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Кукурузные лепешки с творогом

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Кукурузные лепешки с творогом

Описание приготовления:

В приготовлении можно использовать творог любой жирности. Обязательно попробуйте приготовить кукурузные лепешки с творогом по этому рецепту! Это очень вкусно!
Основной ингредиент: Мука / Кукурузная мука Блюдо: Выпечка / Лепешки

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 150 Миллилитров
  • Творог 60 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Мука кукурузная 150 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Растительное масло 1 Ст. ложка
  • Хмели-сунели 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

224 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кукурузные лепешки с творогом»

Кукурузные лепешки с творогом

Подготовьте все ингредиенты сразу же.

Кукурузные лепешки с творогом

В миску высыпьте всю муку, добавьте соль, хмели-сунели. Перемешайте.

Кукурузные лепешки с творогом

Вбейте яйцо.

Кукурузные лепешки с творогом

Залейте молоко, растительное масло, добавьте творог.

Кукурузные лепешки с творогом

Замесим однородное, вязкое тесто.

Кукурузные лепешки с творогом

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне, выложите тесто порционно, формируя лепешки.

Кукурузные лепешки с творогом

Обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого оттенка.

Кукурузные лепешки с творогом

Готовые кукурузные лепешки можно сразу же подавать к столу.

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