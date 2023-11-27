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Рецепт: Свиные ножки запеченные — в азиатском стиле

На чтение: 1 минута
Рецепт: Свиные ножки запеченные — в азиатском стиле

Ингредиенты:
свиные ножки — 4 шт;
соевый соус — 100 мл;
мед — 1 ст.л;
устричный соус — 1 ст.л.;
лук репчатый — 2 шт
Способ приготовления: Готовила еще в августе, никак не могла выложить рецепт. И вот сегодня решила поделиться с вами.

Итак готовим свиные ножки замаринованные, а потом запеченные.

Берем ноги, разрезаем их пополам. Моем чистим.

Отвариваем ноги около часа.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Добавляем лавровый лист, перец, а также луковица (в шелухе) с гвоздикой.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Отваренные ноги выкладываем и остужаем.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Готовим маринад.

Понадобятся — соевый соус, приправы — острый красный перец хлопьями, апельсиновый чили, гарам масала. Все по столовой ложке.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Обязательно мед.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Желательно устричный соус.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Все смешиваем.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Нарезаем лук.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Добавляем лук к отваренным ножкам.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Заправляем соусом ноги.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Я ноги отправляла в вакуумный пакет и вакуумировала.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

И отправила пакет в холодильник на неделю.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Пришло время их готовить. Я запекала их с картофелем.

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Запекаем минут 40 (смотрите по своей духовке).

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

И подаем на стол. Уверяю, это очень и очень вкусно!

Рецепт: Свиные ножки запеченные - в азиатском стиле

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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