очищаем и натираем на маленьких резцах терки, выкладываем четвертым слоем в салат, смазываем майонезом. Плавленый сырок натираем на мелкой терке, кладем на слой из яиц.

Украсить салат можно зеленью, например выложить по краям. Получается вкусный бюджетный салат.