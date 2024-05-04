Описание приготовления:

Модный и современный способ украсить свои куличи. Такая глазурь не крошится и не осыпается, она хорошо держится шапочкой, помогая скрыть по необходимости все неровности и трещинки. После нанесения глазурь полностью не высыхает, примерно спустя сутки, она перестанет липнуть к рукам, но всё равно внутри останется мягкой. Готовится такая глазурь в микроволновой печи и буквально за считанные минуты. Покрывать изделия рекомендую минимум за 1-2 дня до Пасхи, чтобы она успела немного подсохнуть и тогда такой кулич вы сможете положить в корзинку или кому-то подарить. Экспериментируйте с разными цветами и консистенциями, пусть ваша пасхальная выпечка будет самой аппетитной и красивой!

Назначение: На праздничный стол / Пасха Блюдо: Выпечка / Глазурь

Состав / Ингредиенты:

Сахарная пудра 30 Грамм

Маршмеллоу 100 Грамм

Вода 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

289 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

72 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Глазурь из маршмеллоу»

Подготовьте все ингредиенты по списку. Маршмеллоу можете взять как белый, так и окрашенный.

Насыпьте зефирки в миску и добавьте воду, она запустит процесс плавления.

Поставьте миску в микроволновку и прогревайте по 10 секунд.

Каждый раз перемешивайте.

Почти сразу зефир начнёт таять.

Масса должна стать почти жидкой.

На этом этапе добавьте сахарную пудру.

Перемешайте и прогревайте в микроволновке, пока консистенция не будет как у помадки.

Глазурь из маршмеллоу готова. Сразу же наносите её на куличи. Если в процессе нанесения на куличи она начинает густеть, можете прогреть её снова.

Украсьте куличи по вкусу, пусть ваша пасхальная выпечка будет самой красивой!