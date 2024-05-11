Описание приготовления:

В приготовлении можно использовать творог любой жирности. Обязательно попробуйте приготовить кукурузные лепешки с творогом по этому рецепту! Это очень вкусно!

Основной ингредиент: Мука / Кукурузная мука Блюдо: Выпечка / Лепешки

Состав / Ингредиенты:

Молоко 150 Миллилитров

Творог 60 Грамм

Яйцо 1 Штука

Мука кукурузная 150 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Растительное масло 1 Ст. ложка

Хмели-сунели 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

224 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кукурузные лепешки с творогом»

Подготовьте все ингредиенты сразу же.

В миску высыпьте всю муку, добавьте соль, хмели-сунели. Перемешайте.

Вбейте яйцо.

Залейте молоко, растительное масло, добавьте творог.

Замесим однородное, вязкое тесто.

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне, выложите тесто порционно, формируя лепешки.

Обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого оттенка.

Готовые кукурузные лепешки можно сразу же подавать к столу.