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Глазурь из маршмеллоу

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Глазурь из маршмеллоу

Описание приготовления:

Модный и современный способ украсить свои куличи. Такая глазурь не крошится и не осыпается, она хорошо держится шапочкой, помогая скрыть по необходимости все неровности и трещинки. После нанесения глазурь полностью не высыхает, примерно спустя сутки, она перестанет липнуть к рукам, но всё равно внутри останется мягкой. Готовится такая глазурь в микроволновой печи и буквально за считанные минуты. Покрывать изделия рекомендую минимум за 1-2 дня до Пасхи, чтобы она успела немного подсохнуть и тогда такой кулич вы сможете положить в корзинку или кому-то подарить. Экспериментируйте с разными цветами и консистенциями, пусть ваша пасхальная выпечка будет самой аппетитной и красивой!
Назначение: На праздничный стол / Пасха Блюдо: Выпечка / Глазурь

Состав / Ингредиенты:

  • Сахарная пудра 30 Грамм
  • Маршмеллоу 100 Грамм
  • Вода 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

289 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

72 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Глазурь из маршмеллоу»

Глазурь из маршмеллоу

Подготовьте все ингредиенты по списку. Маршмеллоу можете взять как белый, так и окрашенный.

Глазурь из маршмеллоу

Насыпьте зефирки в миску и добавьте воду, она запустит процесс плавления.

Глазурь из маршмеллоу

Поставьте миску в микроволновку и прогревайте по 10 секунд.

Глазурь из маршмеллоу

Каждый раз перемешивайте.

Глазурь из маршмеллоу

Почти сразу зефир начнёт таять.

Глазурь из маршмеллоу

Масса должна стать почти жидкой.

Глазурь из маршмеллоу

На этом этапе добавьте сахарную пудру.

Глазурь из маршмеллоу

Перемешайте и прогревайте в микроволновке, пока консистенция не будет как у помадки.

Глазурь из маршмеллоу

Глазурь из маршмеллоу готова. Сразу же наносите её на куличи. Если в процессе нанесения на куличи она начинает густеть, можете прогреть её снова.

Глазурь из маршмеллоу

Украсьте куличи по вкусу, пусть ваша пасхальная выпечка будет самой красивой!

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