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Гороховый кисель

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Гороховый кисель

Описание приготовления:

Это закуска из перемолотого, сваренного и застывшего гороха, который после нарезают ломтиками. Горох лучше брать желтый и колотый, потому что он проще всего измельчается. Также можно сразу использовать гороховую муку. Если предварительно обжарить горох, то кисель получится вкуснее. По желанию можно добавить в кисель черный молотый перец, сухой чеснок или паприку. Блюдо простое, но очень интересное на вкус, так что рекомендую обязательно попробовать!
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Горох 1 Стакан
  • Вода 2,5 Стакана
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

99 ккал

Калорийность

6 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гороховый кисель»

Гороховый кисель

Подготовьте все ингредиенты.

Гороховый кисель

Горох измельчите в блендере или кофемолке до состояния муки.

Гороховый кисель

Просейте муку в кастрюлю или сотейник с толстым дном. Влейте постепенно воду.

Гороховый кисель

Перемешайте, чтобы не оставалось комочков. На среднем огне доведите до кипения.

Гороховый кисель

Убавьте температуру и варите кисель на тихом огне, периодически помешивая около 20-30 минут. Кисель должен загустеть. В конце посолите по вкусу.

Гороховый кисель

Перелейте кисель в пищевой контейнер или любую другую подходящую емкость. Остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник на несколько часов застыть.

Гороховый кисель

Застывший гороховый кисель нарежьте на ломтики или кубики.

Гороховый кисель

Перед подачей закуску можно полить ароматным маслом. Гороховый кисель готов, приятного вам аппетита!

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