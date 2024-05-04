Портал про города-курорты | Perekop

Царский с коньяком: проверенный рецепт ароматного кулича на Пасху

На чтение: 2 минуты
Царский с коньяком: проверенный рецепт ароматного кулича на Пасху

Трудно представить Пасху без кулича. Попробуйте приготовить праздничную выпечку по этому рецепту, ведь она всегда получается очень ароматной.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Паска будет воздушной и очень вкусной. Ее точно съедят до последней крошки.

Стоит попробовать Такого не будет ни у кого: как современно украсить кулич на Пасху

Паска «Царская»

  • Время: 3 часа 20 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 800 граммов муки;
– 300 миллилитров сливок;
– 12 граммов сухих дрожжей;
– 6 яиц;
– 250 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара;
– 10 граммов молотого кардамона;
– 30 миллилитров коньяка;
– 1 лимон;
– 100 граммов изюма;
– 150 граммов смеси сухофруктов;
– 150 граммов масла 73%.
Для глазури:
– 1 белок;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. В теплых сливках растворите дрожжи, добавьте 100 граммов муки и размешайте. Оставьте в теплом месте на 15 – 20 минут.
  2. Белки отделите от желтков. Желтки взбейте миксером с половиной сахара до побеления. Добавьте их в опару, всыпьте стакан муки и замесите тесто. Накройте и оставьте в теплом месте еще на 1 час.
  3. Взбейте белки со второй половиной сахара, положите их в тесто, всыпьте остальную муку и замесите тесто. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, кардамон, коньяк и хорошо вымешайте тесто. Дайте ему еще раз подойти.
  4. Вмешайте распаренный изюм и сухофрукты. Выложите тесто в смазанную маслом форму и снова дайте подняться.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час до появления золотистого цвета.
  6. Для глазури взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Покройте ею остывший кулич, а сверху украсьте изюмом и сухофруктами.

Понравился рецепт? Узнайте, как сделать глазурь на паску из желатина, что не крошится и не осыпается.

Что будем искать? Например,Человек