Описание приготовления:

Новый год не за горами и если вы уже в поисках салатов для праздничного стола, то присмотритесь к этому рецепту. Набор продуктов минимален, готовится салат несложно, а получается нежным и вкусным. Можно подавать его порционно, используя кулинарное кольцо или креманки, а можно в общем салатнике. Украсьте салат свежей зеленью, и блюдо получится ярким и запоминающимся!

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 150 Грамм

Огурец 100 Грамм

Яйцо 2 Штуки (вареное)

Чеснок 1 Зубчик

Кукуруза консервированная 100 Грамм

Укроп По вкусу

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 4

Как приготовить «Салат "Снежный краб"»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца заранее отварите и остудите.

С кукурузы слейте жидкость и переложите ее в глубокую миску.

Огурец нарежьте небольшими кубиками.

Крабовые палочки нарежьте примерно такими же кубиками.

Яйца очистите и нарежьте кубиками.

Добавьте майонез, измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок.

Посолите салат по вкусу и хорошо перемешайте. Салат "Снежный краб" готов. Можно сразу подавать его к столу.

Приятного аппетита!