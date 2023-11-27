Описание приготовления:
Горчично-соевый соус можно использовать и как маринад для запекания мяса, курицы и т.д., а не только как дуэт для основного блюда. Хранить его лучше всего в закрытой емкости: баночке или контейнере, чтобы аромат соуса не выдохся.
Основной ингредиент: Горчица Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Горчичный порошок 2 Ст. ложки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соевый соус 40 Миллилитров
- Крахмал кукурузный 1 Ст. ложка
- Соль 2 Щепотки
- Вода 100 Миллилитров
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
210 ккал
Калорийность
7 г
Белки
10 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Горчично-соевый соус»
Подготовьте указанные ингредиенты. Соевый соус можно приобрести с чесночным вкусом.
В ковш или казан с антипригарным дном всыпьте все сыпучие ингредиенты.
Влейте соевый соус, воду и растительное масло. Переместите емкость на плиту и включите минимальный нагрев.
Помешивая, проварите соус до легкого загустения примерно 3-4 минуты. Затем нагрев выключите и соус остудите.
Перелейте соус в пиалу, креманку или соусник и подайте к столу охлажденным.