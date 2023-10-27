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Горячие бутерброды «Восторг». Они такие вкусные, что я готовлю их 3 раза в неделю

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Горячие бутерброды «Восторг». Они такие вкусные, что я готовлю их 3 раза в неделю

Бутерброды долгое время считались элитарным блюдом. Дело в том, что обычные рабочие и крестьяне не понимали концепцию бутербродов. Изначально бутербродами называли хлеб с маслом. По традиции это яство подавали как аперитив к завтраку. Многим помещикам и дворянам врачи прописывали хлеб со сливочным маслом для улучшения пищеварения.

Однако, рабочего человека хлебом с маслом не накормить. Слишком скудный завтрак получался.

В XX веке народ переосмыслил традиционные бутерброды. После ряда революций и отхода от власти буржуазии, рабочие стали готовить бутерброды с колбасой, мясом, сыром и прочими продуктами.

Расскажем про горячие бутерброды.

Ингредиенты для горячих бутербродов:

  • говяжий фарш — 500 г;
  • сыр — 150 г;
  • батон — 1/4 шт.;
  • лук — шт.;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • томатный соус — 3 ст. л.;
  • паприка — ч. л.;
  • аджика — 1/2 ч. л.;
  • соевый соус — 1/2 ст. л.;
  • дижонская горчица;
  • чеснок — зубчик;
  • соль — ½ ч. л.

Приготовление горячих бутербродов:

Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук и обжариваем до легкого золотистого оттенка. Нарезаем мелко маринованные огурцы.

К луку выкладываем фарш, разбиваем на фрагменты и обжариваем. Когда фарш подрумянится, делаем в середине в сковороде углубление. В углубление кладем томатную пасту, смешиваем.

Посыпаем фарш аджикой и паприкой, перемешиваем. Добавляем в фарш соевый соус и измельченный чеснок. Не забываем посолить начинку и залить 4 столовыми ложками воды для сочности.

Горячие бутерброды «Восторг». Они такие вкусные, что я готовлю их 3 раза в неделю

Тушим фарш в сковороде на небольшом огне 5-7 минут. В это время слегка обжариваем ломтики хлеба с обеих сторон, покрываем тонким слоем дижонской горчицы каждый кусок.

Выкладываем на хлеб маринованные огурцы. Натираем на крупной терке сыр, посыпаем слой огурцов им.

Горячие бутерброды «Восторг». Они такие вкусные, что я готовлю их 3 раза в неделю

На сырный слой выкладываем начинку из фарша.

Горячие бутерброды «Восторг». Они такие вкусные, что я готовлю их 3 раза в неделю

Кладем бутерброды на противень, застеленный пергаментом. Верхушку бутербродов снова покрываем сыром, отправляем на пару минут в духовку при 150 градусах.

Горячие бутерброды «Восторг». Они такие вкусные, что я готовлю их 3 раза в неделю

Данные бутерброды станут отличным вечерним перекусом. Подавать их стоит к чаю как отдельное блюдо.

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