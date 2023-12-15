Гости будут просить рецепт: готовим вкусный и бюджетный салат из пекинской капусты на Новый год

Вкусный праздничный салат может быть достаточно бюджетным. Попробуйте использовать пекинскую капусту – она прекрасно подходит к мясным блюдам. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Классические Шуба, Оливье или Мимоза, вероятно, кому-то уже надоели. Поэтому салат из пекинской капусты может стать глотком свежего воздуха для гурманов. Попробуйте также Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали Салат из пекинской капусты и кукурузы – простой рецепт Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 250 граммов пекинской капусты;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– 1 огурец;

– 1 яйцо;

– 50 граммов сметаны;

– 3 – 4 веточки свежей петрушки;

– соль и молотый черный перец по вкусу. Пекинская капуста – вкусный и полезный ингредиент для салата / Фото Unsplash Приготовление: Яйцо отварите вкрутую, остудите и почистьте. С консервированной кукурузы слейте маринад. Пекинскую капусту промойте и нашинкуйте тонкими полосками. Огурец также промойте, нарежьте соломкой. То же сделайте с яйцом. Петрушку измельчите. В глубокой миске смешайте все ингредиенты. Посолите, поперчите по вкусу и заправьте салат сметаной. Ищете рецепт вкусного салата на Новый год? Попробуйте приготовить «Подсолнух» – его великолепный вид поразит всех.