Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить замороженные овощи на сковороде. Овощи можно использовать любые, которые вам нравятся. Отлично подойдет мексиканская или испанская смесь овощей, а также набор для рататуя или овощей по-деревенски. А из специй можно также добавить острый молотый перец, сухой лук или чеснок, порошок карри или копченую паприку. Особенно такой рецепт выручает в зимнее время, когда в магазине меньше выбора свежих овощей.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Замороженные овощи Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Замороженные овощи 150 Грамм (брокколи, цветная капуста, морковь)

Фасоль стручковая 150 Грамм (замороженная)

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

92 ккал

Калорийность

1 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Замороженные овощи на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Выложите замороженные овощи в разогретую на среднем огне сковороду. Подержите их около 5 минут так, пока они постепенно не начнут размораживаться.

Затем влейте немного (50-100 мл.) горячей воды.

Накройте крышкой и потушите овощи, пока вода не испарится. Примерно 5-7 минут.

Когда испарится жидкость, влейте растительное масло, добавьте соль и специи по вкусу. Все перемешайте и обжарьте овощи пару минут до готовности.

Замороженные овощи на сковороде готовы, приятного вам аппетита!