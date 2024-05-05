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Съездили в лес и нарвали молодых листочков. Весенний суп из молодой крапивы с яйцом

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Съездили в лес и нарвали молодых листочков. Весенний суп из молодой крапивы с яйцом

Крапивный суп — это традиционное блюдо русской кухни. Он готовится из молодой крапивы, которая собирается весной.

Крапивный суп имеет богатую историю. В древности крапива была одним из основных продуктов питания. Её добавляли в супы, салаты, делали из нее начинку для пирогов. Крапива была источником витаминов и минералов, которые помогали людям пережить долгую зиму.

Крапивный суп был особенно актуален в крестьянских семьях. Его готовили весной, когда крапива была наиболее питательной и полезной. Сегодня крапивный суп остаётся популярным. Его готовят из крапивы, добавляя в суп картофель, морковь, лук и другие овощи.

Крапивный суп может быть как вегетарианским, так и мясным.

Ингредиенты:

  • вода — 2 литра;
  • куриный окорочок — 400 г;
  • сухой овощной бульон — 1 ч.л.;
  • душистый перец — 4 горошины;
  • картофель — 400 г;
  • растительное масло — 20 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • лук — 100 г;
  • морковь — 100 г;
  • крапива — пучок;
  • укроп — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • соль — ½ ч.л.

Приготовление крапивного супа:

В воде отвариваем до готовности куриный окорок, добавляем в бульон сухой овощной бульон и душистый перец, перемешиваем. Варим бульон 30 минут, в это время нарезаем кубиком очищенный картофель, мелко режем лук.

Шинкуем мелко зеленый лук, петрушку и укроп. Натираем на крупной терке морковь. Крупно шинкуем крапиву.

Достаем куриный окорок и душистый перец из бульона, отправляем в него картофель, варим 12-15 минут. В сковороде растапливаем сливочное и растительное масло, обжариваем пару минут лук.

К луку добавляем морковь, обжариваем вместе 3 минуты. Кладем зажарку к картофелю, а затем туда же выкладываем крапиву, зеленый лук, укроп и петрушку.

Солим бульон, варим до кипения. Снимаем с окорочка мясо, кладем его в суп и перемешиваем. Варим суп буквально минуту, а затем даем настояться под крышкой.

Съездили в лес и нарвали молодых листочков. Весенний суп из молодой крапивы с яйцом

Получается ароматный яркий крапивный суп. Это хорошая альтернатива обычным щам.

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