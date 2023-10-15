Лепешки на газировке за 30 минут: простой рецепт приготовления

Быстрые в приготовлении эти лепешки так же быстро исчезнут со стола.

Вкусные воздушные лепешки на газированной воде, на приготовление которых уйдет всего 30 минут, понравятся всем, кто их попробует. Для их приготовления не нужен разрыхлитель и дрожжи. Как их сделать, рассказала и показала кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Воздушные лепешки на газированной воде

Ингредиенты:

газированная вода – 200 мл;

соль – 1 ч. л;

сахар – 2 ч. л;

растительное масло – 4 ст. л;

мука – примерно 400 гр.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать воду, соль, сахар и растительное масло, перемешать до растворения кристаллов. Затем туда же отправить просеянную муку. Замесить мягкое тесто. Оно слегка будет липнуть к рукам, но так и нужно.

Готовое тесто оставить минут на 10 отдохнуть, после чего разделить его на 6-7 частей, раскатать в лепешки. Чем тоньше их раскатать, тем более хрустящими они получатся. Обжарить их на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Готовые лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир.

Лепешки получаются хрустящими и очень вкусными.

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