Описание приготовления:
Новый год не за горами и если вы уже в поисках салатов для праздничного стола, то присмотритесь к этому рецепту. Набор продуктов минимален, готовится салат несложно, а получается нежным и вкусным. Можно подавать его порционно, используя кулинарное кольцо или креманки, а можно в общем салатнике. Украсьте салат свежей зеленью, и блюдо получится ярким и запоминающимся!
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 150 Грамм
- Огурец 100 Грамм
- Яйцо 2 Штуки (вареное)
- Чеснок 1 Зубчик
- Кукуруза консервированная 100 Грамм
- Укроп По вкусу
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Как приготовить «Салат "Снежный краб"»
Подготовьте все ингредиенты. Яйца заранее отварите и остудите.
С кукурузы слейте жидкость и переложите ее в глубокую миску.
Огурец нарежьте небольшими кубиками.
Крабовые палочки нарежьте примерно такими же кубиками.
Яйца очистите и нарежьте кубиками.
Добавьте майонез, измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок.
Посолите салат по вкусу и хорошо перемешайте. Салат "Снежный краб" готов. Можно сразу подавать его к столу.
Приятного аппетита!