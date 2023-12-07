Канапе с селедкой по-запорожски

Подать к столу сытные канапе с селедкой и овощами вместо бутербродов с икрой или с дорогой красной рыбой — отличное решение. С такой закуской вы и кошелек побережете, и не упадете в грязь лицом перед гостями. Ведь канапе по запорожскому рецепту получаются безумно вкусными и яркими на вид.

Овощи для приготовления этого блюда можно брать самые разные. Отлично подойдут свежие и маринованные огурцы, а также томаты. Можете попробовать приготовить канапе с болгарским перцем и селедкой. Только тогда вам нужно будет немного покорпеть над нарезкой этого овоща, чтобы он выглядел красиво на ломтике хлеба.

Как приготовить аппетитные канапе с селедкой

Что же стоит намазывать на хлеб для успеха закуски? В рецепте указано сливочное масло — доступный ингредиент, который не будет затмевать вкус остальных продуктов. При желании вы можете его заменить, взяв, к примеру, сливочный сыр с зеленью или паприкой. Выбор хлеба — дело вкуса. Но мы рекомендуем купить в магазине черный хлебушек с кунжутом. С такой основой канапе выйдут отменными.

Ингредиенты

Сельдь200 г Хлеб300 г Сливочное масло150 г Огурцы маринованные1 шт. Огурцы1 шт. Помидор1 шт. Петрушка0,5 пуч.

Приготовление

Нарезаем сельдь сперва кусочками, затем тоненькими полосками. Хорошенько промываем свежий огурец и помидор. Нарезаем их тонкими полукольцами. Берем маринованные огурцы. Нарезаем их колечками.Нарезаем черный хлеб ломтиками. Затем разделяем их пополам. Смазываем хлеб сливочным маслом. Выкладываем на каждый ломтик листик свежей петрушки. На одну часть хлеба с маслом помещаем маринованный огурец, на вторую — свежий, на третью — помидор.Выкладываем возле овощей кусочки селедки. Потрясающая закуска готова!

Запорожские канапе с селедкой улетят со стола довольно быстро. Потому советуем готовить их сразу побольше. О том, что канапе останутся после застолья, можете не беспокоиться. Эта закуска будет иметь настоящий успех. К слову, готовятся такие миниатюрные бутерброды очень быстро и незатейливо, потому их можно подавать как в будние дни, так и к празднику. Ранее мы делились подборкой рецептов интересных канапе, яркий вид которых поразит всех гостей.