Рецепт: Свиные ножки запеченные — в азиатском стиле

Ингредиенты:
свиные ножки — 4 шт;
соевый соус — 100 мл;
мед — 1 ст.л;
устричный соус — 1 ст.л.;
лук репчатый — 2 шт
Способ приготовления: Готовила еще в августе, никак не могла выложить рецепт. И вот сегодня решила поделиться с вами.
Итак готовим свиные ножки замаринованные, а потом запеченные.
Берем ноги, разрезаем их пополам. Моем чистим.
Отвариваем ноги около часа.
Добавляем лавровый лист, перец, а также луковица (в шелухе) с гвоздикой.
Отваренные ноги выкладываем и остужаем.
Готовим маринад.
Понадобятся — соевый соус, приправы — острый красный перец хлопьями, апельсиновый чили, гарам масала. Все по столовой ложке.
Обязательно мед.
Желательно устричный соус.
Все смешиваем.
Нарезаем лук.
Добавляем лук к отваренным ножкам.
Заправляем соусом ноги.
Я ноги отправляла в вакуумный пакет и вакуумировала.
И отправила пакет в холодильник на неделю.
Пришло время их готовить. Я запекала их с картофелем.
Запекаем минут 40 (смотрите по своей духовке).
И подаем на стол. Уверяю, это очень и очень вкусно!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.