Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить замороженные овощи на сковороде. Овощи можно использовать любые, которые вам нравятся. Отлично подойдет мексиканская или испанская смесь овощей, а также набор для рататуя или овощей по-деревенски. А из специй можно также добавить острый молотый перец, сухой лук или чеснок, порошок карри или копченую паприку. Особенно такой рецепт выручает в зимнее время, когда в магазине меньше выбора свежих овощей.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Замороженные овощи Блюдо: Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Замороженные овощи 150 Грамм (брокколи, цветная капуста, морковь)
- Фасоль стручковая 150 Грамм (замороженная)
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
92 ккал
Калорийность
1 г
Белки
6 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Замороженные овощи на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
Выложите замороженные овощи в разогретую на среднем огне сковороду. Подержите их около 5 минут так, пока они постепенно не начнут размораживаться.
Затем влейте немного (50-100 мл.) горячей воды.
Накройте крышкой и потушите овощи, пока вода не испарится. Примерно 5-7 минут.
Когда испарится жидкость, влейте растительное масло, добавьте соль и специи по вкусу. Все перемешайте и обжарьте овощи пару минут до готовности.
Замороженные овощи на сковороде готовы, приятного вам аппетита!