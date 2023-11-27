Описание приготовления:

Горчично-соевый соус можно использовать и как маринад для запекания мяса, курицы и т.д., а не только как дуэт для основного блюда. Хранить его лучше всего в закрытой емкости: баночке или контейнере, чтобы аромат соуса не выдохся.

Основной ингредиент: Горчица Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Горчичный порошок 2 Ст. ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Соевый соус 40 Миллилитров

Крахмал кукурузный 1 Ст. ложка

Соль 2 Щепотки

Вода 100 Миллилитров

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

210 ккал

Калорийность

7 г

Белки

10 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Горчично-соевый соус»

Подготовьте указанные ингредиенты. Соевый соус можно приобрести с чесночным вкусом.

В ковш или казан с антипригарным дном всыпьте все сыпучие ингредиенты.

Влейте соевый соус, воду и растительное масло. Переместите емкость на плиту и включите минимальный нагрев.

Помешивая, проварите соус до легкого загустения примерно 3-4 минуты. Затем нагрев выключите и соус остудите.

Перелейте соус в пиалу, креманку или соусник и подайте к столу охлажденным.