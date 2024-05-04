Царский с коньяком: проверенный рецепт ароматного кулича на Пасху

Трудно представить Пасху без кулича. Попробуйте приготовить праздничную выпечку по этому рецепту, ведь она всегда получается очень ароматной.

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Паска будет воздушной и очень вкусной. Ее точно съедят до последней крошки.

Стоит попробовать Такого не будет ни у кого: как современно украсить кулич на Пасху

Паска «Царская»

Время : 3 часа 20 минут

: 3 часа 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 800 граммов муки;

– 300 миллилитров сливок;

– 12 граммов сухих дрожжей;

– 6 яиц;

– 250 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 10 граммов молотого кардамона;

– 30 миллилитров коньяка;

– 1 лимон;

– 100 граммов изюма;

– 150 граммов смеси сухофруктов;

– 150 граммов масла 73%.

Для глазури:

– 1 белок;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

В теплых сливках растворите дрожжи, добавьте 100 граммов муки и размешайте. Оставьте в теплом месте на 15 – 20 минут. Белки отделите от желтков. Желтки взбейте миксером с половиной сахара до побеления. Добавьте их в опару, всыпьте стакан муки и замесите тесто. Накройте и оставьте в теплом месте еще на 1 час. Взбейте белки со второй половиной сахара, положите их в тесто, всыпьте остальную муку и замесите тесто. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, кардамон, коньяк и хорошо вымешайте тесто. Дайте ему еще раз подойти. Вмешайте распаренный изюм и сухофрукты. Выложите тесто в смазанную маслом форму и снова дайте подняться. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час до появления золотистого цвета. Для глазури взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Покройте ею остывший кулич, а сверху украсьте изюмом и сухофруктами.

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