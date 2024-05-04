Описание приготовления:
Модный и современный способ украсить свои куличи. Такая глазурь не крошится и не осыпается, она хорошо держится шапочкой, помогая скрыть по необходимости все неровности и трещинки. После нанесения глазурь полностью не высыхает, примерно спустя сутки, она перестанет липнуть к рукам, но всё равно внутри останется мягкой. Готовится такая глазурь в микроволновой печи и буквально за считанные минуты. Покрывать изделия рекомендую минимум за 1-2 дня до Пасхи, чтобы она успела немного подсохнуть и тогда такой кулич вы сможете положить в корзинку или кому-то подарить. Экспериментируйте с разными цветами и консистенциями, пусть ваша пасхальная выпечка будет самой аппетитной и красивой!
Назначение: На праздничный стол / Пасха Блюдо: Выпечка / Глазурь
Состав / Ингредиенты:
- Сахарная пудра 30 Грамм
- Маршмеллоу 100 Грамм
- Вода 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
289 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
72 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Глазурь из маршмеллоу»
Подготовьте все ингредиенты по списку. Маршмеллоу можете взять как белый, так и окрашенный.
Насыпьте зефирки в миску и добавьте воду, она запустит процесс плавления.
Поставьте миску в микроволновку и прогревайте по 10 секунд.
Каждый раз перемешивайте.
Почти сразу зефир начнёт таять.
Масса должна стать почти жидкой.
На этом этапе добавьте сахарную пудру.
Перемешайте и прогревайте в микроволновке, пока консистенция не будет как у помадки.
Глазурь из маршмеллоу готова. Сразу же наносите её на куличи. Если в процессе нанесения на куличи она начинает густеть, можете прогреть её снова.
Украсьте куличи по вкусу, пусть ваша пасхальная выпечка будет самой красивой!