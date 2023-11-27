Рецепт: Свиные ножки запеченные — в азиатском стиле

Ингредиенты:

свиные ножки — 4 шт;

соевый соус — 100 мл;

мед — 1 ст.л;

устричный соус — 1 ст.л.;

лук репчатый — 2 шт

Способ приготовления: Готовила еще в августе, никак не могла выложить рецепт. И вот сегодня решила поделиться с вами.

Итак готовим свиные ножки замаринованные, а потом запеченные.

Берем ноги, разрезаем их пополам. Моем чистим.

Отвариваем ноги около часа.

Добавляем лавровый лист, перец, а также луковица (в шелухе) с гвоздикой.

Отваренные ноги выкладываем и остужаем.

Готовим маринад.

Понадобятся — соевый соус, приправы — острый красный перец хлопьями, апельсиновый чили, гарам масала. Все по столовой ложке.

Обязательно мед.

Желательно устричный соус.

Все смешиваем.

Нарезаем лук.

Добавляем лук к отваренным ножкам.

Заправляем соусом ноги.

Я ноги отправляла в вакуумный пакет и вакуумировала.

И отправила пакет в холодильник на неделю.

Пришло время их готовить. Я запекала их с картофелем.

Запекаем минут 40 (смотрите по своей духовке).

И подаем на стол. Уверяю, это очень и очень вкусно!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.