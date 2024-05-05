Описание приготовления:

Застывает глазурь полностью в течение нескольких часов, всё зависит от ее густоты. Расчет продуктов дан для покрытия 2-3 средних кулича.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка Блюдо: Выпечка / Глазурь

Состав / Ингредиенты:

Сгущенка 100 Грамм

Сахарная пудра 1 Ст. ложка

Сухое молоко 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

333 ккал

Калорийность

13 г

Белки

5 г

Жиры

59 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Глазурь из сухого молока и сгущенки»

Подготовьте все необходимые продукты.

Смешайте сухое молоко и сахарную пудру.

Добавьте сгущенное молоко.

Перемешайте венчиком или миксером до однородности. Если хотите более густую глазурь, то добавьте чуть больше сухого молока.

Нанесите глазурь на куличи.

Украсьте по желанию и дайте ей застыть в течение нескольких часов. Приятного аппетита!