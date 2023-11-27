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Горчично-соевый соус

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Горчично-соевый соус

Описание приготовления:

Горчично-соевый соус можно использовать и как маринад для запекания мяса, курицы и т.д., а не только как дуэт для основного блюда. Хранить его лучше всего в закрытой емкости: баночке или контейнере, чтобы аромат соуса не выдохся.
Основной ингредиент: Горчица Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Горчичный порошок 2 Ст. ложки
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Соевый соус 40 Миллилитров
  • Крахмал кукурузный 1 Ст. ложка
  • Соль 2 Щепотки
  • Вода 100 Миллилитров
  • Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

210 ккал

Калорийность

7 г

Белки

10 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Горчично-соевый соус»

Горчично-соевый соус

Подготовьте указанные ингредиенты. Соевый соус можно приобрести с чесночным вкусом.

Горчично-соевый соус

В ковш или казан с антипригарным дном всыпьте все сыпучие ингредиенты.

Горчично-соевый соус

Влейте соевый соус, воду и растительное масло. Переместите емкость на плиту и включите минимальный нагрев.

Горчично-соевый соус

Помешивая, проварите соус до легкого загустения примерно 3-4 минуты. Затем нагрев выключите и соус остудите.

Горчично-соевый соус

Перелейте соус в пиалу, креманку или соусник и подайте к столу охлажденным.

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