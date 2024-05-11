Описание приготовления:
В приготовлении можно использовать творог любой жирности. Обязательно попробуйте приготовить кукурузные лепешки с творогом по этому рецепту! Это очень вкусно!
Основной ингредиент: Мука / Кукурузная мука Блюдо: Выпечка / Лепешки
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 150 Миллилитров
- Творог 60 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Мука кукурузная 150 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Хмели-сунели 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
224 ккал
Калорийность
4 г
Белки
12 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кукурузные лепешки с творогом»
Подготовьте все ингредиенты сразу же.
В миску высыпьте всю муку, добавьте соль, хмели-сунели. Перемешайте.
Вбейте яйцо.
Залейте молоко, растительное масло, добавьте творог.
Замесим однородное, вязкое тесто.
Разогрейте сухую сковороду на среднем огне, выложите тесто порционно, формируя лепешки.
Обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого оттенка.
Готовые кукурузные лепешки можно сразу же подавать к столу.