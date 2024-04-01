Рецепт: Ванильные оладьи — пышные на молоке

Ингредиенты:

яйца куриные — 1 шт.;

сахар — 5 ст.л.;

молоко — 1 ст.;

ванильный сахар — 10 г;

мука пшеничная — 2 ст.;

сода пищевая — 1 ч.л.;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Добрый день! Сегодня готовлю прекрасные оладушки по-своему рецепту. Это очень простой и быстрый рецепт, он достаточно бюджетный, можно готовить хоть каждый день. Ванильные оладьи на молоке получаются всегда и с первого раза. Оладушки будут пышными за счет добавления соды и ароматными, благодаря ванильному сахару, который всегда можно заменить ванилью, соответсвенно уменьшив количество. Подавать ванильные оладьи можно с сахарной пудрой или полив топпингом, с медом или сгущенкой. Всем рекомендую приготовить великолепный завтрак для всей семьи!

Сначала разбиваем куриное яйцо в миску, добавляем сахарный песок, ванильный сахар и перемешиваем массу венчиком.

Следом вливаем молоко, также добавляем щепотку соли и снова хорошо размешиваем венчиком.

Засыпаем пшеничную муку и сверху пищевую соду. Тщательно перемешиваем массу венчиком, чтоб не было комочков. Должна получиться густая и однородная консистенция.

В сковородку наливаем растительное масло без запаха и ставим на плиту. Нагреваем сковороду и столовой ложкой выкладываем тесто на расстоянии друг от друга.

Жарим ванильные оладьи на среднем огне до румяности с двух сторон.

Пышные оладьи перекладываем на блюдо и остужаем. Подаем к столу с чашечкой ароматного чая и любым дополнением.

Приятного всем чаепития!

Время приготовления: 30 мин.