ГлавнаяРецептыГости будут просить рецепт: готовим вкусный и бюджетный салат из пекинской капусты на Новый год Гости будут просить рецепт: готовим вкусный и бюджетный салат из пекинской капусты на Новый год На чтение: 1 минута Вкусный праздничный салат может быть достаточно бюджетным. Попробуйте использовать пекинскую капусту – она прекрасно подходит к мясным блюдам. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Классические Шуба, Оливье или Мимоза, вероятно, кому-то уже надоели. Поэтому салат из пекинской капусты может стать глотком свежего воздуха для гурманов. Попробуйте также Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали Салат из пекинской капусты и кукурузы – простой рецепт Время: 15 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 250 граммов пекинской капусты; – 100 граммов консервированной кукурузы; – 1 огурец; – 1 яйцо; – 50 граммов сметаны; – 3 – 4 веточки свежей петрушки; – соль и молотый черный перец по вкусу. Пекинская капуста – вкусный и полезный ингредиент для салата / Фото Unsplash Приготовление: Яйцо отварите вкрутую, остудите и почистьте. С консервированной кукурузы слейте маринад. Пекинскую капусту промойте и нашинкуйте тонкими полосками. Огурец также промойте, нарежьте соломкой. То же сделайте с яйцом. Петрушку измельчите. В глубокой миске смешайте все ингредиенты. Посолите, поперчите по вкусу и заправьте салат сметаной. Ищете рецепт вкусного салата на Новый год? Попробуйте приготовить «Подсолнух» – его великолепный вид поразит всех. Поделитесь с друзьями