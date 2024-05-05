Описание приготовления:
Застывает глазурь полностью в течение нескольких часов, всё зависит от ее густоты. Расчет продуктов дан для покрытия 2-3 средних кулича.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка Блюдо: Выпечка / Глазурь
Состав / Ингредиенты:
- Сгущенка 100 Грамм
- Сахарная пудра 1 Ст. ложка
- Сухое молоко 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
333 ккал
Калорийность
13 г
Белки
5 г
Жиры
59 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Глазурь из сухого молока и сгущенки»
Подготовьте все необходимые продукты.
Смешайте сухое молоко и сахарную пудру.
Добавьте сгущенное молоко.
Перемешайте венчиком или миксером до однородности. Если хотите более густую глазурь, то добавьте чуть больше сухого молока.
Нанесите глазурь на куличи.
Украсьте по желанию и дайте ей застыть в течение нескольких часов. Приятного аппетита!