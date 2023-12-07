Портал про города-курорты | Perekop

Канапе с селедкой по-запорожски

На чтение: 2 минуты
Канапе с селедкой по-запорожски

Подать к столу сытные канапе с селедкой и овощами вместо бутербродов с икрой или с дорогой красной рыбой — отличное решение. С такой закуской вы и кошелек побережете, и не упадете в грязь лицом перед гостями. Ведь канапе по запорожскому рецепту получаются безумно вкусными и яркими на вид.

Овощи для приготовления этого блюда можно брать самые разные. Отлично подойдут свежие и маринованные огурцы, а также томаты. Можете попробовать приготовить канапе с болгарским перцем и селедкой. Только тогда вам нужно будет немного покорпеть над нарезкой этого овоща, чтобы он выглядел красиво на ломтике хлеба.

Канапе с селедкой по-запорожски

Как приготовить аппетитные канапе с селедкой

Что же стоит намазывать на хлеб для успеха закуски? В рецепте указано сливочное масло — доступный ингредиент, который не будет затмевать вкус остальных продуктов. При желании вы можете его заменить, взяв, к примеру, сливочный сыр с зеленью или паприкой. Выбор хлеба — дело вкуса. Но мы рекомендуем купить в магазине черный хлебушек с кунжутом. С такой основой канапе выйдут отменными.

Ингредиенты

Сельдь200 г Хлеб300 г Сливочное масло150 г Огурцы маринованные1 шт. Огурцы1 шт. Помидор1 шт. Петрушка0,5 пуч.

Приготовление

    Нарезаем сельдь сперва кусочками, затем тоненькими полосками.

    Канапе с селедкой по-запорожски

    Хорошенько промываем свежий огурец и помидор. Нарезаем их тонкими полукольцами. Берем маринованные огурцы. Нарезаем их колечками.Нарезаем черный хлеб ломтиками. Затем разделяем их пополам. Смазываем хлеб сливочным маслом.

    Канапе с селедкой по-запорожски

    Выкладываем на каждый ломтик листик свежей петрушки. На одну часть хлеба с маслом помещаем маринованный огурец, на вторую — свежий, на третью — помидор.Выкладываем возле овощей кусочки селедки. Потрясающая закуска готова!

Запорожские канапе с селедкой улетят со стола довольно быстро. Потому советуем готовить их сразу побольше. О том, что канапе останутся после застолья, можете не беспокоиться. Эта закуска будет иметь настоящий успех. К слову, готовятся такие миниатюрные бутерброды очень быстро и незатейливо, потому их можно подавать как в будние дни, так и к празднику. Ранее мы делились подборкой рецептов интересных канапе, яркий вид которых поразит всех гостей.

Что будем искать? Например,Человек