ГлавнаяРецептыЦарский с коньяком: проверенный рецепт ароматного кулича на Пасху Царский с коньяком: проверенный рецепт ароматного кулича на Пасху На чтение: 2 минуты Трудно представить Пасху без кулича. Попробуйте приготовить праздничную выпечку по этому рецепту, ведь она всегда получается очень ароматной. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Паска будет воздушной и очень вкусной. Ее точно съедят до последней крошки. Стоит попробовать Такого не будет ни у кого: как современно украсить кулич на Пасху Паска «Царская» Время: 3 часа 20 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 800 граммов муки; – 300 миллилитров сливок; – 12 граммов сухих дрожжей; – 6 яиц; – 250 граммов сахара; – 15 граммов ванильного сахара; – 10 граммов молотого кардамона; – 30 миллилитров коньяка; – 1 лимон; – 100 граммов изюма; – 150 граммов смеси сухофруктов; – 150 граммов масла 73%. Для глазури: – 1 белок; – 100 граммов сахарной пудры; – 1 чайная ложка лимонного сока. Приготовление: В теплых сливках растворите дрожжи, добавьте 100 граммов муки и размешайте. Оставьте в теплом месте на 15 – 20 минут. Белки отделите от желтков. Желтки взбейте миксером с половиной сахара до побеления. Добавьте их в опару, всыпьте стакан муки и замесите тесто. Накройте и оставьте в теплом месте еще на 1 час. Взбейте белки со второй половиной сахара, положите их в тесто, всыпьте остальную муку и замесите тесто. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, кардамон, коньяк и хорошо вымешайте тесто. Дайте ему еще раз подойти. Вмешайте распаренный изюм и сухофрукты. Выложите тесто в смазанную маслом форму и снова дайте подняться. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час до появления золотистого цвета. Для глазури взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Покройте ею остывший кулич, а сверху украсьте изюмом и сухофруктами. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать глазурь на паску из желатина, что не крошится и не осыпается. Поделитесь с друзьями