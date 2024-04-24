Горячие бутерброды с соленым огурцом. Вкусный завтрак для всей семьи

Горячие бутерброды в Германии называются «Brötchen» (брётхен). Это небольшие ломтики хлеба, на которые кладут разные начинки и поджаривают на сковороде или запекают в духовке.
Начинка может быть разнообразной: колбаса, ветчина, сыр, помидоры, лук, грибы, бекон, яйца и т. д. Горячие бутерброды могут быть как самостоятельным блюдом, так и закуской. В Германии есть множество вариантов горячих бутербродов, которые отличаются ингредиентами и способами приготовления. Например, в Гамбурге популярны бутерброды с соленой скумбрией, а в Берлине — с соусом карри.
Расскажем, как приготовить подобие немецких горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- твердый сыр — 200 г;
- солёные огурцы — 3 шт.;
- колбаса — 300 г;
- соль — щепотка;
- черный молотый перец — щепотка;
- майонез;
- укроп — пучок.
Приготовление горячих бутербродов:
Натираем на крупной терке твердый сыр. Нарезаем маленьким кубиком соленые огурцы и колбасу, добавляем к сыру.
Солим начинку, перчим и заправляем майонезом, перемешиваем. Шинкуем мелко укроп, добавляем в начинку и смешиваем.
Нарезаем ломтиками батон, смазываем верхушку каждого ломтика начинкой.
Запекаем в духовке при 200 градусах 15 минут.
Получается быстрый сытный завтрак.
Эти горячие бутерброды напоминают домашнюю быструю пиццу.