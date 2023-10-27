Горячие бутерброды «Восторг». Они такие вкусные, что я готовлю их 3 раза в неделю

Бутерброды долгое время считались элитарным блюдом. Дело в том, что обычные рабочие и крестьяне не понимали концепцию бутербродов. Изначально бутербродами называли хлеб с маслом. По традиции это яство подавали как аперитив к завтраку. Многим помещикам и дворянам врачи прописывали хлеб со сливочным маслом для улучшения пищеварения.

Однако, рабочего человека хлебом с маслом не накормить. Слишком скудный завтрак получался.

В XX веке народ переосмыслил традиционные бутерброды. После ряда революций и отхода от власти буржуазии, рабочие стали готовить бутерброды с колбасой, мясом, сыром и прочими продуктами.

Расскажем про горячие бутерброды.

Ингредиенты для горячих бутербродов:

говяжий фарш — 500 г;

сыр — 150 г;

батон — 1/4 шт.;

лук — шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

томатный соус — 3 ст. л.;

паприка — ч. л.;

аджика — 1/2 ч. л.;

соевый соус — 1/2 ст. л.;

дижонская горчица;

чеснок — зубчик;

соль — ½ ч. л.

Приготовление горячих бутербродов:

Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук и обжариваем до легкого золотистого оттенка. Нарезаем мелко маринованные огурцы.

К луку выкладываем фарш, разбиваем на фрагменты и обжариваем. Когда фарш подрумянится, делаем в середине в сковороде углубление. В углубление кладем томатную пасту, смешиваем.

Посыпаем фарш аджикой и паприкой, перемешиваем. Добавляем в фарш соевый соус и измельченный чеснок. Не забываем посолить начинку и залить 4 столовыми ложками воды для сочности.

Тушим фарш в сковороде на небольшом огне 5-7 минут. В это время слегка обжариваем ломтики хлеба с обеих сторон, покрываем тонким слоем дижонской горчицы каждый кусок.

Выкладываем на хлеб маринованные огурцы. Натираем на крупной терке сыр, посыпаем слой огурцов им.

На сырный слой выкладываем начинку из фарша.

Кладем бутерброды на противень, застеленный пергаментом. Верхушку бутербродов снова покрываем сыром, отправляем на пару минут в духовку при 150 градусах.

Данные бутерброды станут отличным вечерним перекусом. Подавать их стоит к чаю как отдельное блюдо.