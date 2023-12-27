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Салат «Снежный краб»

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Салат «Снежный краб»

Описание приготовления:

Новый год не за горами и если вы уже в поисках салатов для праздничного стола, то присмотритесь к этому рецепту. Набор продуктов минимален, готовится салат несложно, а получается нежным и вкусным. Можно подавать его порционно, используя кулинарное кольцо или креманки, а можно в общем салатнике. Украсьте салат свежей зеленью, и блюдо получится ярким и запоминающимся!
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 150 Грамм
  • Огурец 100 Грамм
  • Яйцо 2 Штуки (вареное)
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Кукуруза консервированная 100 Грамм
  • Укроп По вкусу
  • Майонез По вкусу
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Как приготовить «Салат "Снежный краб"»

Салат "Снежный краб"

Подготовьте все ингредиенты. Яйца заранее отварите и остудите.

Салат "Снежный краб"

С кукурузы слейте жидкость и переложите ее в глубокую миску.

Салат "Снежный краб"

Огурец нарежьте небольшими кубиками.

Салат "Снежный краб"

Крабовые палочки нарежьте примерно такими же кубиками.

Салат "Снежный краб"

Яйца очистите и нарежьте кубиками.

Салат "Снежный краб"

Добавьте майонез, измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок.

Салат "Снежный краб"

Посолите салат по вкусу и хорошо перемешайте. Салат "Снежный краб" готов. Можно сразу подавать его к столу.

Салат "Снежный краб"

Приятного аппетита!

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