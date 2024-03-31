Описание приготовления:
Это закуска из перемолотого, сваренного и застывшего гороха, который после нарезают ломтиками. Горох лучше брать желтый и колотый, потому что он проще всего измельчается. Также можно сразу использовать гороховую муку. Если предварительно обжарить горох, то кисель получится вкуснее. По желанию можно добавить в кисель черный молотый перец, сухой чеснок или паприку. Блюдо простое, но очень интересное на вкус, так что рекомендую обязательно попробовать!
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Горох 1 Стакан
- Вода 2,5 Стакана
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
99 ккал
Калорийность
6 г
Белки
0 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гороховый кисель»
Подготовьте все ингредиенты.
Горох измельчите в блендере или кофемолке до состояния муки.
Просейте муку в кастрюлю или сотейник с толстым дном. Влейте постепенно воду.
Перемешайте, чтобы не оставалось комочков. На среднем огне доведите до кипения.
Убавьте температуру и варите кисель на тихом огне, периодически помешивая около 20-30 минут. Кисель должен загустеть. В конце посолите по вкусу.
Перелейте кисель в пищевой контейнер или любую другую подходящую емкость. Остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник на несколько часов застыть.
Застывший гороховый кисель нарежьте на ломтики или кубики.
Перед подачей закуску можно полить ароматным маслом. Гороховый кисель готов, приятного вам аппетита!