Рыба, запеченная с картофелем: рецепт легкого и очень вкусного ужина

Блюдо получается сытным, но не оставляет тяжести в желудке после приема.

Если вы не знаете, что приготовить на ужин, чтобы было легко, вкусно и полезно, рекомендуем попробовать запечь рыбу с картофелем. Это блюдо наполнит ваш дом невероятным ароматом, порадует вкусом и не оставит чувства тяжести в желудке. Как приготовить такой невероятный ужин, рассказали в кулинарном блоге «Сборник рецептов».

Запеченная рыба с картофелем

Ингредиенты:

скумбрия (или другая рыба с минимумом костей);

картофель – 4-5 шт;

лук – 1 шт;

морковь – 1-2 шт;

сухой розмарин;

укроп – веточка;

растительное масло;

сливочное масло – 20 гр;

вода – около 50 мл;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, нарезать тонкими ломтиками, поперчить, добавить сухой розмарин, сбрызнуть растительным маслом и перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

Рыбу хорошо помыть, натереть ее солью, перцем, розмарином и маслом, положите на картофель. Внутрь брюшка рыбы необходимо положить порезанный полукольцами лук и веточку укропа.

Далее нужно почистить морковь, нарезать ее кольцами или брусочками и отправить в форму к остальным ингредиентам.

На картофель положить кусочки сливочного масла и добавить примерно 50 мл воды.

Духовку разогреть до 180 градусов и запекать картофель с рыбой 40-50 минут.

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